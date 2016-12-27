ХК «Рубин» взял верх над «Сарыаркой»

Первый период ознаменовался преимуществом хозяев. Правда, уже на первой минуте они остались в меньшинстве, но провели его уверенно. В целом за стартовый отрезок сибиряки нанесли 11 бросков по воротам соперников. Голевые возможности могли конвертировать в реальный результат нападающие Сергей Пайор, Михаил Потякин, Александр Шибаев, другие игроки «Рубина». При этом голкипер хозяев Денис Франскевич не скучал и совершил несколько эффектных «спасений». В концовке отрезка рубиновцы заработали большинство.
Как сообщили в пресс-службе ХК «Рубин», в следующем периоде хозяева еще сильнее раскрутили маховик своих атак. Стражу последнего рубежа «Сарыарки» Денису Костину пришлось проявить всё своё мастерство. Однажды шайба угодила в каркас его ворот. В общей сложности тюменцы нанесли 13 бросков в створ. При этом нельзя сказать, что Франскевич скучал без работы. Карагандинцы атаковали довольно редко, но очень опасно. В середине матча «рубиновые» дважды играли в большинстве и сами ни разу не удалились.
Третий период получился драматичным. Рубиновцы действовали «первым номером», навязывая соперникам свою волю. На площадку начал выходить сидевший до этого на скамейке нападающий тюменской команды Игорь Сафаралеев. Именно он поразил ворота гостей за три с половины минуты до сирены, реализовав ювелирную передачу Егора Кутугина. Карагандинцы пошли ва-банк, убрав с площадки вратаря, и вшестером сравняли счет — отличился Иван Мищенко.
В овертайме игроки «Сарыарки» дважды выходили один на один с Франскевичем и один раз угодили в штангу. Голкипер «Рубина» творил чудеса, и воодушевлённые полевые хоккеисты тюменской команды рвались в атаку. Однако реализовать несколько острых моментов не смогли. В итоги соперников рассудила серия буллитов.
Она стала и драмой, и комедией и увлекательным триллером одновременно. Игроками было реализовано пять попыток. От души постарались двое хоккеистов — нападающий «Рубина» Артур Скородумов и форвард гостей Олег Ломако. Сибиряк реализовал три буллита подряд, а его визави — два. Таким образом, рубиновцы добыли викторию и, набрав 54 очка, переместились на шестнадцатое место таблицы. Оно дает право выступать в плей-офф.