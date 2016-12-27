ХК «Рубин» взял верх над «Сарыаркой»

Как сообщили в пресс-службе ХК «Рубин», в следующем периоде хозяева еще сильнее раскрутили маховик своих атак. Стражу последнего рубежа «Сарыарки» Денису Костину пришлось проявить всё своё мастерство. Однажды шайба угодила в каркас его ворот. В общей сложности тюменцы нанесли 13 бросков в створ. При этом нельзя сказать, что Франскевич скучал без работы. Карагандинцы атаковали довольно редко, но очень опасно. В середине матча «рубиновые» дважды играли в большинстве и сами ни разу не удалились.