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ГИБДД Тюменской области начинает новогоднюю вахту

27 декабря 2016, 09:07
Мероприятие традиционно проходит в областном центре в преддверии Нового года.
Сюжет
Тюмень

В этом году дисциплинированные участники дорожного движения получат от инспекторов и Деда Мороза праздничные пожелания безопасности, памятки по безопасности дорожного движения и световозвращатели, а дети — книжки-раскраски и значки.

Тюменские водители и пешеходы в присутствии Деда Мороза из ГИБДД становятся прилежны и законопослушны — они обещают доброму волшебнику, что в будущем году обязательно каждый день будут соблюдать Правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции надеются, что такие меры в преддверии праздника подействуют на водителей больше, нежели штрафы.

#Новости#Тюмень#Новый год-2017#Марина#Общество
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