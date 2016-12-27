ГИБДД Тюменской области начинает новогоднюю вахту

Тюменские водители и пешеходы в присутствии Деда Мороза из ГИБДД становятся прилежны и законопослушны — они обещают доброму волшебнику, что в будущем году обязательно каждый день будут соблюдать Правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции надеются, что такие меры в преддверии праздника подействуют на водителей больше, нежели штрафы.