Чтобы не оставлять свидетелей, убил еще двоих человек

Преступление было совершено 16 марта в квартире одного из домов по улице Большой. Во время застолья между 54-летним мужчиной и одним из его собутыльников произошел конфликт. Рассерженный ишимец сходил к машине, взял нож и вернулся к приятелям. Как сообщает в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области, мужчина нанес множественные удары сначала хозяину квартиры, после чего убил двоих свидетелей конфликта.