nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Чтобы не оставлять свидетелей, убил еще двоих человек

27 декабря 2016, 17:36
В Тюменской области завершено расследование тройного убийства. 54-летний житель Ишима обвиняется по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, путем поджога).

Преступление было совершено 16 марта в квартире одного из домов по улице Большой. Во время застолья между 54-летним мужчиной и одним из его собутыльников произошел конфликт. Рассерженный ишимец сходил к машине, взял нож и вернулся к приятелям. Как сообщает в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области, мужчина нанес множественные удары сначала хозяину квартиры, после чего убил двоих свидетелей конфликта.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег квартиру и скрылся места происшествия. Такие меры мужчине не помогли — его все равно задержали. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

#Новости#Убийства#Ишим#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25