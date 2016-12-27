Аферисты похитили у банков более 10 млн рублей

Молодые люди решили войти в доверие к банкам, как организация, продающая строительные материалы. В центре Тюмени они арендовали офис, оборудовали его оргтехникой, а также стендами с образцами строительных материалов, ложными рекламными буклетами и плакатами. Затем Павлов приобрел фирму, основной деятельностью которой была торговля строительными материалами, и стал ее генеральным директором. После этого он направил банкам предложения о сотрудничестве и кредитовании граждан, приобретавших в их фирме строительные материалы, приложив учредительные документы организации.