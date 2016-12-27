Аферисты похитили у банков более 10 млн рублей

В Тюмени предан суду второй фигурант дела о хищении у банков около 10,8 млн рублей Как следует из материалов уголовного дела, в Новосибирске Лазарев познакомился с местным жителем Артемом Павловым. В июне 2014 года они приехали из Новосибирска в Тюмень, где, по версии следствия, похитили около 10,8 млн рублей у пяти банков.
Молодые люди решили войти в доверие к банкам, как организация, продающая строительные материалы. В центре Тюмени они арендовали офис, оборудовали его оргтехникой, а также стендами с образцами строительных материалов, ложными рекламными буклетами и плакатами. Затем Павлов приобрел фирму, основной деятельностью которой была торговля строительными материалами, и стал ее генеральным директором. После этого он направил банкам предложения о сотрудничестве и кредитовании граждан, приобретавших в их фирме строительные материалы, приложив учредительные документы организации.
Представители банков выезжали в офис аферистов и видели там образцы строительных материалов, предлагаемых к реализации. Учредительные документы тоже были в порядке. В связи с этим пять банков согласились работать с фирмой Павлова.
Представители четырех банков провели обучение Павлова, а пятый банк — его сообщника, после чего мошенники получили право оформлять потребительские кредиты и персональный код (ключ) доступа к программе кредитования для возможности оформления кредитных договоров, находясь в своем офисе.
Согласно договорам о сотрудничестве с банками денежные средства по кредитным договорам на приобретение строительных материалов должны были поступать на счет фирмы мошенников. Аферисты на вымышленных лиц оформляли кредитные договоры и получали от банков деньги, которые похищали. Чтобы завуалировать преступную деятельность, они вносили первоначальные платежи по кредитам, а потом прекращали.
С июля по декабрь 2014 года злоумышленники оформили 166 кредитных договоров, похитив около 10,8 млн рублей. Кроме того, они покушались на хищение еще свыше 616 тыс. рублей, но в перечислении указанных средств им было отказано.
Когда по заключенным кредитным договорам пошла большая просрочка по платежам, банки заблокировали код доступа к своим программам кредитования, в связи с чем мошенники прекратили свою противоправную деятельность, продали фирму и покинули Тюмень.
Павлов был задержан в Новосибирске в сентябре 2015 года, а Лазарев находился в розыске. Приговором Центрального районного суда Тюмени Павлов в августе 2016 года был осужден к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил три заявленных иска банков о возмещении ущерба в сумме более 5,6 млн рублей.
Лазарев был задержан в сентябре 2016 года в Москве. Его этапировали в Тюмень и по решению суда заключили под стражу. Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в отношении Лазарева в Центральный районный суд.
В афере с банками принимали участие еще два лица, уточнили в областной прокуратуре. Они устанавливаются, материалы в отношении них выделены в отдельное производство.