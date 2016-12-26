В области в 2016 году заключено 8 концессионных соглашений

Концессионными соглашениями предусматривается реконструкция Соколовского и Сумкинского водозаборов в городе Тобольске, модернизация объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в поселке Демьянка Уватского района, теплоснабжения городов Ялуторовска, Заводоуковска и Ишима, а также водоснабжения и водоотведения в Заводоуковске.