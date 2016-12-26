В области в 2016 году заключено 8 концессионных соглашений

В 2017 году в Тюменской области продолжится реализация концессионных соглашений в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Общий объем частных инвестиций по восьми заключенным соглашениям составит почти полтора миллиарда рублей.
Концессионными соглашениями предусматривается реконструкция Соколовского и Сумкинского водозаборов в городе Тобольске, модернизация объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в поселке Демьянка Уватского района, теплоснабжения городов Ялуторовска, Заводоуковска и Ишима, а также водоснабжения и водоотведения в Заводоуковске.
Об этом сообщил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин на расширенном заседании регионального правительства.
По его словам, важнейшим в 2017 году станет концессионное соглашение по развитию системы водоснабжения и водоотведения в областной столице.
«Это одна из крупнейших концессий в стране, предполагаемый объем инвестиций более 20 млрд. рублей. В ближайшие пять лет планируется масштабное строительство инженерной инфраструктуры, которое позволит перейти в Тюмени на использование подземных источников воды, применить инновационные способы водоочистки, сформировать цивилизованную систему водоотведения», — пояснил замгубернатора.