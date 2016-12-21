Для строительства не сезон, а для покупки материалов — самое время!

Ведущий производитель газобетонных блоков — завод «Поревит» — предлагает всем воспользоваться двойной выгодой до 31 декабря 2016 года: сэкономить на покупке материала и последующем отоплении дома. До 31 декабря при заказе и оплате от 30 кв.м газобетонных блоков «Поревит» предоставляется скидка в 17% (экономия от покупки сопоставима с затратами на отопление дома соответствующей площади за 2 года), бесплатное хранение до лета 2017 и профессиональная помощь в строительстве дома.