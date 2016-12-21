Для строительства не сезон, а для покупки материалов — самое время!

Как утверждают эксперты в сфере малоэтажного домостроения, люди, которые берутся за возведение своего дома, закупают строительные материалы с зимы, ведь именно в это время можно сделать наиболее выгодные покупки — специализированные компании объявляют новогодние акции и скидки.
Итак, почему строительные материалы нужно покупать зимой? Аргументы «За!»
1. Зимой стройматериалы намного дешевле. Разница в цене материалов зимой и летом иногда достигает 50–60%!
2. Большее количество необходимого товара всегда есть в наличии на базах. Если товар заказной, сроки поставок зимой — это 2–3 дня. Без очередей! Все с доставкой!
3. Цемент, гипсокартон, сухие связующие, теплоизоляция, нужно обязательно хранить в сухом и отапливаемом помещении. Не у каждого есть свой охраняемый склад, компания «Энки» предоставит возможность ответхранения товара и доставки вашей покупки к необходимой вам дате, так же гарантирует сохранность товара на весь срок хранения.
4. Не всегда низкая цена является правильным решением, во многих крупных сетевых магазинах выставленные товары по низкой цене, но плохого качества и не известных производителей. В спешке мы не думаем о последствиях, поэтому выбираем тщательно отличные товары хорошего качества по выгодной цене уже сейчас: Сайт: www.enki-tk.ru
5. Компания «Энки» это шесть укомплектованных баз по городу Тюмени! Вы можете приобрести металлопрокат и строительные материалы все в первом месте! Тел. 68-18-18.
Хотите сэкономить на строительстве дома? Покупайте все зимой!
Сегодня, во время постоянного повышения тарифов, вопросы экономии затрат на отопление становится особенно актуальными.
К счастью, те, кто озаботился строительством собственного дома, могут заранее избежать значительных расходов на отопление и содержание своего дома, выбирая энергоэффективные строительные материалы.
Известно, что среди стеновых блоков, самыми теплыми являются блоки из автоклавного газобетона (стены толщиной 400 мм можно не утеплять). Затраты на отопление домов, построенных из этого материала, в среднем на 10% ниже других блочных домов за счёт низкой теплопроводности и минимальной толщине.
Ведущий производитель газобетонных блоков — завод «Поревит» — предлагает всем воспользоваться двойной выгодой до 31 декабря 2016 года: сэкономить на покупке материала и последующем отоплении дома. До 31 декабря при заказе и оплате от 30 кв.м газобетонных блоков «Поревит» предоставляется скидка в 17% (экономия от покупки сопоставима с затратами на отопление дома соответствующей площади за 2 года), бесплатное хранение до лета 2017 и профессиональная помощь в строительстве дома.
«Поревит»: покупайте дешевле зимой, экономьте круглый год!
В филиале Сталепромышленной компании в Тюмени весь декабрь сайдинг «Бревно» и «Брус» — от 350 руб./м2, металлочерепица — от 200 руб./м2 из наличия на складе.
Бревно — 350 руб/м2
Сайдинг бревно 330/353.5 0.45 ДПП G6W010P светлое дерево
Длина: 3 м. / 4 м.
Сайдинг бревно 330/353.5 0.45 ДПП OM031A натур дерево
Длина: 3 м. / 4 м.
Сайдинг бревно 330/353.5 0.45 ДПП G6W110P темное дерево
Длина: 3 м. / 4 м.
Брус — 350 руб/м2
Сайдинг брус 330/355 0.45 ДПП G6W110P темное дерево
Длина: 3 м. / 4 м. / 6 м.
Сайдинг брус 330/355 0.45 ДПП OM031A натур дерево
Длина: 3 м. / 4 м.
Металлочерепица — 200 руб/м2
Металлочерепица «Монтерей» 0,45, RAl5005
Металлочерепица «Монтерей» 0,45, RAL6005
Металлочерепица «Монтерей» 0,45 RAL3011
АО «Сталепромышленная компания — одна из крупнейших независимых компаний, осуществляющая поставки металлопроката на рынки России и стран СНГ.
Склад «СПК-Тюмень» позволяет хранить более 10 тысяч тонн металлопроката и 40 тысяч тонн — хранится на ближайших складах в УРФО.
Склад, офис и производство расположены на одной территории, практически в центре города Тюмень, ул. Энергетиков, 98.
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Компания «Евробетон»: «Подходите рационально. Экономьте с умом. Стройтесь с нами».
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