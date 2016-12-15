Рынок долевого строительства очистят от недобросовестных застройщиков

С 2017 года вступать в долевку будет не так страшно
Перспективы тюменского рынка долевого строительства обсудили в Тюмени участники пресс-клуба «Неформат» — представители Управления Росреестра по Тюменской области, Главного управления строительства Тюменской области, Общественных советов при Управлении и ГУС ТО, Администрации города Тюмени, НП «Объединение риэлторов Тюменской области», строительных компаний.
Начальник отдела государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости по Тюменской области Вадим Ряска подробно рассказал собравшимся обо всех законодательных изменениях, которые произойдут на рынке долевого строительства с 2017 года.
Вадим Ряска сообщил, что в законе меняются как правила привлечения денежных средств участников долевого строительства для возведения жилых домов и иных объектов недвижимости, так и требования к застройщикам.
«Сейчас застройщику будет недостаточно только получить разрешение на строительство многоквартирного дома или иного объекта недвижимости и оформить права на земельный участок. Необходимо еще будет получить заключение контролирующего органа — это Главное управление строительства — на право привлекать средства дольщиков. Процедура выглядит так: застройщик должен заполнить проектную декларацию и направить ее в контролирующий орган. ГУС в течение 30 дней проверяет соответствие застройщика требованиям закона и тем положениям, которые должны быть в этой декларации отражены», — отметил Вадим Иванович.
Кроме этого, строже станут проверять требования к самому застройщику. Это: требования к уставному капиталу, которые вступают в силу с 1 июля 2017 года. Далее, неведение процедуры ликвидации или банкротства в отношении застройщика, нахождение застройщика в реестре недобросовестных поставщиков услуг, наличие судимости у руководителя и главного бухгалтера организации.
«Все это мы в обязательном порядке будем проверять. Невыполнение хотя бы одного из требований станет отказом застройщику от выдачи заключения», — подчеркнул начальник отдела государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.
160 пунктов декларации — гарантия надежности застройщика?
Следующий раздел, по которому так же может быть отказано в выдаче разрешения, это несоответствие проектной декларации требованиям закона. Вадим Ряска акцентировал внимание собравшихся на том, что проектная декларация с нового года усложнится — документ будет состоять из 160 пунктов. Форму ее разработают до конца года.
«Нам дается на рассмотрение декларации 30 дней, в течение этого времени мы принимаем решение — выдать застройщику разрешение, с которым он пойдет в Росреестр или отказать в его выдаче», — сказал он.
На заседании клуба было отмечено, что данные нововведения касаются только новых объектов, по которым после первого января 2017 года будет зарегистрирован первый договор долевого участия. Те же объекты, по которым уже было привлечение денежных средств, продолжать возводить в соответствии с требованиями старой редакции закона.
Следующий момент, на который обратил внимание присутствующих Вадим Ряска: каждый застройщик должен вести свой сайт. Это может быть веб-страница, принадлежащая самому застройщику, либо принадлежащая его поручителю. На этом сайте застройщики должны будут размещать информацию как о себе, так и обо всех объектах строительства.
«Размещение информации о компании на сайте это не волеизъявление застройщика, а его обязанность, за несоблюдение которой его привлекут к ответственности. Мы будем отслеживать все сайты застройщиков», — подчеркнул Вадим Иванович.
Требования ужесточаются и в части целевого использования денежных средств. Сейчас в законе предусмотрены те цели, на которые застройщик может потратить привлеченные средства.
«Если раньше мы делили средства на две части: первая — направляется на объект, и средства, которые застройщик привлекает на свое содержание. Сейчас закон четко предусматривает те цели, на которые могут быть привлечены денежные средства. Если будут выявлены факты привлечения денег на иные цели, это послужит основанием не только для расторжения договора дольщика с застройщиком и требования назад своих денег, но и для того, чтобы мы, как контролирующий орган, могли расценивать действия застройщика как нарушение и применять к нему соответствующие меры».
Очистится ли рынок долевого строительства?
Вадим Ряска резюмировал, что все изменения направлены на ужесточение требований к застройщикам, чтобы убрать с рынка недобросовестных застройщиков, чтобы люди, которые решили купить долевку, имели полную, достоверную, объективную информацию об объекте и застройщике, с которым они хотели бы заключить договор.
«Требования предъявляются ко всем участникам рынка долевого строительства, независимо от того, крупная это или мелкая компания. Однако, как показывает практика, крупным компаниям легче выживать на этом рынке, они имеют определенный финансовый оборот, человеческие ресурсы… Поэтому по нашим прогнозам, мелкие компании, которые этими ресурсами не обладают, с этого рынка уйдут либо объединятся в крупные компании», — пояснил Вадим Иванович.