Рынок долевого строительства очистят от недобросовестных застройщиков

«Если раньше мы делили средства на две части: первая — направляется на объект, и средства, которые застройщик привлекает на свое содержание. Сейчас закон четко предусматривает те цели, на которые могут быть привлечены денежные средства. Если будут выявлены факты привлечения денег на иные цели, это послужит основанием не только для расторжения договора дольщика с застройщиком и требования назад своих денег, но и для того, чтобы мы, как контролирующий орган, могли расценивать действия застройщика как нарушение и применять к нему соответствующие меры».