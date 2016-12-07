«Сами с усами-2»: мифы о самостоятельной покупке вторичной недвижимости

Факт: Если брать в среднем по городу, то услуги риелтора рассчитывается в большинстве агентств так: 30 тыс. рублей + 1% от стоимости квартиры, но не менее 50 тыс. рублей. Дорого? Смотря как на это посмотреть. Риелтор выступает юрисконсультом, консультантом — это то, что вам однозначно понадобится. А параллельно приходится быть психологом, дизайнером, брокером, переговорщиком и еще много кем. Простая математика: посчитайте, сколько стоит час вашего времени. Оцените, сколько у вас вообще есть свободного времени. После этого посчитайте, сколько стоят обращения к необходимым специалистам. Теперь прикиньте, что вам выгоднее. Не просто заплатить 50 тыс.рублей. за риелторские услуги, а нанять риелтора за эти деньги. Что это значит? Вы — клиент, то есть заказчик, и у вас есть человек, с которого вы можете спросить за качество предоставляемой услуги. Если же у вас достаточно свободного времени, чтобы разбираться во всех вопросах самостоятельно — тогда можно и самому заняться сделкой.