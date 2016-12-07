«Сами с усами-2»: мифы о самостоятельной покупке вторичной недвижимости

Развеять некоторые мифы о покупке квартиры на «вторичке», помогала тюменский риелтор Алена Шамонина.
Заблуждение: «Услуги риелтора — это дорого. И не просто дорого, а неоправданно дорого».
Факт: Если брать в среднем по городу, то услуги риелтора рассчитывается в большинстве агентств так: 30 тыс. рублей + 1% от стоимости квартиры, но не менее 50 тыс. рублей. Дорого? Смотря как на это посмотреть. Риелтор выступает юрисконсультом, консультантом — это то, что вам однозначно понадобится. А параллельно приходится быть психологом, дизайнером, брокером, переговорщиком и еще много кем. Простая математика: посчитайте, сколько стоит час вашего времени. Оцените, сколько у вас вообще есть свободного времени. После этого посчитайте, сколько стоят обращения к необходимым специалистам. Теперь прикиньте, что вам выгоднее. Не просто заплатить 50 тыс.рублей. за риелторские услуги, а нанять риелтора за эти деньги. Что это значит? Вы — клиент, то есть заказчик, и у вас есть человек, с которого вы можете спросить за качество предоставляемой услуги. Если же у вас достаточно свободного времени, чтобы разбираться во всех вопросах самостоятельно — тогда можно и самому заняться сделкой.
Заблуждение: «Риелторы подсовывают мне агентские договора, потом заставят меня платить, а сами ничего не сделают».
Факт: Как с любым документом — договор надо внимательно читать. В порядочных агентствах договор регламентирует ваши отношения, стоимость услуг риелтора, вашу прибыль, а так же то, что вы имеете право потребовать. Но это не значит, что вас «закабалили». Приложением к договору является акт осмотра квартиры. Договор обязывает вас покупать квартиру с риелтором в том случае, если вы с ним смотрели эту квартиру (это подтверждается актом осмотра) и решили ее купить. Если же вы посмотрели десять квартир, ни одна не понравилась, а потом случайно нашли одиннадцатую, которая для вас идеальна — вы сможете ее купить без риелтора, даже с подписанным договором.
Заблуждение: «А пусть мне несколько риелторов ищут квартиру — кто найдет, с тем сделку и заключу».
Факт: Риелторы пользуются общими базами. Они могут сотрудничать друг с другом, даже если агент продавца работает в другом агентстве. Риелтор, зная где искать, может обыскать весь рынок, подобрав нужные варианты. А если он понимает, что вы точно так же сотрудничаете с другими агентами, по принципу: «кто лучше и дешевле найдет», то просто не станет тратить на вас свое время. И в этом случае действительно тратить. Если вы не можете определиться, с кем сотрудничаете и пытаетесь усидеть на нескольких стульях — опытный риелтор быстро откажется от таких клиентов. У него есть в работе клиенты, готовые купить именно с ним, и в первую очередь он будет тратить свое время на них. А с вами будет работы по остаточному принципу. Оно вам надо?
Заблуждение: «Я обращусь к юристу — он меня проконсультирует».
Факт: Во-первых, считайте, сколько юрист возьмет за свои услуги (если у вас нет знакомых юристов, которые проконсультируют бесплатно). Тут опять же думайте, насколько ваши вопросы и проблемы для такого знакомого приоритетны, ведь вы ему ничего не платите, и как вы с него спросите за предоставленную услугу, не заплатив ни копейки. Кроме этого, встреча с юристом не ограничится одной 15-минутной беседой — во время сделки руку постоянно надо держать на пульсе. Если же вы все-таки решили обратиться именно за юридической помощью, то обязательно ознакомьтесь, на чем ваш юрист специализируется. К примеру, автоюрист сможет проконсультировать лишь по общим вопросам, не вдаваясь в тонкости. Цена ошибки на этом этапе может быть высока из-за впустую потраченного времени, что может привести, например, к потере задатка.
Заблуждение: «Риелтор даже собрать документы/справки не может. Я сам должен бегать!»
Факт: Большинство справок риелтор просто не имеет права запросить и получить, поскольку не является собственником квартиры. Он может лишь подсказать, куда и зачем обращаться. Порой он сразу знает, к какому специалисту обратиться или какие документы можно получить по электронной почте, а какие и вовсе не нужны. Если же ваше время слишком ценно, то на риелтора можно оформить доверенность на сбор и получение документов у нотариуса. Тысячи за полторы вы будете избавлены от лишней суеты.
Заблуждение: «Ничего сложного: любой договор есть в интернете, бери шаблон, заполняй и вперед, в Регистрационную палату!»
Факт: Риелтор, благодаря своему опыту, знает, где подписать договор задатка, аванса, или хранения денежных средств. Причем он умеет рассчитать сроки выхода на основной договор, чтобы стороны успели подготовить все, что необходимо для подписания договора. Что это дает? Зачастую, в договорах задатка — затягивание сроков выхода на основной договор расценивается как препятствие подписанию договора. Если это происходит по вине покупателя, то он теряет задаток. Плюс, в подавляющем большинстве случаев шаблонные договоры не подойдут, поскольку нужно прописать каждую мелочь, начиная от участников сделки (не просто продавец-покупатель, но иногда это еще и банк), и заканчивая порядком расчетов: когда, кому, как, на что передаются деньги. Можно и самим, но будьте готовы, что-либо придется побегать между всеми участниками сделки.
Заблуждение: «Да что там контролировать? Отдал деньги, договоры подписали, сдали в регпалату и все».
Факт: Если речь идет о простой сделке: у вас наличные средства, у продавца, что называется, «чистая» квартира, тогда действительно, можно и самим справиться. Но таких ситуаций крайне мало, на уровне погрешности. Как правило, в самый неподходящий момент появляются какие-то сложности, вопросы. Плюс — надо учесть, что каждая из сторон хочет финансовой и юридической безопасности и опасается, что противоположная сторона пытается обмануть. Если ведете сделку сами, то будьте готовы договариваться с продавцами по каждому шагу, почему надо действовать именно в такой последовательности, и главное, уметь объяснить, что это выгодно не только вам, но и им.
Екатерина Роженцова