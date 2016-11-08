УК «Универсал», «Юг» и «УК по СЖФ» — лидеры по задолженности за тепло

Posted 8 ноября 2016, 09:06
Published 8 ноября 2016, 09:06
Modified 19 августа, 15:43
Updated 19 августа, 15:43
Компания «Тепло Тюмени» опубликовала список самых неисполнительных УК, ТСЖ, ЖСК. Так, лидером ТОП-20 стала УК «Универсал» с суммой задолженности более 58 млн рублей.
Вот такую таблицу опубликовала компания «Тепло Тюмени», чтобы тюменцы знали своих «героев» в лицо.
Полный список неплательщиков есть на сайте «Тепла Тюмени». В него вошли 443 организации. Общая задолженность «управляшек» перед коммунальщиками на сегодняшний день превышает 1 млрд рублей.
Отметим, что большинство тюменских управляющих организаций регулярно получают деньги с жильцов, однако, вместо того, чтобы отправить их кредитору, используют по собственному усмотрению.
Общая задолженность «управляшек» перед коммунальщиками на сегодняшний день превышает 1 млрд рублей.
Так, один из последних громких случаев произошел в Тобольске: директора управляющей компании ООО «Интергаз-Сервис» Евгения Клиросова обвинили в растрате денежных средств в особо крупном размере с использованием своего служебного положения и в злостном неисполнении вступивших в законную силу решений суда.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры Клиросов с января 2012 года по июнь 2015 года получал в кассе управляющей компании в подотчет денежные средства, которые подлежали перечислению ресурсоснабжающей организации. Часть их он вернул, а более 1,6 млн рублей присвоил. Еще около 770 тыс. рублей он растратил, взяв из кассы для оплаты аренды автомобиля Infiniti QX56 фирме, в которой был директором и единственным учредителем.