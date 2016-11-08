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Posted 8 ноября 2016, 09:06

Published 8 ноября 2016, 09:06

Modified 19 августа, 15:43

Updated 19 августа, 15:43

УК «Универсал», «Юг» и «УК по СЖФ» — лидеры по задолженности за тепло

УК «Универсал», «Юг» и «УК по СЖФ» — лидеры по задолженности за тепло

8 ноября 2016, 09:06
Фото: 1Mi.
Компания «Тепло Тюмени» опубликовала список самых неисполнительных УК, ТСЖ, ЖСК. Так, лидером ТОП-20 стала УК «Универсал» с суммой задолженности более 58 млн рублей.

Компания «Тепло Тюмени» опубликовала список самых неисполнительных УК, ТСЖ, ЖСК. Так, лидером ТОП-20 стала УК «Универсал» с суммой задолженности более 58 млн рублей.

Вот такую таблицу опубликовала компания «Тепло Тюмени», чтобы тюменцы знали своих «героев» в лицо.

Полный список неплательщиков есть на сайте «Тепла Тюмени». В него вошли 443 организации. Общая задолженность «управляшек» перед коммунальщиками на сегодняшний день превышает 1 млрд рублей.

Отметим, что большинство тюменских управляющих организаций регулярно получают деньги с жильцов, однако, вместо того, чтобы отправить их кредитору, используют по собственному усмотрению.

Общая задолженность «управляшек» перед коммунальщиками на сегодняшний день превышает 1 млрд рублей.

Так, один из последних громких случаев произошел в Тобольске: директора управляющей компании ООО «Интергаз-Сервис» Евгения Клиросова обвинили в растрате денежных средств в особо крупном размере с использованием своего служебного положения и в злостном неисполнении вступивших в законную силу решений суда.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры Клиросов с января 2012 года по июнь 2015 года получал в кассе управляющей компании в подотчет денежные средства, которые подлежали перечислению ресурсоснабжающей организации. Часть их он вернул, а более 1,6 млн рублей присвоил. Еще около 770 тыс. рублей он растратил, взяв из кассы для оплаты аренды автомобиля Infiniti QX56 фирме, в которой был директором и единственным учредителем.

#Марина#Общество#Тюмень#Новости#Управляющие компании#Тепло Тюмени
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