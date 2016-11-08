УК «Универсал», «Юг» и «УК по СЖФ» — лидеры по задолженности за тепло

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры Клиросов с января 2012 года по июнь 2015 года получал в кассе управляющей компании в подотчет денежные средства, которые подлежали перечислению ресурсоснабжающей организации. Часть их он вернул, а более 1,6 млн рублей присвоил. Еще около 770 тыс. рублей он растратил, взяв из кассы для оплаты аренды автомобиля Infiniti QX56 фирме, в которой был директором и единственным учредителем.