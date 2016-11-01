Тюменцы могут бесплатно посетить выставку «Художники Тюмени — городу!»

«Для нас большая честь представить для вас удивительную выставку „Художники Тюмени — городу!“. Это событие приурочено не только к 430-летию нашего города, но и к 175-летию Сбербанка. Мы трепетно относимся к художественным ценностям страны, и в частности, нашего региона. Поддержав именно эту выставку, мы надеемся отразить самобытность художников Тюмени и ее окрестностей. Мы рады сообщить о том, что выставка будет бесплатной с 1 по 13 ноября. Наш проект дает уникальную возможность многим людям приобщиться к большому искусству. Приглашаем всех познакомиться с творчеством наших талантливых земляков», — подчеркнул заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Гурулёв.
Тюменский музей изобразительных искусств обладает великолепной коллекцией русской живописи XVIII — начала XX веков, западноевропейской живописи XVII — XIX веков, советских художников и скульпторов.
Председатель Тюменского отделения Союза художников России Александр Новик на открытии поблагодарил всех, кто пришел на мероприятие. Он отметил, что самому старейшему мастеру, чье творчество представлено на данной выставке, 84 года, самому молодому — 21 год. «Временной разбег очень большой. Наряду с маститыми мастерами выставляется и молодежь. Это радует, значит, что у искусства нашего региона есть будущее», — отметил Александр Новик. По словам председателя Тюменского отделения Союза художников на выставке представлены все виды искусства, поэтому она будет интересна посетителям своим разнообразием.
Под работы тюменских художников в музее отдан весь второй этаже. Полотна и инсталляции молодых творцов разместили в фойе. В первом зале размещены работы в разных жанрах: декоративно-прикладное искусство, живопись, графика.
Большую часть экспозиции представляют мэтры — Михаил Гардубей, Александр Новик, Юрий Юдин, Борис Паромов, Михаил Захаров.
Во втором зале можно увидеть изделия из кости и графическое искусство. По словам куратора выставочного проекта Татьяны Сергейчук, неспроста два этих вида соседствуют друг с другом. Что в графике, что в резьбе важны простота, пластика и в то же время какие-то сложные сюжеты.
Большой третий зал посвящен живописи. Портретов на выставке не так много, но все же они есть. Художник Олег Федоров представил работы, на которых изобразил лица современников. На них можно узнать художника и фотографа Сергея Шаповала, скульптора Геннадия Вострецова. Портретные моменты можно встретить и в жанровых композициях. Так, примером тому служит полотно «Пасха» Михаила Гардубея.
Темы, к которым обращаются творцы, весьма разнообразны. Есть и злободневные. Так, на работах Анастасии Газеевой можно увидеть уходящую Тюмень. Одна из работ так и называется «Уходящая натура». Любопытно полотно под названием «Наступление». На переднем плане изображен покосившийся деревянный дом с резными наличниками, а позади — из тумана — восстает огромный монолитный монстр-небоскреб. То, что высотка является «отрицательным персонажем» на данной работе, не вызывает никакого сомнения. Автор изобразила на крыше небоскреба устрашающие шипы — от здания явно исходит угроза.
Выставка «Художники Тюмени — городу!» определенно порадует любителей искусства многообразием тем и форм. Помимо живописных и графических работ в залах музея ИЗО можно встретить керамику, изделия, созданные из кости. Благодаря проекту Сбербанка «Искусство сохранять» жители и гости Тюмени смогут посетить выставку абсолютно бесплатно с 1 по 13 ноября. А 4 ноября в Тюмени пройдет «Ночь искусств», многие экспозиции и мастер-классы в музеях также будут бесплатными для посещения.