Тюменцы могут бесплатно посетить выставку «Художники Тюмени — городу!»

«Для нас большая честь представить для вас удивительную выставку „Художники Тюмени — городу!“. Это событие приурочено не только к 430-летию нашего города, но и к 175-летию Сбербанка. Мы трепетно относимся к художественным ценностям страны, и в частности, нашего региона. Поддержав именно эту выставку, мы надеемся отразить самобытность художников Тюмени и ее окрестностей. Мы рады сообщить о том, что выставка будет бесплатной с 1 по 13 ноября. Наш проект дает уникальную возможность многим людям приобщиться к большому искусству. Приглашаем всех познакомиться с творчеством наших талантливых земляков», — подчеркнул заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Гурулёв.