Сытная еда и свежайшие напитки: душевно смотрим футбол в трактире

Но давайте перейдем к блюдам. Чего здесь только нет! Глаза разбегаются. В меню можно встретить и горячее, и салаты, и супы и даже аналог американского фастфуда, но только с натуральным мясом. Попросили сотрудников заведения посоветовать нам что-нибудь «этакое». Уж они-то в курсе того, что в почете у завсегдатаев трактира. Нам указали на традиционное испанское блюдо — бычьи хвосты в соусе. Сотрудник отметил, что они вошли в меню не так давно, но уже обрели популярность среди посетителей. Люди пробуют и советуют своим друзьям. В результате мы не зря доверились мнению персонала. Бычьи хвосты оказались необычайно вкусными. Мы, естественно, придем сюда за ними еще раз.