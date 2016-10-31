Сытная еда и свежайшие напитки: душевно смотрим футбол в трактире

На днях с друзьями я решила отдохнуть после долгого рабочего дня — вкусно поесть и посмотреть матч. Не секрет, что в Тюмени таких заведений хватает. Недавно людская молва донесла до меня информацию о трактире «Пивзаводъ». Вот мы и решили остановить выбор на нем.
Это место находится по адресу: улица Ставропольская, 120, строение 1. В принципе найти его нетрудно. Нужно доехать до ТРЦ «Колумб» и пройти за него.
В тот день в заведении шла трансляция матча Кубка России (1/8 финала). «Тосно» — «Динамо» (Москва). В итоге, несмотря на то, что любимая команда проиграла «Тосно», вечер не был испорчен.
Деревянные столы и скамейки навевали мысли о фильмах, в которых показана эпоха Средневековья. Также в зале есть две мягкие зоны. Усевшись за один из столиков, я протянула руку за поджидавшим меня меню. Хотелось бы отметить достаточно интересное оформление. Меню, выглядящее как газета, определенно заслуживает внимания. Взгляд привлекли заголовки — здесь использованы шрифты, которые можно увидеть в старых изданиях. Помимо наименований блюд и цен в меню можно прочитать анекдоты и афоризмы, невольно заставляющие улыбаться.
Стены оформлены ярко, интересно, со вкусом. Хочется разглядеть каждую деталь интерьера — красивые сувенирные тарелки, портреты титулованных спортсменов и знаменитых рок-музыкантов. На полках — кружки. Трудно не заметить флаги самых разных стран, висящие под крышей здания.
Но давайте перейдем к блюдам. Чего здесь только нет! Глаза разбегаются. В меню можно встретить и горячее, и салаты, и супы и даже аналог американского фастфуда, но только с натуральным мясом. Попросили сотрудников заведения посоветовать нам что-нибудь «этакое». Уж они-то в курсе того, что в почете у завсегдатаев трактира. Нам указали на традиционное испанское блюдо — бычьи хвосты в соусе. Сотрудник отметил, что они вошли в меню не так давно, но уже обрели популярность среди посетителей. Люди пробуют и советуют своим друзьям. В результате мы не зря доверились мнению персонала. Бычьи хвосты оказались необычайно вкусными. Мы, естественно, придем сюда за ними еще раз.
Заведение может предложить гостям четыре фирменных сорта «волшебного» напитка. Что важно, производят все это здесь же — в трактире. Директор заведения Вячеслав Бакуев рассказал, что трактиру в ноябре исполнится уже шесть лет. «Мы используем высококачественное сырье. Делаем все сами на импортном оборудовании. Полученный продукт храним исключительно в холодильных камерах. Если его оставить без охлаждения, то он может быстро прийти в негодность. За качеством у нас следят», — поделился он.
Цены в данном трактире доступные. К тому же здесь действует дисконтная программа Plazius. В субботу и воскресенье, а также в праздничные дни с открытия заведения и до 18.00 на меню кухни предусмотрена скидка в 50 процентов.
Пару слов хочется сказать о посетителях. Здесь можно встретить и солидных людей, и молодежь. В это место приходят отдыхать семьями. Вечером сюда заглядывают поклонники разных видов спорта, которые смотрят трансляции, и в трактире всегда царит дружелюбная атмосфера.
В заведении нет живой музыки, развлекательных программ. Наверно, для кого-то этот факт будет воспринят как минус. Но в этом можно найти и положительные моменты. Так, некоторые уже подустали от песен, плясок. К тому же, музыка не грохочет, не мешает посидеть и пообщаться.
Плюсы:
— обширное меню;
— большой зал со стильным, продуманным интерьером;
— качественные напитки, которые варят здесь же и хранят в холодильниках;
Минусы:
— отсутствие развлекательных программ.