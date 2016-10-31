Они против Хэллоуина: мнения тюменцев

Депутат городской думы Игорь Ракша тоже высказался по поводу Хэллоуина на своей странице в Facebook. «Сегодня мы очень много говорим о развитии культуры и искусства, но, как говорить о высоконравственной культуре, если мы так легко забываем свою историю? Скоро приближаются две страшные даты — День Великой Октябрьской революции — революции, которая уничтожила духовность, унесла в красном терроре миллионы жизней, окунула страну в большевистскую вакханалию, некоторые последствия которой мы ощущаем до сих пор, но, вместе с тем, этот праздник на костях столько десятилетий устраивался Советским государством… Хорошо только одно, что день кровавой революции сегодня перестал быть официальным праздником! Но есть вторая страшная дата- день памяти погибших 224 туристов, взорванных в самолете на Синайском полуострове 31 октября. Эта трагедия произошла в аккурат, в бесовской праздник Хэллоуина», — написал на своей странице Игорь Ракша. Он добавил, что в 2015 году 31 октября был объявлен днем траура, но некоторые ночные клубы и увеселительные заведения «буйно праздновали этот не наш, малопонятный и безнравственный праздник». В свою очередь Ракша предложил официально объявить 31 октября днем памяти жертв теракта на борту самолета, пролетавшего над Синайским полуостровом. Также, по словам депутата, необходимо «для экономии бюджета объединить два праздника, отмечаемых в один день — Хэллоуин и День работников СИЗО и тюрем».