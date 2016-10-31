Они против Хэллоуина: мнения тюменцев

Многие тюменцы сегодня, 31 октября, будут отмечать Хэллоуин. Кто-то сделал это еще на выходных. Об этом свидетельствуют фотографии тыкв и пугающих нарядов, которые уже появились в интернете.
В этом году верующие пытаются добиться запрета неугодного праздника через правоохранительные органы. В конце минувшей недели ряд изданий сообщил о том, что недовольный житель Кирова, юрист Ярослав Михайлов обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить законность празднования Дня всех святых в России. «Хэллоуин — светский праздник, отвергающийся и осуждающийся религией. По сути, это противопоставление святым и религии», — сказал он. А ранее против Хэллоуина выступила Вятская епархия. Как сообщают СМИ, священнослужители предложили заменить мероприятия, приуроченные ко Дню всех святых, на гуляния в честь Дня народного единства. «Кто празднует хэллоуин, праздник зла, тот поддерживает западные санкции против нашего государства», — написал руководитель миссионерского и молодежного отделов Вятской епархии, протоиерей Андрей Лебедев на своей странице ВКонтакте.
Не остались в стороне и тюменские общественные и политические деятели. Руководитель областного родительского комитета Андрей Добрынин полагает, что Хэллоуин вреден для подрастающего поколения. По его словам, он дает позитивную установку по отношению к смерти. При этом Андрей Добрынин рассказал корреспонденту портала Nashgorod.ru, что усилия неравнодушных людей, приложенные к борьбе с празднованием Дня всех святых, дали положительные результаты. «Мы постепенно добились того, что интерес к празднованию Хэллоуина снизился. Статистика проведения этого праздника в школах Тюмени упала. Мы обратили внимание общественности к данной теме в 2010 году. Тогда празднование Хэллоуина было более распространено, многие относились к нему лояльно. Наши активисты составляли письма, в которых призывали руководителей учебных заведений отказаться от Дня всех святых, и рассылали их по учебным заведениям города», — поделился он.
Любопытно, что о снижении интереса россиян к Хэллоуину свидетельствуют и данные свежего опроса, проведенного «Левада-Центром». Согласно результатам, лишь 9 процентов планируют наряжаться в пугающие наряды в этот день. А 70 процентов респондентов сказали, что знают об этом празднике, но не намерены его отмечать. 22 процента опрошенных россиян признались, что вовсе ничего не слышали о Дне всех святых.
Депутат городской думы Игорь Ракша тоже высказался по поводу Хэллоуина на своей странице в Facebook. «Сегодня мы очень много говорим о развитии культуры и искусства, но, как говорить о высоконравственной культуре, если мы так легко забываем свою историю? Скоро приближаются две страшные даты — День Великой Октябрьской революции — революции, которая уничтожила духовность, унесла в красном терроре миллионы жизней, окунула страну в большевистскую вакханалию, некоторые последствия которой мы ощущаем до сих пор, но, вместе с тем, этот праздник на костях столько десятилетий устраивался Советским государством… Хорошо только одно, что день кровавой революции сегодня перестал быть официальным праздником! Но есть вторая страшная дата- день памяти погибших 224 туристов, взорванных в самолете на Синайском полуострове 31 октября. Эта трагедия произошла в аккурат, в бесовской праздник Хэллоуина», — написал на своей странице Игорь Ракша. Он добавил, что в 2015 году 31 октября был объявлен днем траура, но некоторые ночные клубы и увеселительные заведения «буйно праздновали этот не наш, малопонятный и безнравственный праздник». В свою очередь Ракша предложил официально объявить 31 октября днем памяти жертв теракта на борту самолета, пролетавшего над Синайским полуостровом. Также, по словам депутата, необходимо «для экономии бюджета объединить два праздника, отмечаемых в один день — Хэллоуин и День работников СИЗО и тюрем».
Некоторые форумчане Nashgorod.ru тоже неодобрительно относятся к Хэллоуину. Пользователь lefa написала следующее: «Что за повальная американизация, навязывание и подражание их традициям, чуждых нашему менталитету? Хэллоуин — звучит как-то даже ругательно». Форумчанин Ramzes заявил, что «это праздник не нашей культуры». «У нас это просто повод повеселиться, не более того. Но при этом исподволь происходит замена отечественных вещей, событий — на иноземные», — написал он.