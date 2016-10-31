Где заказать новогодние подарки для партнеров и клиентов?

Кроме того, в центре полиграфии можно заказать фотокниги. «Очень часто нам звонят и интересуются: „Нужен подарок для шефа, но не обычный. Что посоветуете?“. В таких случаях есть беспроигрышный вариант — фотокнига. В нее можно включить наиболее интересные снимки, на которых запечатлена жизнь компании, предположим, за 2016 год. Изготавливается отличное издание в единственном экземпляре. Кроме того, организации неоднократно заказывали у нас каталоги, выполненные в виде фотокниг. Это выглядит очень презентабельно. Можно подумать над тем, как еще можно использовать этот вид продукции для новогодних поздравлений», — заключил он.