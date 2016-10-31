Где заказать новогодние подарки для партнеров и клиентов?

Несомненно, с приближением Нового года возникает вопрос — что дарить родным, близким, друзьям, коллегам? Проблема сложная, но разрешимая. А руководителям организаций предстоит позаботиться еще и о корпоративных подарках для сотрудников, партнеров и клиентов.
Дарить корпоративные подарки — правила хорошего тона для любой уважающей себя компании. К праздникам необходимо готовиться заранее, ведь поздравлять друг друга сотрудники фирм начинают уже с середины декабря.
Что принято сейчас дарить? На первом месте, конечно же, календари. А чтобы партнеры пользовались календарем именно вашей компании, нужно чтобы он был стильным, удобным и красивым. Кто в Тюмени может недорого и в короткие сроки изготовить партию календарей с символикой фирмы? Зависит ли цена от тиража? Журналист Nashgorod.ru решил разобраться и обратился в центр полиграфии и фото услуг «FotoArt», существующий в Тюмени вот уже пять лет. Его сотрудники выполняют заказы для крупных фирм.
Директор компании Евгений Аксарин пригласил в свой центр полиграфии, чтобы показать все вживую. По его словам, заказы выполняются на качественном, мощном оборудовании. В распоряжении «FotoArt» — широкоформатная цифровая минилаборатория Fuji Frontier 5550. Как отмечает Евгений Аксарин, в 2015 году она была признана лучшей машиной для печати фотографий.
В «FotoArt» уже начали поступать заказы на печать календарей от компаний региона. «Мы готовы справиться с любым объемом работ. Стараемся изготавливать продукцию оперативно. Максимум — неделя-две. Заказывают всевозможные изделия. Это зависит от того, в какой сфере деятельности работает компания. Делаем различные календари — квартальные, перекидные, настольные, перекидные календари-домики. Их хорошо берут на подарки сотрудникам и партнерам. Можем изготовить как индивидуальное штучное изделие, так и выпустить сувениры тиражом в тысячу экземпляров. Наш клиент может зайти на сайт fotoartmarket.ru и создать дизайн календаря или иной продукции сам. На портале представлены шаблоны. Остается лишь добавить логотип компании. Если речь идет о штучном изделии, то забрать готовый календарь можно уже на следующий день. Если у нашего заказчика есть какие-либо особенные пожелания, то наши высококвалифицированные дизайнеры окажут необходимую помощь», — поделился Евгений Аксарин.
По словам директора центра полиграфии и фотоуслуг «FotoArt», для клиентов к новогодним праздникам предусмотрены скидки. «У нас доступные цены. Скорее всего, с учетом скидки стоимость нашей продукции будет самой низкой в городе», — сказал он.
Так, квартальные настенные календари можно заказать от 120 рублей за штуку. Такие изделия идут с двумя-тремя блоками. Можно заказать и с одним.
Штучный перекидной календарь формата А4 можно приобрести за 780 рублей. На нем можно разместить фотографии и необходимые надписи.
Карманные ламинированные календари тиражом от 100 экземпляров будут стоить четыре-пять рублей за штуку, а настольный перекидной календарь-домик — около 150 рублей.
Также в качестве корпоративных подарков, по словам Евгения, заказывают кружки, футболки, модульные картины, фотокниги. «Картины печатаем на холсте, а затем оформляем в багет. Хочу добавить, что в современных интерьерах отлично смотрятся изделия, и без багета, которые просто натягиваются на подрамник. Такая картина станет хорошим подарком для руководителя фирмы. Полотно размером 30 на 30 сантиметров будет стоить от 700 рублей. Мы изготавливаем картины в течение двух дней. По желанию заказчика можем покрыть изделие лаком — это обеспечит дополнительную защиту», — рассказал Евгений Аксарин.
Кроме того, в центре полиграфии можно заказать фотокниги. «Очень часто нам звонят и интересуются: „Нужен подарок для шефа, но не обычный. Что посоветуете?“. В таких случаях есть беспроигрышный вариант — фотокнига. В нее можно включить наиболее интересные снимки, на которых запечатлена жизнь компании, предположим, за 2016 год. Изготавливается отличное издание в единственном экземпляре. Кроме того, организации неоднократно заказывали у нас каталоги, выполненные в виде фотокниг. Это выглядит очень презентабельно. Можно подумать над тем, как еще можно использовать этот вид продукции для новогодних поздравлений», — заключил он.
Цена одной фотокниги, в которой может быть от 10 до 80 страниц, — от 650 рублей с учетом скидок.
Еще в «FotoArt» организации предпочитают заказывать кружки. Во всех офисах это расходный материал, поэтому они никогда не будут лишними. На кружки можно нанести любое изображение. Цена кружек от 100 штук — по 200 рублей за штуку.
Доставка готовых сувениров по Тюмени бесплатна. «FotoArt» работает не только с тюменскими клиентами, поэтому сотрудники могут выслать продукцию заказчику по почте, воспользоваться услугами транспортных компаний.
Центр печати и фотоуслуг «FotoArt»: улица Холодильная, 122/1. Телефон: (3452) 99-97-51.
Всех с наступающим новым 2017 годом!