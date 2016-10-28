Чистить нельзя посыпать: для тюменских дорог закупили тысячи тонн соли

Пожалуй, одной из самых распространенных «зимних» тем обсуждения у тюменских автомобилистов наряду с морозами и техническими трудностями каждый год становится уборка и противогололедная обработка улиц. Фраза раздосадованных водителей «Опять снег солью посыпают!» знакома даже тем, кто ни разу не водил машину. Слышать жалобы на жижу, образовавшуюся на проезжей части, зимой приходится почти ежедневно — от близких и знакомых, от водителей маршруток, таксистов… На соляной налет, образующийся на обуви, ругаются также пешеходы, вынужденные ежедневно оттирать белые разводы с сапог и ботинок. Так можно ли избежать использования ненавистных для многих горожан реагентов?