Чистить нельзя посыпать: для тюменских дорог закупили тысячи тонн соли

Пожалуй, одной из самых распространенных «зимних» тем обсуждения у тюменских автомобилистов наряду с морозами и техническими трудностями каждый год становится уборка и противогололедная обработка улиц. Фраза раздосадованных водителей «Опять снег солью посыпают!» знакома даже тем, кто ни разу не водил машину. Слышать жалобы на жижу, образовавшуюся на проезжей части, зимой приходится почти ежедневно — от близких и знакомых, от водителей маршруток, таксистов… На соляной налет, образующийся на обуви, ругаются также пешеходы, вынужденные ежедневно оттирать белые разводы с сапог и ботинок. Так можно ли избежать использования ненавистных для многих горожан реагентов?
Тюменцы против
В 2013 году группа инициативных тюменцев начала кампанию по борьбе с химическими противогололедными средствами. Как сообщалось в петиции, опубликованной на портале change.org, активисты опасались токсичности реагентов, а также выступали против грязи, образующейся на дорогах из-за постоянного посыпания солью.
«Забрызганные грязью стекла автомобилей ограничивают обзор водителям, что приводит к аварийно-опасным ситуациям. Пешеходы с трудом переходят дороги, прыгая через лужи. Обувь пропитывается и разъедается реагентами. После помывки и просушки обуви на ней выступают собранные с дорог соли», — говорилось в тексте обращения к главе города.
В 2014 году тюменцы отстояли от соли тротуары. В этом году использовать в пешеходных зонах реагенты также не будут — хватит гранитной крошки
Инициатива была отчасти принята во внимание. В январе 2014 года активист под псевдонимом «Лесник» получил ответ от департамента дорожной инфраструктуры и транспорта. В письме за подписью руководителя ведомства сообщалось, что полный отказ от обработки дорог невозможен, однако способ снизить влияние соли все же есть.
«В целях сокращения солевой нагрузки на окружающую среду, в том числе воздействие на одежду и обувь, принято решение не применять противогололедные реагенты для обработки тротуаров», — сообщалось в документе.
О невозможности полностью исключить обработку дорог солью рассказали и в главном управлении по строительству Тюменской области. «В соответствии с ГОСТ 33181–2014 не допускается наличие зимней скользкости на проезжей части автомобильных дорог общего пользования всех категорий. Для ликвидации или предупреждения зимней скользкости по дорожному покрытию распределяется противогололедные материалы», — рассказали в пресс-службе. В ведомстве также пояснили, что других эффективных путей борьбы с гололедом на сегодняшний день не существует.
Фото: gas-technology.ru
Чем «солят» дороги региона?
За годы использования дорожниками противогололедных реагентов, эта тема успела обрасти изрядным количеством мифов. Автомобилисты стоили самые разнообразные догадки о природе того порошка, который оказывается каждую зиму на проезжих частях. Приходилось слышать версии о том, что при обработке дорог применяют нефтепродукты, списанные пестициды и гербициды, отходы химических производств.
Вместе с тем, в главном управлении по строительству не подтвердили достоверность этих слухов. По словам руководителя пресс-службы Ольги Крюковой, на дорогах области применяется противогололедный материал «галит» (техническая соль, хлорид натрия), представляющий собой минеральный концентрат гранулированного вида, который входит в перечень противогололедных материалов, предусмотренных отраслевым дорожным методическим документом.
Менять технологию обработки дорог в ГУС не планируют: другие реагенты обойдутся дороже
Как заверили представители ГУС, галит имеет сертификат качества и санитарно-эпидемиологические заключения на соответствие действующим санитарным правилам, является эффективным средством борьбы со скользкостью, снежным накатом и колейностью. Данный материал занимает лидирующее место не только в России, но и в мире по использованию, а самое главное эффективности. Так, например, в США и Канаде ежегодно используется по 10–12 млн тонн соли, в Германии — 1,6 млн тонн, примерно столько же в Англии. При соблюдении нормы расхода противогололедных материалов воздействие на окружающую среду минимальное.
При этом в пресс-службе ведомства добавили, что не планируют менять технологию обработки дорог.
«Применение иных жидких и твердых реагентов на основе солей кальция и магния („Антилед“, „Биомаг“, „Нордвей“ и другие) приведет к значительному удорожанию операции по борьбе с зимней скользкостью», — сообщили представители ГУС.
В главном управлении по строительству также подтвердили информацию о том, что посыпать галитом пешеходные дорожки в этом сезоне не планируется. «Администрацией Тюмени в 2015 году принято решение не использовать противогололедные реагенты для обработки тротуаров. На участках, где формируется сильный гололед, используется отсев гранитной крошки», — добавила Ольга Крюкова.
Фото: ecolider.ru
25 тысяч тонн оренбургской соли
Еще один вопрос, часто беспокоящий горожан — расходы муниципального и областного бюджета на реагенты. Сведения о средствах, выделенных на посыпание дорог, не афишируются в пресс-релизах и на официальных порталах. Причина здесь, предположительно, даже не в желании утаить, сколько средств тратят на дорожную соль, а в административных особенностях. По словам пресс-секретаря ГУС Ольги Крюковой, Тюменская область и муниципалитеты не выступают заказчиками противогололедных материалов — обработка проезжих частей проводится подрядчиками, приобретающими все расходные материалы за свой счет.
Чтобы выяснить, сколько денег в 2016 году Тюмень потратит на приобретение галита, редакция портала отправила запрос в администрацию города, однако в пресс-службе не смогли ответить в семидневный срок и пообещали предоставить информацию позже — в течение одного месяца.
Тем временем сведения о контрактах на поставку технической соли удалось найти на портале госзакупок. Как следует из опубликованных данных, еще весной, в конце апреля, АО «ТОДЭП» объявило конкурс на поставку галита.
В общей сложности по двум лотам дорожное предприятие приобрело 25 800 тонн реагента на сумму почти 69 миллионов рублей.
Поставщиком дорожной соли для тюменских дорожников стало свердловской акционерное общество «КЭНПО-Трейд», специализирующееся на оптовой торговле такой продукцией и реализующее галит, добытый в оренбургской области компанией «Руссоль».
Отметим, что цену по которой дорожники приобрели реагент, едва ли можно назвать завышенной. Стоимость одной тонны соли по первому лоту составила 2668 рублей, по второму — 2675. Это примерно на 100 рублей за тонну больше, чем в предыдущем году, но значительно ниже розничных и мелкооптовых расценок. Для сравнения, аэропорту Рощино, так же закупавшему галит, одна тонна реагента обошлась в 3400 рублей.
Главное, чтоб не нарушалась технология
Как показал опрос водителей, несмотря на все неудобства, испытываемые из-за особенностей противогололедной обработки, эту меру многие считают необходимой и неизбежной. «Главное, чтобы четко соблюдались стандарты. Это позволит избежать гололеда и сохранить улицы чистыми», — рассказал один из автомобилистов, представившийся Владимиром.
С этой позицией согласились и в главном управлении по строительству, подтвердив, что вся процедура обработки дорог четко регламентирована. «Предварительная обработка производится за 1–2 часа до прогнозируемого явления погоды. В соответствии с п. 4.4.2.5 отраслевого дорожного методического документа технология работ по предотвращению образования снежного наката во время снегопадов предусматривает следующие этапы: выдержку, обработку свежевыпавшего снега противогололедным материалом, интервал, очистку покрытия от снега», — сообщили в пресс-службе.
Насколько четко будут исполнены эти предписания подрядчиками — станет известно уже в ближайшие недели с началом первых серьезных снегопадов.