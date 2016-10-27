Новый диспетчерский центр в Рощино: блеск и нищета реформ

Как ни странно, но версию о связи строительства диспетчерского центра с реконструкцией аэропорта пришлось отмести, как не подтвердившуюся практически сразу. Несмотря на усовершенствование пассажирского терминала, в Тюмени пока не наблюдается резкого увеличения числа обслуживаемых направлений. К тому же, диспетчеры, обслуживающие вылетающие и прибывающие воздушные суда все так же располагаются в старом, построенном еще в советские времена командно-диспетчерском пункте.
Тем не менее, в Рощино начали возведения крупного центра по управлению воздушным движением. На улице Сергея Ильюшина строится эффектное здание в форме трилистника, в котором будут работать более 350 человек. Необычное архитектурное решение позволит сократить дистанцию между наиболее удаленными рабочими местами.
Фото: Алексей Туркин
Опубликованный документ определял такие задачи, как повышение безопасности полетов и эффективности использования воздушного пространства. Достичь этой цели разработчики программы предложили в частности за счет модернизации инфраструктуры, совершенствования аэронавигационного обслуживания и создания укрупненных районов организации воздушного движения. На проведение мероприятий федеральные власти выделили средства в размере около 90 миллиардов рублей.
Фото: Алексей Туркин
Вместе с тем, авиадиспетчерам Тюмени, судя по всему, не грозит сокращение. В городе появится один их крупных пунктов управления воздушным транспортом, который, по словам директора филиала госкорпорации «Аэронавигация севера Сибири» Александра Зубова «охватит воздушное пространство не только Тюменской области, но и территорию над Ледовитым океаном, а также будет видеть часть неба Красноярского края, Новосибирской области и регионов Урала».
Фото: Алексей Туркин
В начале августа содружество авиационных экспертов AEX опубликовало частное мнение пилота-инструктора Boeing 737, 757, 767 Андрея Ситнянского. В своей статье опытный летчик назвал организацию воздушного движения одним из самых слабых мест в российской авиации. «Мы постоянно отстаем от ведущих стран с внедрением лучших мировых практик на годы, а то и десятилетия. К примеру, сокращенное вертикальное эшелонирование (уменьшение допустимых высотных интервалов между летящими по одному пути самолетами — прим.ред) мы в РФ внедрили последними в мире, вместе с такими „великими“ авиационными державами, как Монголия и Таджикистан», — констатировал автор.
Удастся ли устранить все существующие недостатки в ближайшие годы — покажет время. Программа модернизации диспетчерской системы рассчитана до 2020 года. Пожалуй, однозначно оценить эффективность реформ будет можно лишь четыре года спустя.
А тем временем в российских судах появились прецеденты тяжб между перевозчиками и диспетчерами. В июне этого года авиакомпания-лоукостер «Победа» доказала в первой инстанции, что из-за некорректной работы госкорпорации по ОрВД у нее возникли крупные убытки и почти добилась взыскания компенсации. Тем не менее, решение суда не выдержало натиска юристов ответчика в апелляционной инстанции. В сентябре 2016 года 9-ый апелляционный арбитражный суд принял новое решение по иску, отказав «Победе» в удовлетворении требований.