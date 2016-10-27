Новый диспетчерский центр в Рощино: блеск и нищета реформ

А тем временем в российских судах появились прецеденты тяжб между перевозчиками и диспетчерами. В июне этого года авиакомпания-лоукостер «Победа» доказала в первой инстанции, что из-за некорректной работы госкорпорации по ОрВД у нее возникли крупные убытки и почти добилась взыскания компенсации. Тем не менее, решение суда не выдержало натиска юристов ответчика в апелляционной инстанции. В сентябре 2016 года 9-ый апелляционный арбитражный суд принял новое решение по иску, отказав «Победе» в удовлетворении требований.