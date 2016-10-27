Горячие источники Тюмени: где отдохнуть с пользой для здоровья?

В будни стоимость входа для взрослых составляет 500 рублей, а в выходные — 600 рублей. Пенсионеры могут предъявить пенсионные удостоверения. С ними вход в будни составит 450 рублей, а в выходные — 550 рублей. Билет для ребенка в возрасте от двух до 12 лет в будни — 250 рублей. В выходные за него придется отдать 350 рублей. На базе отдыха «Волна» действует акция для пенсионеров. Каждый день с 6.00 до 15.00 они могут заплатить за вход 300 рублей. А девушки от 18 до 30 лет могут посещать это место каждый понедельник бесплатно. Необходимо только предъявить паспорт. Каждую среду для всех посетителей действует скидка на вход — 50%.