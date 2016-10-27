Горячие источники Тюмени: где отдохнуть с пользой для здоровья?

Термальный парк «Фешенель»
Источник находится в селе Карабаш, улица Школьная, 4. Расстояние от центра Тюмени до него составляет 60 километров, а от границы города по Ялуторовскому тракту — 50 километров.
Стоимость посещения термального парка в будни — 200 рублей. В выходные и праздничные дни цена немного выше — 300 рублей. Билет действителен с 09.00 текущего до 09.00 следующего дня. Можно уезжать и возвращаться при условии наличия на руке неповрежденного браслета-пропуска. Для льготных категорий граждан стоимость посещения составляет 100 и 150 рублей при предъявлении документа, подтверждающего льготу, детей до шести лет и именинников пропускают бесплатно. Для автовладельцев в 100 метрах от бассейна находится бесплатная парковка.
Вода в источнике — хлор-натриевая, температура воды в скважине составляет 46,5 С, в бассейне — 38–40 С (больше нельзя по СанПИН). Вода в бассейне проточная: полностью обновляется не менее шести раз в сутки, поступая напрямую из скважины. Целебные свойства воды полностью сохраняются. Размер бассейна — 8 на 18 метров, глубина — от 140 до 160 сантиметров.
В «Фешенель» есть водопады и система подводного гидромассажа. Теплые раздевалки расположены в бытовых помещениях бассейна, оснащенных душевыми и санузлами. Руководство источника планирует установить в скором времени развлекательные сооружения. Летом гости могут пользоваться беседками и мангальной зоной. Зимой здесь установят горку и зальют каток. Также в парке «Фешенель» скоро появится кафе, пока оно находится в стадии отделки.
База отдыха «Волна»
В будни стоимость входа для взрослых составляет 500 рублей, а в выходные — 600 рублей. Пенсионеры могут предъявить пенсионные удостоверения. С ними вход в будни составит 450 рублей, а в выходные — 550 рублей. Билет для ребенка в возрасте от двух до 12 лет в будни — 250 рублей. В выходные за него придется отдать 350 рублей. На базе отдыха «Волна» действует акция для пенсионеров. Каждый день с 6.00 до 15.00 они могут заплатить за вход 300 рублей. А девушки от 18 до 30 лет могут посещать это место каждый понедельник бесплатно. Необходимо только предъявить паспорт. Каждую среду для всех посетителей действует скидка на вход — 50%.
Температура воды в бассейне — от 38 до 42 градусов. Вода автоматически обновляется за счет циркуляции. Старая уходит и добавляется свежая из скважины глубиной более 1200 метров. Вода прозрачная и голубая, так как проходит через фильтрационные бочки и, очистившись от железа, попадает в бассейн. Йодо-бромная вода источника полезна при заболеваниях суставов вследствие нарушения обмена веществ, расстройствах высшей нервной системы, атеросклерозе, сердечно — сосудистых заболеваниях, радикулитах, плекситах, остеохондрозе позвоночника, кожных заболеваниях (экземах, чешуйчатом лишае, нейродермитах), улучшает кровообращение и работу сердца.
Бассейн обладает достаточно большой вместимостью. Он способен принять до 200 человек одновременно. Бассейн зонирован. Здесь есть общая зона с гидромассажными пушками и водопадами, зона джакузи и детская с грибком. Бассейн находится в метре от теплых раздевалок, рассчитанных на 200 шкафчиков. Браслетная система позволит гостям узнать время нахождения на базе, баланс, с помощью которого можно рассчитываться в кафе, номер шкафчика. Две вместительные душевые находятся на первом этаже здания, прилегающего к бассейну. Каждая — мужская и женская — насчитывает по семь кабинок. Здесь же можно просушить волосы феном. На базе отдыха располагаются детская площадка, качели, вместительная парковка с видеонаблюдением и демократичное кафе с домашней кухней.
Загородный клуб «Аван»
Это современный комплекс для загородного отдыха, предлагающий гостям отличные условия для проведения отпусков, выходных и праздников. Здесь можно отдохнуть с семьей, провести корпоратив. Главной гордостью «Авана» является термальный источник. Клуб расположен в 18 километрах от Рощино, в селе Каменка.
В будни за вход придется выложить 500 рублей. В субботу и воскресенье цена возрастает до 700 рублей. Пенсионеры и студенты по вторникам и средам могут посещать «Аван» за 300 рублей. Корпоративы и банкеты — от 800 рублей на одного человека.
Круглый год температура держится здесь на уровне 42 градусов. Речь идет о природном минеральном термальном источнике. Вода не хлорируется. Для посетителей предусмотрены три современных, комфортабельных бассейна. Диаметр детского — четыре метра, а глубина достигает 80 сантиметров. Дополнительно чаша укомплектована водопадом и гейзером. Здесь есть круглый, оснащенный форсунками бассейн диаметром шесть метров. Глубина составляет 90 сантиметров. Размеры большого прямоугольного бассейна — 9 на 16 метров. Его глубина — 1,3–1,7 метров. Дополнительно чаща укомплектована двумя пушками, работающими по принципу душа Шарко. Бассейн с горячей водой укомплектован водопадом, водными аттракционами, гидромассажной установкой. Посетители могут переодеться в теплых раздевалках с шкафчиками. Есть три душевые. В «Аване» душ рекомендуют принимать до посещения бассейна, а не смывать полезные минеральные вещества после процедур.
В загородном клубе есть кафе, ресторан, комната отдыха, зона для детей, бильярд, две сауны финского типа, баня-хамам на основе минеральной воды, инфракрасная сауна, кедровая бочка. Для автовладельцев предусмотрена парковка.
Горячий источник «Яр»
Он расположен в поселке Яр по адресу: улица Источник, 6, строение 1.
Работает круглые сутки. Здесь весьма демократичные цены. Согласно информации, представленной на сайте данного горячего источника, вход для взрослого в будни стоит 190 рублей. В выходные и праздники цена возрастает до 250 рублей. Пенсионеры и инвалиды могут проходить на территорию, заплатив 100 рублей. Детей с семи до 14 лет можно провести в будни за 130 рублей. Посетителям до семи лет — вход бесплатный.
Горячий источник «Советский»
«Советский» расположен на 35 километре Салаирского тракта.
«Только у нас в бассейне живая минеральная вода температурой +48 градусов», — сообщается в сообществе, посвященном этому горячему источнику. Въезд на территорию стоит 250 рублей в будни. В праздники и выходные — 300 рублей. Детей с понедельника по пятницу можно провести за 190 рублей. Пенсионерам вход обойдется в 140 рублей. Здесь есть бассейн-джакузи площадью 600 квадратных метров. Он оснащен гидропушками, водопадом, гейзером. Температура главного бассейна на выходе в озеро держится на уровне +42 градуса. Неподалеку размещены раздевалки с туалетами, душевыми. В женской и мужской раздевалке есть финские сауны, скамейки, фены, мягкие зоны отдыха. В кафе можно приобрести напитки и выпечку.
Минеральный источник «Сосновый бор»
Он находится на 27 километре Ялуторовского тракта, в поселке Винзили.
Вход для взрослых в будние дни — от 500 рублей. Детей от шести до 12 лет с понедельника по пятницу пустят за 250 рублей. Для пенсионеров предусмотрены скидки. В будни они при предъявлении соответствующего документа могут попасть на территорию источника за 250 рублей (до 17.00). После 17.00 цена возрастет до 500 рублей. Для посетителей — два бассейна (12 на 6 метров и 20 на 6 метров) с горячей минеральной водой. Есть теплые раздевалки и кафе.
База отдыха «Верхний бор»
База отдыха находится на 11-м километре Салаирского тракта.
Здесь придется выложить из кармана от 1000 рублей. Также существуют акционные дни для пенсионеров и студентов. Для посетителей предусмотрены два бассейна. Первый располагается в гостиничном комплексе «ОТБ». В большом открытом бассейне с горячей минеральной водой установлены различные гидромассажные установки и водопады. Второй — в СПА-отеле «Источник». Здесь также бассейн оснащен гидромассажными установками. На территории базы отдыха имеются кафе, раздевалки с душевыми.
Семейный загородный клуб «Юный геолог»
Клуб расположен на 18 километре Червишевского тракта, в поселке Онохино.
Стоимость входа в будни и выходные составляет 200 рублей с человека в час. Температура термальной минеральной воды в скважине — от 34 до 38 градусов. Минеральная вода поступает с глубины 1256 метров в небольшой бассейн 18 кубических метров. Здесь посетителей ждут просторные раздевалки с санузлами и душевыми, русская баня на дровах.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.