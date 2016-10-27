Банков много, ипотека одна: в ЖК «Москва» открыты новые возможности

«При выборе партнера для нас важен системный подход и выстраивание долгосрочных отношений. Грамотный подход компании „Сибстройсервис“ дает нам уверенность в реализации перспективных проектов и мы одни из первых аккредитуем новые объекты, в частности „идеальные дома“ в третьей очереди», — Гариф Ромашкин, управляющий банком ВТБ24 по Тюменской области, прокомментировал расширение ассортимента Застройщика, добавив, что новые дома аккредитованы уже с новой процентной ставкой по ипотеке — 10,9.
На сегодняшний день ипотечные займы на квартиры в «идеальных домах» готовы предоставить шесть банков. Еще пять оформляют необходимые документы на разрешение.
«Большой пул партнёров по новым домам позволяет подобрать индивидуальные условия для множества людей, тем самым обеспечивая финансовую доступность квартиры. Жилой квартал „Москва“ популярен — это видят коллеги, этого хотят Покупатели и наша задача построить качественное жилье, оказать максимальную поддержку в улучшении жилищных условий», — Сергей Харциенко, директор по продажам и маркетингу компании «Сибстройсервис», обратил внимание на ряд эксклюзивных возможностей и условий, предоставляемых партнерами. Самое основное условие это процентная ставка. Напомним, сегодня она составляет 10,9% в банке ВТБ24. Помимо этого финансовые партнеры предоставляют следующее:
«Сегодня для людей важна стабильность, каждый хочет быть уверенным в возможности улучшения своих жилищных условий. В 2016-ом году об этом говорят 8 890 реализованных с нашей поддержкой квадратных метров. На сегодняшний день ПАО „Сбербанк“ аккредитовал третью очередь ЖК „Москва“. Для клиента аккредитация крупным надежным банком является гарантией, что объект будет достроен вовремя и сдан в срок. Судя по рекламным материалам это действительно „идеальные дома“, которые сейчас привлекут большое внимание Покупателей», — Ксения Павлова, начальник управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Тюменского отделения Сбербанка.
Третья очередь это 9 панельных домов, при этом только 2 из них располагаются торцом вдоль дороги. Из архитектурных соображений фасады домов облицованы кирпичом и фактурными крашеными в сапфировый цвет профилями. В квартале есть все необходимое, начиная от автономной газовой котельной и заканчивая интересными планировочными решениями с нишами для возможности установки шкафа на лоджии.
В зимний период строители вошли после установки башенных кранов — уже через год рядом с развязкой Московского тракта появятся первые дома, продажи только открылись и в офисе продаж менеджеры предложат массу вариантов 1-,2-,3-хкомнатных планировок, на разных этажах и с различными функциональными решениями. Для получения более подробной информации о ЖК «Москва» и выгодных условиях ипотечного кредитования просим Вас позвонить по номеру +7 (3452) 21-79-79.
Справка: компания «Сибстройсервис» 24 года гарантировано строит для жителей Тюмени удобное жилье. Большой опыт в строительстве позволяет грамотно совмещать проверенные годами технологии и новые строительные тенденции. Дома компании «Сибстройсервис» возводятся с качественной черновой отделкой в кирпичном и панельном исполнении. Строительство домов ведется за счет собственных средств, без привлечения банковских инвестиций. Сайт: sib72.ru