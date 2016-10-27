Банков много, ипотека одна: в ЖК «Москва» открыты новые возможности

«Сегодня для людей важна стабильность, каждый хочет быть уверенным в возможности улучшения своих жилищных условий. В 2016-ом году об этом говорят 8 890 реализованных с нашей поддержкой квадратных метров. На сегодняшний день ПАО „Сбербанк“ аккредитовал третью очередь ЖК „Москва“. Для клиента аккредитация крупным надежным банком является гарантией, что объект будет достроен вовремя и сдан в срок. Судя по рекламным материалам это действительно „идеальные дома“, которые сейчас привлекут большое внимание Покупателей», — Ксения Павлова, начальник управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Тюменского отделения Сбербанка.