«Он этого не совершал»: тюменка хочет спасти мужа из тюрьмы

В начале октября 54-летний Гауаз Успанов был приговорен к четырем годам колонии за применение насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, мужчина чуть не угробил сотрудника уголовного розыска, пришедшего вручить ему повестку. Гауаз Успанов не согласился с приговором суда и планирует его оспорить. В невиновности тюменца уверена и его супруга Алла. Она обратилась за поддержкой в СМИ и собирает подписи под петицией на имя прокурора города.
Инцидент, о котором идет речь, произошел утром 25 февраля 2015 года на улице Малыгина в Тюмени.
«Оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции № 3 в связи с находящимся в его производстве материале проверки прибыл по месту жительства Успанова, чтобы вручить ему повестку о явке в полицию. По версии следствия, увидев, что мужчина садится в свой автомобиль Kia Sportage, полицейский постучал в переднее правое стекло, а затем встал перед автомобилем, чтобы тот не уехал. Однако Успанов резко начал движение, ударив бампером по ногам оперативника. Сотрудник полиции запрыгнул на капот, требуя остановить машину, но Успанов продолжил движение», — сообщали о произошедшем в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Там отмечали, что нарушитель остановился у дома № 134а по улице Холодильной, когда сотрудники ДПС блокировали движение автомобиля.
Официальная версия: полицейский постучал в переднее правое стекло и встал перед автомобилем, чтобы тот не уехал, а Успанов резко начал движение, ударив бампером по ногам оперативника
Супруга Гауаза Успанова Алла, обратившаяся в редакцию интернет-портала NashGorod.ru, изложила свою версию произошедшего, а также рассказала о том, что предшествовало этим событиям. Тюменец Гауаз Успанов занимается строительным бизнесом, у него хорошая репутация в этой сфере. В 2014 году деловой партнер заявил в полицию о том, что мужчина получил от него в долг 4,8 млн рублей и не отдал. Как рассказывает Алла, это заявление и собранные по нему материалы рассматривались в разных отделах полиции, был отказ в возбуждении уголовного дела.
Утром 26 декабря 2014 года Гауаз Успанов повел в садик дочку, но у девочки оказалась температура, и ее пришлось вести обратно домой. У своей машины тюменец увидел незнакомого мужчину в гражданской одежде. «Он заявил, что сотрудник полиции из Калининского округа, представился, но удостоверение при этом не показал», — говорит Алла. Полицейский сказал, что Успанов обязан поехать с ним.
«Каких бы то ни было документов он не показывал, когда муж поинтересовался, а где же повестка, К. ответил, что он сам — повестка»
«Пока мой муж усаживал дочь в машину и пристегивал ее в кресле, сотрудник полиции без разрешения сел на переднее пассажирское сидение и заявил, что поедет к нам домой, а потом доставит моего супруга в полицию. Мужу такое поведение показалось подозрительным, он позвонил родственнику, чтобы тот помог выяснить, работает ли в полиции сотрудник по фамилии К. Подъехав к дому, муж попросил полицейского подождать его во дворе дома, но К. поднялся к квартире, поставил ногу в дверной проем, не давая закрыть входную дверь. Поскольку в открытую дверь дуло, я попросила мужчину зайти в квартиру. Он просидел у нас около четырех часов. При этом каких бы то ни было документов он не показывал, когда муж поинтересовался, а где же повестка, К. ответил, что он сам — повестка. Ехать с ним мой супруг отказался. К. стал кому-то звонить, через некоторое время приехал мужчина в гражданском, принес бланк повестки. К. его заполнил. После этого он вместе с моим мужем уехал», — рассказывает Алла.
Вернувшись ближе к полуночи, Успанов рассказал жене, что в полиции его убеждали признать долг — 4,8 млн рублей, грозили возбуждением уголовного дела по статье «мошенничество». Мужчина не согласился, мол, таких денег он у знакомого не брал. Сам знакомый, по словам Аллы, приехал в участок и просил К. не возбуждать дела в отношении Успанова. «Полицейский сказал: «Если прекращу дело в отношении его, возбужу в отношении тебя. А у моего мужа он просто вымогал деньги», — говорит Алла.
Уйти из полиции Успанов смог только после вмешательства адвоката. По словам Аллы, 30 декабря юрист встретилась с К., ознакомилась с заявлением и разъяснила, что между партнерами по бизнесу чисто гражданско-правовые отношения. Позже супруги узнали о том, что К. вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако на этом история не закончилась.
В феврале 2015 года Успанова вновь вызвали в полицию. В указанное время он вместе с адвокатом приехал в отдел полиции № 3, однако К. на месте не оказалось. После этого было назначено еще две встречи, но и они сорвались, по словам Аллы, по вине сотрудника полиции. 25 февраля Гауаз Успанов проснулся с высокой температурой, и жена Алла настояла, чтобы он съездил в поликлинику. Мужчина вышел во двор, снял машину с сигнализации, сел внутрь, стал прогревать. Когда автомобиль завелся и открылись ворота из двора, на капот машины прыгнул мужчина в темной одежде.
«Несколько лет назад на моего мужа таким же образом напали бандиты. Он решил, что история повторяется и запаниковал, стал сигналить, чтобы человек слез с капота, но тот не реагировал. Муж решил выехать на многолюдную улицу Малыгина, чтобы мужик испугался, однако это не сработало. Муж стал звонить в полицию, а потом и адвокату. Остановиться он боялся, так как сзади бежал еще один мужчина. На Холодильной муж увидел машину ДПС и сам поехал к ней, чтобы полицейские помогли разобраться в ситуации. Неправда, что ему блокировали выезд или не могли остановить — он сам ехал за помощью», — рассказывает Алла.
Оказалось, что на своем капоте тюменец катал того самого полицейского К., с которым никак не мог встретиться в отделении. Мужчина утверждает, что не узнал правоохранителя — тот был в другой одежде и в капюшоне, надвинутом на лицо.
В свою очередь К. говорит, что пришел вручить Успанову повестку, постучал в стекло машины, а тот резко начал движение на автомобиле и наехал на него.
«Если действительно хотел вручить повестку — должен был подняться в квартиру и вручить повестку, а не ждать в течение полутора часов в своей автомашине», — недоумевает Алла. По ее словам, в показаниях полицейского в принципе много противоречий. Также семья Успановых и их адвокат сомневаются по поводу травм, якобы полученных полицейским.
«Нет ни одного свидетеля, которые бы видели, как полицейский оказался на капоте машины. Дело было возбуждено через четыре месяца после произошедшего. За это время К. уничтожил все следы на своей одежде, свидетельствовавшие о соприкосновении с автомашиной, хотя он полицейский и должен был понимать, что это улики. Нет, он просто знал, что в области колен нет никаких следов от соприкосновения с машиной, следовательно, он не мог получить каких-либо повреждений правого коленного сустава от того, что на него умышленно наехал мой муж. В ОКБ № 2 работает хирургом-травматологом родственник К., поэтому получить бумагу о наличии травмы не составило труда. Эксперты позже не смогли установить, была ли все-таки травма у К. и что за травма была», — возмущается тюменка.
«К. уничтожил все следы на своей одежде, свидетельствовавшие о соприкосновении с автомашиной, хотя он полицейский и должен был понимать, что это улики»
Алла считает, что судья Центрального районного суда предвзято отнесся к ее супругу, не принял во внимание ряд доказательств его невиновности и показания свидетелей в его пользу. Сам Гауаз Успанов считает приговор суда несправедливым и незаконным: «Судья так формулировал доказательства, исследованные в суде, что не признать меня виновным было нельзя». Мужчина подал апелляцию в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда.
В свою очередь Алла тоже не бездействует: она решила привлечь внимание СМИ и общественности к несправедливому на ее взгляд приговору.
«Моего мужа осудили на четыре года за то, что он не совершал. Сотрудник полиции хотел получить миллион в качестве компенсации. Он почти достиг своей цели — суд удовлетворил его требование о возмещении морального вреда в сумме 500 тысяч рублей. Мой муж — добропорядочный человек, честный бизнесмен — сейчас находится в тюрьме. Я с двумя маленькими детьми осталась без кормильца. Младшему сыну всего два года, его еще не берут в садик — я даже не могу пойти работать, так как сидеть с ним некому», — поделилась Алла.
Тюменка создала на сайте change.org петицию, которую на текущий момент подписало более 50 человек. Когда число подписей перевалит за сотню, Алла направит документ прокурору Тюмени, а также в Генпрокуратуру РФ.
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