«Он этого не совершал»: тюменка хочет спасти мужа из тюрьмы

«Пока мой муж усаживал дочь в машину и пристегивал ее в кресле, сотрудник полиции без разрешения сел на переднее пассажирское сидение и заявил, что поедет к нам домой, а потом доставит моего супруга в полицию. Мужу такое поведение показалось подозрительным, он позвонил родственнику, чтобы тот помог выяснить, работает ли в полиции сотрудник по фамилии К. Подъехав к дому, муж попросил полицейского подождать его во дворе дома, но К. поднялся к квартире, поставил ногу в дверной проем, не давая закрыть входную дверь. Поскольку в открытую дверь дуло, я попросила мужчину зайти в квартиру. Он просидел у нас около четырех часов. При этом каких бы то ни было документов он не показывал, когда муж поинтересовался, а где же повестка, К. ответил, что он сам — повестка. Ехать с ним мой супруг отказался. К. стал кому-то звонить, через некоторое время приехал мужчина в гражданском, принес бланк повестки. К. его заполнил. После этого он вместе с моим мужем уехал», — рассказывает Алла.