Выйдя из магазина, Киюцен направился в бар, находившийся в соседней девятиэтажке, где купил пива и попросил вызвать ему такси. Присутствовавшие люди позвонили в одну из самых дешевых таксомоторных служб, однако дождаться транспорта Алексей не смог. Помочь гостю бара согласились владельцы самого заведения. Изверг попросил довезти его до ближайшей АЗС, ссылаясь на то, что ему нужно топливо для бензопилы. По словам свидетелей он вел себя абсолютно адекватно, не выказывал агрессии, не нервничал… Работники питейного заведения еще не знали, что в салоне их машины сидит хладнокровный убийца, собирающийся изуверским способом расправиться с человеком.