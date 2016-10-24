Заживо сжег продавца: хладнокровный убийца отправится в колонию на 21 год

Эта история началась ранней весной 2016 года. Тогда, 3 марта, город взбудоражила новость о нечеловеческом преступлении, произошедшем в комиссионном магазине на улице Ямской. Как сообщали очевидцы и компетентные органы, в тот вечер между нетрезвым клиентом, желавшим сдать на комиссию электроинструмент, и работником торговой точки вспыхнул конфликт из-за разногласий о цене товара. Расстроенный слишком маленькой, по его мнению, предложенной суммой, посетитель «комиссионки» решил отомстить продавцу. Изверг съездил на ближайшую АЗС, после чего вернулся назад, облил несчастного парня бензином, а затем бросил в него горящую бумагу. От полученных ожогов пострадавший скончался в больнице.
Государственный обвинитель просила приговорить подсудимого к 23 годам колонии
Несмотря на то, что убийца скрылся в соседнем регионе, найти его удалось уже на следующий день. По подозрению в особо тяжком преступлении полицейские задержали мужчину 1974 года рождения по имени Алексей Киюцен. Как установили следователи, Алексей был безработным, имел неполное среднее образование, не был женат, однако имел на иждивении маленького ребенка. Свою вину задержанный отрицать не стал и сразу начал давать показания, которые позже легли в основу обвинительного приговора.
Конфликт из-за 400 рублей
Из мотивировочной части приговора стало известно, что 3 марта Киюцен коротал вечер за употреблением горячительных напитков, а когда спиртное закончилось, решил «исправить положение». Поскольку денег на алкоголь мужчине на хватало, он решил избавиться от ненужного на тот момент имущества, сдав его в комиссионный магазин. Взяв с собой DVD-плеер и шуруповерт, Алексей пошел в магазин «Деньги Мигом» на Ямской, где дежуривший у стойки продавец Иван Рябкин оценил «добро» в сумму 1600 рублей. Киюцена цена не устроила. Мужчина настойчиво требовал дать ему как минимум 2000 рублей, а получив окончательный отказ, забрал предложенную сумму, но пообещал вернуться и «поговорить по-другому».
Тот самый магазин в день преступления
Выйдя из магазина, Киюцен направился в бар, находившийся в соседней девятиэтажке, где купил пива и попросил вызвать ему такси. Присутствовавшие люди позвонили в одну из самых дешевых таксомоторных служб, однако дождаться транспорта Алексей не смог. Помочь гостю бара согласились владельцы самого заведения. Изверг попросил довезти его до ближайшей АЗС, ссылаясь на то, что ему нужно топливо для бензопилы. По словам свидетелей он вел себя абсолютно адекватно, не выказывал агрессии, не нервничал… Работники питейного заведения еще не знали, что в салоне их машины сидит хладнокровный убийца, собирающийся изуверским способом расправиться с человеком.
«Устрою детскую баню! Смотрите в новостях!»
Купить бензин на заправке оказалось непросто. Оператор отказалась отпускать горючее в пластиковую тару (видимо, бутылку из-под пива). Впрочем, на планах Киюцена это не отразилось. Мужчина попросил отвезти его в район рынка «Мальвинка», где сначала зашел в автомагазин и приобрел канистру, а потом отправился в банный отдел строительного супермаркета, где купил ведро и ковшик.
Вновь съездив на АЗС за бензином (в этот раз — успешно), Алексей опять отправился в бар, где выпил еще пива, а заодно приобрел рулон туалетной бумаги и зажигалку. Через несколько минут злоумышленник подошел к крыльцу «комиссионки», где перелил топливо из канистры в ведро, зашел помещение магазина, облил продавца горючей жидкостью и бросил в него подожженную туалетную бумагу, после чего спокойно вышел на улицу и ретировался.
Погибшему Ивану Рябкину было всего 20 лет (фото из соцсетей).
Дальше события напоминали не то страшный сон, не то триллер. Как рассказывают свидетели, торговый зал озарился вспышкой пламени, раздался громкий хлопок, а через несколько секунд на улицу выбежал юноша в горящей одежде. Парень громко кричал, звал на помощь. Нескольким очевидцам удалось погасить пламя огнетушителями.
Еще находясь в сознании, продавец, представившийся Иваном Рябкиным, рассказал, что на него напал посетитель по фамилии Киюцен, расстроившийся из-за недополученных 400 рублей.
Несмотря на усилия врачей, пострадавший парень скончался в реанимации ОКБ № 1 утром 5 марта. Официальными причинам его смерти стали ожоги более 90% поверхности тела и ожоговый шок.
Злодей страдает слабоумием
Совершив преступление, Алексей Киюцен понял, что теперь его могут поймать полицейские. Желая избежать этого, он уехал к своей матери в Тугулымский район Свердловской области, однако скрыться надолго ему не удалось. Уже на следующий день, 4 марта, полицейские задержали обвиняемого и доставили его в Тюмень. Вскоре обвиняемый оказался в СИЗО — в качестве меры пресечения суд избрал для него заключение под стражу.
Расследование дела завершилось в августе, а рассмотрение материалов по существу продлилось до октября. Как рассказали корреспонденту участники заседания, на стадии судебного следствия подсудимый мужчина признал свою вину, однако раскаялся лишь номинально. «Иногда он смотрел на нас с издевательской усмешкой», — заметила знакомая погибшего Диана.
— Экспертиза проводилась? Он вменяемый?
— Да, мог понимать значение совершаемых им действий… Не верите, что вменяемый человек мог такое сделать?!
Впрочем, как установили эксперты, Киюцен все же страдает психической патологией, не исключающей вменяемости. Врачи диагностировал у него легкую степень умственной отсталости (код F70.9 по МКБ). Вероятно, именно это заболевание не дало подсудимому в свое время закончить школу, а в дальнейшем стало толчком к злоупотреблению алкоголем. Примечательно, что ни к наркологу, ни к психиатру подсудимый не обращался, на учете не состоял, лечение не проходил. Причину беспрецедентного по жестокости преступления Алексей объяснил словами: «Хотелось что-нибудь сжечь».
Прокурор просил 23 года, родственники погибшего — пожизненное
Как следует из материалов дела, Киюцен обвинялся по двум пунктам части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью) и по части 2 статьи 167 УК РФ — уничтожение чужого имущества путем поджога. Рассматривая дело, суд установил, что помещение комиссионного магазина, где подсудимый устроил пожар, выгорело практически полностью.
Судья оглашает приговор
Оглашение списка поврежденного имущества заняло у судьи больше часа. Огонь уничтожил почти все торговое оборудование и находившийся на комиссии товар. Суммарный ущерб составил порядка двух миллионов рублей.
По словам государственного обвинителя, на стадии судебного следствия подсудимый начал отрицать свою вину в убийстве, настаивая на том, что хотел лишь отомстить, устроив пожар в магазине, но не имел умысла на убийство. Тем не менее, этот довод суд счет необоснованным и не принял во внимание. Представитель прокуратуры настаивал на назначении Киюцену наказания в виде 23 лет лишения свободы.
Признав вину Алексея по всем пунктам, суд практически полностью согласился с требованием прокурора. Согласно вынесенному приговору, Киюцен проведет в колонии строгого режима 21 год, где будет обязан проходить амбулаторное лечение у психиатра. Также за время заключения мужчина будет обязан возместить причиненный ущерб и моральный вред, причиненный матери пострадавшего, выплатив в общей сложности более 3 миллионов рублей.
Подруга погибшего Диана Санду: Киюцен заслуживает пожизненного лишения свободы
Тем не менее, близкие погибшего продавца сочли приговор слишком мягким. По словам Дианы Санду, подруги покойного Ивана Рябкина, за хладнокровное преступление, совершенное с особой жестокостью и цинизмом, Алексея Киюцена надлежало приговорить к смертной казни или пожизненному лишению свободы.