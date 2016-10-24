Первым делом — самолеты: фотовзгляд на «Рощино»

Съемка воздушных судов, пожалуй, существовала с момента первого полета братьев Райт над Северной Каролиной. Желание запечатлеть взлетающие и приземляющиеся авиалайнеры было той силой, которая заставляла фотографов-профессионалов и любителей часами «дежурить» в зданиях терминалов и у аэродромных заборов. В недавнем прошлом руководство авиапредприятий с непониманием относилось к таким фанатам, что с одной стороны нередко приводило к конфликтам, а с другой — толкало людей с камерами на безрассудные шаги. Некоторым «папарацци» не были помехой ни патрули службы безопасности, ни ограждения с колючей проволокой…