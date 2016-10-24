Первым делом — самолеты: фотовзгляд на «Рощино»

Съемка воздушных судов, пожалуй, существовала с момента первого полета братьев Райт над Северной Каролиной. Желание запечатлеть взлетающие и приземляющиеся авиалайнеры было той силой, которая заставляла фотографов-профессионалов и любителей часами «дежурить» в зданиях терминалов и у аэродромных заборов. В недавнем прошлом руководство авиапредприятий с непониманием относилось к таким фанатам, что с одной стороны нередко приводило к конфликтам, а с другой — толкало людей с камерами на безрассудные шаги. Некоторым «папарацци» не были помехой ни патрули службы безопасности, ни ограждения с колючей проволокой…
«Споттинг» — этим термином называют свое увлечение авиафотографы всего мира. В России это хобби долгое время находилось на грани правового поля, однако в 2006 году в стране произошло событие, воспринятое как «маленькое чудо» — московский аэропорт Внуково впервые официально разрешил увлеченным людям с фотоаппаратами выйти на перрон. В 2012 году столичный опыт переняли и в Тюмени. С тех пор двери центрального КПП периодически открываются для споттеров из Тюменской области и ближайших регионов.
На днях аэропорт Рощино снова пригласил авиалюбителей в гости. В четыре часа утра здесь собрались фанаты из Тюмени, Тобольска, Сургута, Екатеринбурга, а также корреспонденты СМИ. Ранним октябрьским утром фотографы жаждали увидеть и сфотографировать работу воздушной гавани. К слову, время было выбрано не случайно — именно на утренние часы приходится наибольшее число рейсов.
Сбор на проходной, короткий инструктаж, проверка документов, досмотр… Наконец, надев сигнальные жилеты (требование безопасности), оказываемся на летном поле. Первым в списке «фотомоделей» оказался Airbus A319 авиакомпании «Россия». Ливрея самолета намекала — Санкт-Петербургские авиаторы безусловно гордятся статусом официального перевозчика футбольной команды «Зенит».
Аэробус улетел в город на Неве, на прощание помигав огнями фотографам, но уже несколько минут спустя на стоянку заруливал прибывший из Москвы A320 «цвета зеленого горошка», как описал его в одной из песен поэт и летчик Вадим Захаров — в «Рощино» прибыл рейс из «Домодедово».
Фотосессия продолжилась съемкой вылетающего в столицу Airbus’а компании Аэрофлот.
Время на летном поле идет незаметно. Уже почти семь часов утра. Мы фотографируем почти родные борта UTair’а — самолет нового поколения Boeing 737–800 и «классический» 737–400.
На улице тем временем светает. Мы едем в автобусе к западному краю перрона, откуда видно, как самолеты выезжают на полосу. Провожаем Boeing в Москву, фотографируем принадлежащий компании «Ямал» SuperJet.
После долгой фотосессии с иномарками в главной роли (SuperJet не в счет. Машина, хоть и имеет российские корни, все же собиралась в прямом смысле всем миром) душа просит чего-то родного. Едем на другую сторону стоянки, где нас ждет ветеран — Ан-24РВ, готовящийся к вылету в Тольку, ЯНАО. Кстати, несмотря на почтенный возраст «Антонова», замены этой машине до сих пор нет. «Двадцать четверка» — своего рода внедорожник среди среднемагистральных самолетов, способный сесть даже на размокшую грунтовую полосу.
Наш визит в аэропорт заканчивается экскурсией по терминалу. Преобразившееся здание аэровокзала радует глаз. Тюменская воздушная гавань обретает современный облик, олицетворяя новые представления о комфорте. Здесь все еще продолжаются строительные работы, которые подрядчик планирует завершить к Новому году.
На часах одиннадцатый час, пора домой. Несмотря на пять с лишним часов, проведенных на летном поле, споттеры и журналисты выглядят бодрыми и вдохновленными. Октябрьское утро прошло насыщенно и плодотворно! До скорой встречи, «Рощино»!