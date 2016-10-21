Водоканал потратит более миллиарда на улучшние очистных сооружений. Что уже сделано?

«Сейчас там ведется плановая замена второй решетки, — говорит генеральный директор тюменского водоканала. — Их всего у нас пять. Одну заменили в прошлом году, в этом году поменяем еще одну, и в течение трех лет все пять решеток мы поменяем. Что это нам даст? Во-первых, новые решетки можно автоматизировать, чтобы они работали в определенном режиме, тогда у нас будет экономия в части электроэнергии, также это экономия времени сотрудников цеха решеток».