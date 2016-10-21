Водоканал потратит более миллиарда на улучшние очистных сооружений. Что уже сделано?

Об этом генеральный директор компании «Тюмень Водоканал» сообщил народным избранникам в рамках Дня депутата.
Депутаты городской думы посетили несколько объектов городской системы водоотведения.
Первая остановка — одна из крупнейших канализационных насосных станций Тюмени — КНС № 7. Через нее на очистные сооружения перекачивается около 70% всех канализационных стоков города.
Здесь планируется заменить и установить дополнительное насосное оборудование, а также автоматизированные решетки, обеспечивающие задержание мусора, приходящего с канализационными стоками.
До июля этого года недалеко от КНС № 7 работала точка слива ЖБО. Мугаммир Галиуллин остановился подробнее на теме ликвидации этого объекта.
«Исторически у нас было три точки: Мельникайте, Гилевское кольцо и КНС № 36, где проходил прием ЖБО. Мы провели расширение станции приема стоков на КНС № 36. Это позволило нам закрыть станцию на Гилевском кольце. Сегодня без очередей возчики сливают отходы в двух точках», — сказал он.
Депутаты справедливо заметили, что сегодня в Тюмени самая проблемная станция — та, которая находится на пересечении ул. Мельникайте и Дружбы.
«Вы знаете, что в Тюмени остро стояла проблема закрытия приемных пунктов ЖБО. На Гилевской роще закрыли, сейчас прием осуществляется на КНС № 36, как мы видим, очереди нет. Сейчас вторая задача — закрыть пункт на Мельникайте, поскольку рядом с приемным пунктом вырос большой жилой микрорайон», — подчеркнул председатель городской думы VI созыва Дмитрий Еремеев.
На это Мугаммир Галиуллин ответил:
«Нами было принято решение, что такую станцию построят непосредственно перед очистными сооружениями. Сейчас по муниципальному контракту ведется проектирование станции слива. Со временем мы перейдем на одну точку, которая находится на очистных сооружениях, и это позволит закрыть станцию слива на Мельникайте. Приблизительно это произойдет в середине 2018 года».
Следующей остановкой депутатов стали единственные в Тюмени очистные сооружения канализации. Здесь модернизация идет полным ходом. Так, в этом году в цехе решеток, который обеспечивает очистку канализационных стоков от мусора, установят современную ступенчатую решетку. Она позволит более эффективно улавливать и удалять мусор.
«Сейчас там ведется плановая замена второй решетки, — говорит генеральный директор тюменского водоканала. — Их всего у нас пять. Одну заменили в прошлом году, в этом году поменяем еще одну, и в течение трех лет все пять решеток мы поменяем. Что это нам даст? Во-первых, новые решетки можно автоматизировать, чтобы они работали в определенном режиме, тогда у нас будет экономия в части электроэнергии, также это экономия времени сотрудников цеха решеток».
Как утверждает руководитель водоканала, это еще только начало работ. По плану, здесь будут улучшены все этапы очистки канализационных стоков, к тому же, в технологической цепочке сооружений появятся дополнительные стадии очистки.
Следующий этап — песколовки. На этой стадии из канализационных стоков убирается песок. Модернизация первой очереди песколовок намечена на 2017–19 гг.
Далее депутатам показали первичный радиальный отстойник, уже прошедший капитальный ремонт. На этом этапе очистки стоков из них отстаиваются все примеси, которые насосами перекачиваются в цех механического обезвоживания осадка.
Здесь, осадок, остающийся в результате очистки канализационных стоков, максимально осушают, чтобы сократить его объем для более эффективной последующей утилизации, в этом году заменили один из двух установленных декандеров, это современный и более эффективный вариант оборудования.
На стадии биологической очистки сточной воды продолжаются работы, начатые еще в прошлом году — на очередной секции ведется замена аэрационной системы, насыщающей канализационные стоки кислородом для жизнедеятельности микроорганизмов, обеспечивающих очистку стоков от органических соединений.