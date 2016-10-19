Питание в трех тюменских школах намерены перевести на аутсорсинг

Совсем недавно практически сто процентов тюменских школ снабжали обедами два комбината школьного питания. С текущего года в городе действует только один — АО КШП «Центральный». Он же отвечает за обеспечение заработными платами поваров в школьных столовых, закупку продуктов, кухонной утвари и мебели.
На обслуживание школьных столовых претендует компания «Грин Хаус», у которой уже разработано школьное меню в соответствие с требованиями Роспотребнадзора. На это обратила внимание коллег депутат Наталья Проскурякова, отметив также, что по-прежнему не удается продвинуть систему электронной оплаты в школьных столовых.
Вячеслав Воронцов в свою очередь пояснил, что с января 2017 года по питанию в трех школах пройдут конкурсные процедуры. Уже выделены средства на составление конкурсной документации по муниципальному заданию, и торги должны состояться в ноябре текущего года. Массово перевести все учебные заведения — а это более 86 тысяч школьников — на аутсорсинг пока не представляется возможным.
«Однозначно в этом году мы зайдем на конкурсные процедуры. В ноябре-месяце у нас еще будет предварительное совещание с участием главы администрации города. Мы обсудим рабочие вопросы, связанные с меню. Здесь нам кое-где не хватает информации от участника конкурса. Сам он тоже должен понимать все риски по обеспечению питанием. Будет ли это „Грин Хаус“ или какая-то другая крупная компания, в данном случае неважно. Ценовой фактор здесь практически не играет никакой роли. Нам нужно понимание, что компания, которая зайдет на обеспечение питанием, имеет достаточный опыт, штат сотрудников и рекомендации от других клиентов, которые пользовались ее услугами», — подчеркнул Воронцов. Претендует ли какая-либо еще фирма на участие в конкурсе, он не уточнил.
Глава департамента подчеркнул, что все эти процедуры — часть городской программы образования по развитию школьного питания, в который планируется внедрение «шведского стола», предварительного заказа блюд и других мероприятий. Пока в таком формате могут питаться только ученики школ № 65 и гимназии № 16, пояснил Воронцов.
Безналичная оплата в школьных столовых является еще одним камнем преткновения в этом вопросе. При нынешней системе родители вынуждены доплачивать за питание исключительно наличными, передавая их через классных руководителей. Выстроена неудобная и непрозрачная цепочка, которая к тому же вызывает различные вопросы по поводу того, на какие нужды эти деньги собирают.
О внедрении же безналичного расчета речь заходила еще год назад. Наталья Проскурякова акцентировала внимание на том, что Сбербанк уже предлагал муниципалитету свою систему биометрии «Ладошки», однако, ее внедрением пока никто не заинтересовался. «Насколько я поняла Сбербанк готов был инвестировать в полную систему учета детей, начиная от входа в школу и заканчивая оплатой заказов в школьной столовой. То есть тут имеется готовая программа, серьезная компания, которая ее предлагает, и их не готовы учитывать?» — поинтересовалась она.
Вячеслав Воронцов в свою очередь пояснил, что в настоящее время для всех муниципалитетов региона разрабатывается единая система оплаты и учета питания. С будущего года она также начнет действовать в некоторых тюменских школах.
Этот проект курирует областной департамент информатизации, который выступит заказчиком системы. В качестве вероятного исполнителя заказа Воронцов назвал казанскую фирму «Барс Груп», которая занимается внедрением IT-решений и успела поработать над системами электронной школы и электронного детского сада в Тюменской области. «Тему ведет и продвигает департамент информатизации, а мы как отраслевики занимаемся составлением технического задания. Оно уже готово в конце августа, — прокомментировал чиновник. — Сама система поможет нам решить наиболее насущный вопрос — убрать наличные деньги из обращения, освободить учителей и родителей от сбора средств».
По поводу системы «Ладошки», предлагаемой Сбербанком, Воронцов пояснил, что банк предлагал пилотный проект с бесплатной поставкой оборудования в две тюменские школы. Однако для всех учебных заведений она в любом случае будет платной, что отразится на стоимости питания.
Что касается дополнительных средств на субсидирование питания в школьных столовых из городского бюджета, то скорее всего изыскать их не удастся. Напомним, на одного школьника сейчас выделяется 12,40 рублей в день. На ребенка из малоимущей семьи с двухразовым питанием — 45 рублей, 123 рубля — для детей-инвалидов и 183,50 рубля — для оставшихся без попечения родителей.