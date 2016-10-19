Питание в трех тюменских школах намерены перевести на аутсорсинг

«Однозначно в этом году мы зайдем на конкурсные процедуры. В ноябре-месяце у нас еще будет предварительное совещание с участием главы администрации города. Мы обсудим рабочие вопросы, связанные с меню. Здесь нам кое-где не хватает информации от участника конкурса. Сам он тоже должен понимать все риски по обеспечению питанием. Будет ли это „Грин Хаус“ или какая-то другая крупная компания, в данном случае неважно. Ценовой фактор здесь практически не играет никакой роли. Нам нужно понимание, что компания, которая зайдет на обеспечение питанием, имеет достаточный опыт, штат сотрудников и рекомендации от других клиентов, которые пользовались ее услугами», — подчеркнул Воронцов. Претендует ли какая-либо еще фирма на участие в конкурсе, он не уточнил.