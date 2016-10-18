Жесткие меры подействовали: спрос на приборы учета воды вырос вдвое

«На мой взгляд, это справедливая мера, потому что тот потребитель, который живет без индивидуального прибора учета, имея техническую возможность его установки, живет за счет своих соседей: весь перерасход, который возникает у него, не покрытый нормативом потребления, ложится в общедомовые нужды. Эти нужды распределяются на всех собственников помещений и, таким образом, все соседи несут затраты, связанные с потреблением ресурса гражданином, не установившим прибор учета», — сказал Вячеслав Вахрин.