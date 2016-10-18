Жесткие меры подействовали: спрос на приборы учета воды вырос вдвое

Тему водосбережения обсудили на пресс-конференции, с участием заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и генерального директора тюменского водоканала Мугаммира Галиуллина.
Мы перешли на новый порядок начисления платы за горячую и холодную воду для тех потребителей ресурса, которые, не установили индивидуальные приборы учета. Согласно постановлению правительства № 603 РФ на таких лиц налагаются повышенные платежи. Сейчас платеж увеличился на 40%, а с 1 января 2017 года — на 50%.
Раз в шесть месяцев исполнитель коммунальной услуги имеет право проверить показания приборов учета и сделать перерасчет, исходя из фактически потребленного ресурса.
«Те потребители, которые не установили приборы учета, получают платеж, рассчитанный, исходя из потребления, увеличенный на повышающий коэффициент, то есть его платеж становится больше на 40%. Те, кто имеет индивидуальные приборы учета, оплачивают, согласно показаниям. Если они не сдали показания, то в течение полугода им начисляется плата по среднемесячному объему показаний, сданных ранее», — объяснил Вячеслав Вахрин.
Таким образом, раз в шесть месяцев исполнитель коммунальной услуги имеет право проверить показания приборов учета и сделать перерасчет, исходя из фактически потребленного ресурса.
Заместитель губернатора отметил, что при отсутствии в доме технической возможности установки прибора учета, согласно приказу министерства строительства и ЖКХ (им установлены критерии, по которым определяется эта невозможность), составляется акт. Следующие платежи начисляются без повышающего коэффициента. Повышающие коэффициенты будут отменены после предоставления акта об отсутствии технической возможности установки прибора учета воды, однако, закон не подразумевает возврата затрат переплаченных сумм по повышающему коэффициенту.
В случае, если прибор вышел из строя, то в течение трех месяцев производятся среднемесячные начисления. Если за это время потребитель не исправляет неполадки, он получает платеж, рассчитанный, исходя из потребления с повышающим коэффициентом.
«На мой взгляд, это справедливая мера, потому что тот потребитель, который живет без индивидуального прибора учета, имея техническую возможность его установки, живет за счет своих соседей: весь перерасход, который возникает у него, не покрытый нормативом потребления, ложится в общедомовые нужды. Эти нужды распределяются на всех собственников помещений и, таким образом, все соседи несут затраты, связанные с потреблением ресурса гражданином, не установившим прибор учета», — сказал Вячеслав Вахрин.
Наилучшие показатели по оснащенности приборами учета воды в Тюмени среди бюджетных организаций и коммерческих предприятий. Сложнее ситуация с многоквартирными и частными домами, здесь не все собственники установили индивидуальные приборы учета воды.
Генеральный директор тюменского водоканала Мугаммир Галиуллин отметил, что сегодня наилучшие показатели по оснащенности приборами учета воды в Тюмени среди бюджетных организаций и коммерческих предприятий. Сложнее ситуация с многоквартирными и частными домами, здесь не все собственники установили индивидуальные приборы учета воды.
«Мы вынуждены проводить регулярные рейды по неучтенному и сверхнормативному потреблению ресурса в тех домах, где отсутствуют индивидуальные приборы учета воды. На такие рейды отвлекаются колоссальные ресурсы, тем не менее, это не способно решить проблему целиком», — посетовал Мугаммир Галиуллин.
С января по август 2016 года, при обходе квартир, в которых нет приборов учета и отсутствуют зарегистрированные граждане, специалистами тюменского водоканала составлено 148 актов фактического проживания и выявлено 342 незарегистрированных потребителя услуг водоснабжения.
По подсчетам специалистов ежегодные потери от такого неучтенного потребления могут доходить до 600 тысяч м3 воды.