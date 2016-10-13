Как выбрать провайдера?

Для начала, я узнала, в моем доме представлены три провайдера: МТС, Ростелеком, «Русская компания». Все же решила остановиться на наших «родных» — тюменских. Да и цены, плюс необходимость приобретения или аренды оборудования для получения услуг связи сыграли свою роль. Интерес возник к «Русской компании». По данным справочника ДубльГис, оператор представлен практически во всех новостройках города: мой ЖК «Плеханово», «Пятый квартал», «Преображенский», «Суходолье», «Звездный городок», «Олимпия», «Жуков», «Акварель», «Ямальский 2», «Гагарин», «Абсолют», «Времена года», новостройки напротив «МЕТРО».
Что ж, подумала я, это внушает доверие, но давайте проверять.
Я без проблем нашла в интернете сайт фирмы и прочитала на нем о компании и услугах.
Работает на рынке услуг связи уже более 20 лет. Оказывает весь спектр телекоммуникационных услуг.
Первое, что меня собственно и привело сюда — это интернет. Цены на тарифы очень порадовали — выгодно. К тому же, судя по новостям, «Русская компания» постоянно проводит акции, то роутеры дарит новоселам, то скидки существенные. Мне тоже повезло…. В настоящее время идет акция «Перезагрузка» на пакетные предложения (Интернет+ Кабельное ТВ). Кстати, пакет, даже без акции подключить дешевле, чем каждую услугу по-отдельности. Вернемся к акции, на которую я была нацелена. И так, в течение трех месяцев я буду платить за пакет (интернет до 100 Мбит/с и кабельное телевидение) 300 рублей. По истечении срока, стоимость вернется к стандартной — 650 рублей в месяц. На мой взгляд, это одно из самых ярких предложений в Тюмени. Сразу существенная скидка в денежном исполнении, чем всякие возвраты на счет и бонусы в виде несуществующих денег.
В компании можно приобрести достаточно серьезный (судя по модели) Wi-Fi роутер, который настроят бесплатно. Если же у вас уже есть свой, за настройку придется заплатить 500 рублей.
Второе — настоящее кабельное телевидение. А это значит, что не нужна телевизионная приставка. Экономим средства на покупке или аренде ее. Также не нужно платить за тематические пакеты — более 200 каналов в свободном доступе. За одну абонентскую плату можно подключить сразу несколько ТВ-приемников! Платишь 200 рублей — смотришь каналы в HD качестве на всех телевизорах.
Ну, и последнее — телефония. Услуга в наше время не востребованная, но жизненно необходимая, если решите устанавливать сигнализацию. За тарифный план «Безлимитный» попросят 390, а за минимальный — 140 рублей.
Аргументов в сторону выгоды много. Подключаю и заодно проверю на качество услуг и сервис.
Решила заехать в офис компании по адресу: ул. Республики, 53 на автомобиле и оставить заявку лично — припарковаться в центре не смогла.
Позвонила 39-00-39, а заодно и на сайте оформила заявку — посмотрим как быстрее! Кроме того «Русская компания» имеет страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники. Век технологий — можно подать заявку через них.
Мою заявку обработали быстро. На следующий день в согласованное со мной время, пришел специалист «Русской компании» и все быстро подключил. Ведь во всех новых домах уже заведены кабели, что позволяет сократить время подключения до минимума. Приятно, что необязательно ехать в офис для подписания договора. Специалист привез его прямо домой.
И вот я получила доступ к Интернету. Тестирую: скорость соответствует заявленной, роутер дает сигнал по всей квартире, кабельное поражает разнообразием каналов.
Личный кабинет оказался очень практичным в использовании. В нем можно не только пополнять счет, но и переходить с тарифа на тариф.
Оплатить услуги компании можно не выходя из дома банковской картой, или посредством сервиса СбербанкОнлайн. Есть еще и другие способы оплаты, вплоть до терминалов ТТС.
В случае возникновения каких-либо вопросов можно обратиться в круглосуточную техническую поддержку по номеру: 39-00-10. У меня пока не было повода, чтобы набрать эти цифры. Я осталась довольна своим выбором. Приятно, что я успела на акцию «Перезагрузка». Скорость интернета радует. Связь еще ни разу не рвалась. Вот такая она «Русская компания»!
И еще оказывается, что «Русская компания» может подключить все услуги связи в коттедж в городе и за его пределами. Кстати, скорости доступа в интернет заявлены те же, что для города, а это значит оптика — стабильный доступ.
Плюсы:
+ обширная зона присутствия. Можно на сайте проверить, доступны ли услуги в нашем доме;
+ доступные цены;
+ скорость оформления заявки;
+ подключение в течении двух дней;
Минусы:
— если оформлять заявку в офисе есть проблемы с парковкой для вашего железного коня, но можно выбрать время после 16.00 или в выходной — там всегда свободный проезд на территорию с улицы Володарского или оформить заявку на сайте, по телефону;
— за настройку роутера, купленного в другой компании, необходимо будет заплатить специалистам или настроить его самим.