Как выбрать провайдера?

Первое, что меня собственно и привело сюда — это интернет. Цены на тарифы очень порадовали — выгодно. К тому же, судя по новостям, «Русская компания» постоянно проводит акции, то роутеры дарит новоселам, то скидки существенные. Мне тоже повезло…. В настоящее время идет акция «Перезагрузка» на пакетные предложения (Интернет+ Кабельное ТВ). Кстати, пакет, даже без акции подключить дешевле, чем каждую услугу по-отдельности. Вернемся к акции, на которую я была нацелена. И так, в течение трех месяцев я буду платить за пакет (интернет до 100 Мбит/с и кабельное телевидение) 300 рублей. По истечении срока, стоимость вернется к стандартной — 650 рублей в месяц. На мой взгляд, это одно из самых ярких предложений в Тюмени. Сразу существенная скидка в денежном исполнении, чем всякие возвраты на счет и бонусы в виде несуществующих денег.