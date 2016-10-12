Куда сходить в кино?

В выходные я решила отдохнуть и сходить в кино. У меня нет кинотеатра, к которому я сильно привязана и хожу только туда. Мне нравится узнавать и пробовать что-то новое. По этой причине я решила посетить первый лазерный многозальный кинотеатр «Матрица», сравнительно недавно открывшийся в Тюмени. Он расположился на третьем этаже ТРЦ «Панама» (улица 2-я Луговая).

Сюжет Тюмень