Куда сходить в кино?

В выходные я решила отдохнуть и сходить в кино. У меня нет кинотеатра, к которому я сильно привязана и хожу только туда. Мне нравится узнавать и пробовать что-то новое. По этой причине я решила посетить первый лазерный многозальный кинотеатр «Матрица», сравнительно недавно открывшийся в Тюмени. Он расположился на третьем этаже ТРЦ «Панама» (улица 2-я Луговая, 30).
Несмотря на то, что путь был не близок — я живу в районе Войновка — не смогла устоять перед рассказами знакомых об уникальности «Матрицы» и отправилась туда.
Решила пойти на приключенческую ленту «Дуэлянт». Давно ждала, когда он появится на широком экране. В целом картина понравилась — мрачная атмосфера, хороший саундтрек, который держит в напряжении.
Расскажу о самой «Матрице». Данный кинотеатр, как оказалось, насчитывает семь залов разной вместимости — от 45 до 86 мест. И все они оборудованы лазерными проекторами. Возможно, кому-то может показаться, что залы не большие по вместимости, но это плюс для семейной аудитории, небольших компаний. Это дает людям возможность посмотреть фильм в тишине и спокойствии. Никто не будет донимать хождениями по залу.
Новая технология передачи изображения на экран позволяет получать более четкое, контрастное, прорисованное изображение. Черный цвет выглядит более черным, а белый — более белым. С лазерным проектором 3D-картинка выглядит более объемной и реалистичной.
Лазерные проекторы работают на 30–35 процентов. Этой мощности достаточно для комфортного просмотра. Если бы проекторы включили на полную мощность, то кино было бы невозможно смотреть. Настолько ярким было бы изображение!
Отдельный плюс — легкие 3D-очки. В них не устаешь, дужки не жмут. Можно наслаждаться объемным изображением от начала и до конца. Очки предоставляют бесплатно на время просмотра. Не нужно платить за услугу дополнительно.
Объемный звук создает эффект присутствия.
Кресла для зрителей оказались весьма удобными. Хочу отметить высокие подголовники. Еще не встречала такие ни в одном из кинотеатров.
Над фойе дизайнеры постарались на славу. Получилось стильно и ярко. В кинобаре привлекательные цены. Вежливые сотрудники обслуживают быстро, без задержек. Могут предложить поп-корн, снэки, напитки.
Расписание сеансов в кинотеатре «Матрица» продумано. Каждые 15 минут начинается какой-либо фильм. Это практично, если человек пришел в кинотеатр не на какую-то определенную премьеру. Не придется толпиться в очередях, бродить где-то час в ожидании начала показа.
Добавлю, на данный момент «Матрица» держит низкие цены от 100 до 250 рублей на все сеансы.
Среди фильмов, которые показывают здесь, нет проходных премьер. Все киноленты подобраны с умом. В расписание попадают только те фильмы, которые будут идти на ура.
Среди забавных моментов, которые хотелось бы выделить, — это туалеты, предназначенные только для детей. Кстати, «Матрица» не обделила маленьких горожан. Здесь показывают достаточно много лент для юных киноманов.
Я осталась довольна посещением первого лазерного кинотеатра. Наверняка, это место в скором времени обретет популярность у жителей и гостей Тюмени.
Плюсы:
+ новая технология передачи изображения делает картинку яркой, контрастной, четко прорисованной;
+ приемлемые цены на билеты и еду с напитками в кинобаре;
+ стильное фойе;
+ продуманное расписание.
Минусы:
— долго добираться, если вы живете где-нибудь на Войновке, но зато открытие кинотеатра стало радостной новостью для жителей заречной части Тюмени.