Игуана в ювелирном магазине: скандал вокруг рептилии

Как оказалось, Ракша знаком с Юлией, которая сейчас активно борется за лучшие условия для рептилий в ювелирных магазинах. По его словам, шесть лет назад Юлия помогала ухаживать за игуанами в качестве волонтера. «Тогда была осень. Игуане по кличке Кеша традиционно ставили уколы кальция. После этого Юлия повезла его в ветеринарную клинику. Затем она заявила, что Кеша умер у нее на руках. Спустя какое-то время произошла аналогичная ситуация с самкой игуаны. Юлия сказала, что рептилию нужно везти в Екатеринбург, чтобы животное смогло сделать кладку. В итоге мы не увидели ни девушки, ни игуаны», — рассказал Игорь Ракша. Сегодня, по его словам, в полицию подано обращение с просьбой разобраться в пропаже игуаны из магазина «Дом золота» в 2010 году.