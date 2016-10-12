Игуана в ювелирном магазине: скандал вокруг рептилии

«Условия не меняются порядка 10 лет, лично я еще с 2009 года дважды откачивала самца игуаны вместе с персоналом магазина», — писала она в интернете. Кроме того, зоозащитница упоминала о вони, исходившей из террариума, и о присутствии личинок зофобаса в рационе игуаны, которая является «вегетарианцем». Она даже подала заявление о жестоком обращении с животными в правоохранительные органы.
Сегодня, 12 октября, Игорь Ракша организовал встречу с зоозащитницей и представителями СМИ. На ней он предложил погрузиться в мир рептилий, узнать об условиях их содержания у специалистов. Гостям предложили посмотреть на семилетнюю самку игуаны.
Зоозащитница Юлия тоже пришла на встречу и перечислила свои претензии. Ее смутили лампы — они, по ее словам, установлены слишком высоко. По этой причине, по ее мнению, животное недостаточно обогревается, что вредит процессу пищеварения рептилии. К тому же, по словам Юлии, игуана чересчур толстая. «Ей необходимо сделать биохимический анализ крови, потому что рептилию кормили животным белком. Я вижу, что глаза животного говорят о плохом состоянии почек, печени», — считает зоозащитница. Также тюменка обеспокоена тем, что у игуаны нет гнезда. По ее словам, самка должна делать кладку ежегодно. Это происходит даже, если у нее нет самца. В качестве гнезда можно использовать закрытый короб, куда рептилия бы заползала, как в норку.
Врач ветеринарной клиники ГАУ Северного Зауралья Евгения Малайко, наблюдающая за данной ящерицей на протяжении пяти лет, сказала, что игуана, находящаяся в магазине, абсолютно здорова. «Рептилия большая, толстенькая, замечательно себя чувствует. Ее кормят пять раз в день. В рацион входят фрукты и овощи. Белков животного происхождения нет — они не усваиваются. Температура днем поддерживается на уровне + 28–30 градусов, минимальная температура, которая может быть ночью, + 22 градуса. В террариуме работают ультрафиолетовые лампы, которые меняют раз в полгода. Влажность около 80%. Игуана живет как в раю. Большой террариум позволяет ей расти», — заключила она.
Как оказалось, Ракша знаком с Юлией, которая сейчас активно борется за лучшие условия для рептилий в ювелирных магазинах. По его словам, шесть лет назад Юлия помогала ухаживать за игуанами в качестве волонтера. «Тогда была осень. Игуане по кличке Кеша традиционно ставили уколы кальция. После этого Юлия повезла его в ветеринарную клинику. Затем она заявила, что Кеша умер у нее на руках. Спустя какое-то время произошла аналогичная ситуация с самкой игуаны. Юлия сказала, что рептилию нужно везти в Екатеринбург, чтобы животное смогло сделать кладку. В итоге мы не увидели ни девушки, ни игуаны», — рассказал Игорь Ракша. Сегодня, по его словам, в полицию подано обращение с просьбой разобраться в пропаже игуаны из магазина «Дом золота» в 2010 году.
Также Игорь Ракша поделился с журналистами информацией о том, что в настоящее время в Тюменской области прорабатывается возможность по открытию фермы по разведению игуан. По его словам, такая инициатива даст новые рабочие места и притянет туристов в наш регион. «Учитывая невозможность принять на работу по уходу за игуанами в магазины „Русской ювелирной сети“ Юлию, но видя ее рвение, я предлагаю ей возможность стать директором этого нового проекта и совместно воплотить ее в жизнь. Несомненно, в руках Юлии игуановая ферма станет известной на весь мир!», — заключил он.