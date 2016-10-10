«Звездный городок»: одна дорога хорошо, а семь — лучше

Весной этого года начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов выступил перед СМИ с информацией о внедряемом плане развития сети магистральных дорог. Так, к 2020 году Тюмень избавят от нескольких тупиков, создадут новые развязки и закольцуют объездную дорогу вокруг областного центра. Таким образом, северная и восточная части станут ближе друг к другу.
Обратите внимание, обращение к СМИ прошло в 2016 году, который уже подходит к концу. Таким образом, на осуществление столь грандиозного плана ГУС выделили всего 3 года, что меньше пресловутых пятилеток.
Мы попытались разобраться, какие же конкретно преобразования ждут Тюмень, и на каком этапе находятся работы в данный момент. Наше небольшое расследование будет особенно полезно жителям района Мыс, уже не раз интересовавшимся состоянием работ на Восточном Обходе, который позволит быстро и удобно доезжать до ул. Чекистов.
Начнем с Восточного Обхода. Сейчас идет строительство второго пускового комплекса, который расположен на участке от ул. Дамбовской до ул. Тополиной в дер. Быково. Данная объездная дорога соединит часть Тюмени, находящуюся за железной дорогой, Лесобазу, Антипино и Мыс, в которых сейчас ведется активная застройка.
Напомним, что в районе Мыс расположен современный микрорайон «Звездный городок» и крупный торгово-развлекательный центр «Тюмень Сити Молл» (скоро открытие).
Транспортный проект также предусматривает избавление от тупиков на основных автомагистралях, которые пересекают город.
Давайте постараемся понять, что это даст жителям восточных районов.
Если ул. Чекистов, Монтажников и Пермякова проведут до Дамбовской, то все горожане, которые живут за ул. Пермякова и дер. Воронино смогут легко через мост в районе Лесобазы по объездной дороге доехать до «Звездного городка».
Благодаря второму пусковому комплексу и соединении улиц, жители восточных микрорайонов будут доезжать до центральных районов буквально за 20 минут.
Теперь немного о мостах. Ул. Мельникайте планируют освободить от светофоров для облегчения пропускаемой транспортной способности и сделать её центральной улицей. Здесь же будут созданы развязки на перекрестках с ул. 30 лет Победы, Республики, 50 лет Октября, Дружбы и будет «пробита» дорога до ул. Щербакова. Таким образом, горожане получат еще один краткий путь до восточных районов города.
Для осуществления этого плана необходим современный мост. Как мы знаем, на ул. Мельникайте уже есть мост, но состояние его не радует. По информации изофициальных источников, к 2020 году будет не только построен новый мост-дублер, но и реконструирован старый.
То есть, через Туру будут два параллельных моста, почти как на ул. Челюскинцев. Эти переезды существенно облегчат движение, так как будут работать каждый в своем направлении.
Что касается других транспортных проектов, то дополнительно планируется сделать ул. Федюнинского шестиполосной от дороги на Аэропорт «Рощино» до ТЭЦ-2, построить дорогу в обход «Ожогино» со строительством развязки на Червишевском тракте.
В ГУС также заявили о возведение развязок на Калининском кольце, на пересечении Червишевского тракта — Зои Космодемьянской, в створе улицы Профсоюзной от Малыгина до Республики, на Профсоюзной — Гаспаровской и с ул. Дружбы. В план включены «пробивка» ул. Щербакова, строительство еще одного моста через Туру и долгожданных путепроводов через железную дорогу в районе ул. Интернациональной и Аккумуляторной.
Что уже сделано?
Хотелось бы понять, какова текущая ситуация и действительно ли возможно выполнение такого грандиозного проекта за 3 года.
Итак, на сегодняшний момент:
1. Из 76 км окружной дороги построено 60 км, 6 км находятся в процессе строительства, еще по 7,5 км завершается процесс разработки проектно-сметной документации, после чего начнется отвод земли.
2. Введен в эксплуатацию мост через Туру в районе Лесобазы, что позволило разгрузить мосты на ул. Мельникайте и Профсоюзной.
3. На месте будущего путепровода через железную дорогу уже уложена часть грунта в основание дороги и в насыпь.
4. На втором пусковом комплексе продолжается строительство двух мостов и одного путепровода. Дорога была отсыпана песком еще в прошлом году, сейчас на ней уже укладывают асфальт.
5. Заключен контракт на строительство моста через Туру в районе ул. Мельникайте.
6. Шестиполосную магистральную ул. Федюнинского откроют через месяц.
7. На Лесобазе идёт строительство четырехполосной автомагистрали с опережением графиков. Если темпы не снизятся, то первые автомобили проедут от развязки на ул. Дамбовской до района Быкова уже в конце 2017 года.
Как видим, план развития сети магистральных дорог, действительно, выполняется и вероятность того, что к 2020 году Тюмень будет иметь современную и удобную дорожно-транспортную систему — достаточно высока!