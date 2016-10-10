«Звездный городок»: одна дорога хорошо, а семь — лучше

Теперь немного о мостах. Ул. Мельникайте планируют освободить от светофоров для облегчения пропускаемой транспортной способности и сделать её центральной улицей. Здесь же будут созданы развязки на перекрестках с ул. 30 лет Победы, Республики, 50 лет Октября, Дружбы и будет «пробита» дорога до ул. Щербакова. Таким образом, горожане получат еще один краткий путь до восточных районов города.