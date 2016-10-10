Тюменских бортпроводников оценил Леонид Якубович

Проведение внутрикорпоративных соревнований для работников служб бортпроводников стало доброй традицией UTair. В минувшие выходные в зале сургутской филармонии прошел шестой по счету конкурс, который организаторы приурочили к предстоящему 50-летию авиакомпании. Творчество и навыки конкурсантов оценивали руководители подразделений UTair, деятели искусства и почетный член жюри — заслуженный артист России Леонид Якубович.
Отметим, что мэтра российского развлекательного телевидения несколько удивил формат, в котором состязались бортпроводники. Якубович обратил внимание на то, что соревнование не свелось к демонстрации сугубо профессиональных навыков, а наоборот позволило членам экипажей продемонстрировать свой творческий потенциал. «Когда меня сюда пригласили, я был уверен, что это будет происходить на борту какого-нибудь самолета — меня будут спасать, кормить, перевязывать, поить водой… Вместе с тем, конкурс назван абсолютно точно! Мне бы очень хотелось, чтоб это веселье, даже не юмор, а просто это настроение, сохранялось на борту каждого самолета», — рассказал он.
Автор фото: Дмитрий Хамитов
Каждое выступление оценивалось жюри в милях. В зависимости от эффектности и уровня артистизма конкурсантов, каждый судья ставил оценку от 1000 до 5000 миль, впрочем, низких баллов почти не было. Во многом это получалось благодаря профессиональным навыкам стюардов — самоуверенность, находчивость, коммуникабельность. Сказывался также свойственный персоналу авиагиганта уровень подготовки — на это обратил внимание и Якубович. «Когда я прилетел сюда, я абсолютно искренне доложил Николаю Гаврилову (Герой России, генерал-лейтенант авиации, региональный директор UTair в Москве — прим. ред.), что лучшего сервиса, чем в UTair, я не видел даже на зарубежных рейсах», — заметил он.