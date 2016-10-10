Тюменских бортпроводников оценил Леонид Якубович

Отметим, что мэтра российского развлекательного телевидения несколько удивил формат, в котором состязались бортпроводники. Якубович обратил внимание на то, что соревнование не свелось к демонстрации сугубо профессиональных навыков, а наоборот позволило членам экипажей продемонстрировать свой творческий потенциал. «Когда меня сюда пригласили, я был уверен, что это будет происходить на борту какого-нибудь самолета — меня будут спасать, кормить, перевязывать, поить водой… Вместе с тем, конкурс назван абсолютно точно! Мне бы очень хотелось, чтоб это веселье, даже не юмор, а просто это настроение, сохранялось на борту каждого самолета», — рассказал он.