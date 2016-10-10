Николай Дробунин призвал тюменцев назначать свидания на кладбищах

Рассказал Дробунин и о нравах XIX века. Тогда дубовый гроб был отличным подарком. «Сегодня вас выгонят со скандалом и больше не позовут в гости, если вы придете с таким презентом. Многие в то время даже писали сценарий собственных похорон. Вы пишите, во что вас должны одеть, на чем вас должны везти, кого должны пригласить на похороны, как вас должны похоронить. Кто-то, например, хочет в вазочке над телевизором стоять. Я сам видел у одного человека на полке — бабушка, дедушка и еще кто-то. Он на кладбище не ездит, родные у него в квартире в виде праха», — поделился Дробунин.