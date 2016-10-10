Николай Дробунин призвал тюменцев назначать свидания на кладбищах

Посещение Парфеновского кладбища стало одним из пунктов творческого свидания с Тюменью, прошедшей в рамках проекта «Арт-маршрут».
«Многие говорят, что в Тюмени не хватает парков, не хватает зелени. В странах Европы кладбища уже давно стали местами для отдыха и прогулок. Почему бы и в Тюмени не сделать также? В Тобольске, Москве и в Санкт-Петербурге жители также отдыхают на территории кладбищ. Но это пока до нас не дошло. Я призываю всех назначать на кладбищах свидания. Или же можно прийти и книжку почитать, что и делают петербуржцы», — считает директор известной в Тюмени туристической конторы Николай Дробунин.
Как выяснилось, на Парфеновском кладбище хоронят и сегодня. Прежде всего, это касается священнослужителей. Последнее захоронение на старейшем некрополе областного центра производилось в 2015 году. Так, могилу священнослужителя можно найти около алтаря Трехсвятительского храма. Табличка говорит о том, что здесь покоится иеродиакон Герман, чья жизнь завершилась 1 февраля минувшего года.
По словам Николая Дробунина, Парфеновское кладбище — это памятник истории, а надгробия, которые можно встретить на нем, представляют культурную ценность. Так, прогуливаясь по некрополю, можно встретить нетипичный для наших мест надгробный памятник. Он навевает мысли о старой Европе. Как выяснилось, под этим памятником, представляющим из себя блок с большим лежащим крестом, покоится британка по имени Елизавета Эдуардовна Гуллет. Эта женщина родилась в Ньюкасле. Позднее она переехала в Тюмень вместе со своим мужем Гектором, который был инженером-судостроителем. Гигантский надгробный памятник сохранился до наших дней благодаря своим размерам. Его невозможно было унести с кладбища.
Другой примечательный надгробный памятник, к которому участников «Арт-маршрута» повел экскурсовод, напоминал пенек. Оказалось, что это самый распространенный вид надгробия на территории кладбищ Российской Империи. У него можно разглядеть корни, а также обрубленные сучья, по словам Дробунина, говорящие о количестве детей умершего.
На Парфеновском кладбище хватает и старообрядческих захоронений. На их месте можно увидеть нехарактерные кресты с множеством перекладин. О том, что здесь похоронены репрессированные, свидетельствуют металлические кресты с номерами или пруты.
Дробунин показал советский семейный «склеп». Настоящий же склеп представляет из себя помещение, где ставят гробы. А если все завалено землей, то это уже захоронение. В советском «склепе» покоится одна семья. По словам Дробунина, три-четыре года назад за могилами еще следили, но сегодня они выглядят не ухоженными. Не исключено, что люди, посещавшие раньше этот «склеп», сами находятся уже на том свете.
Рассказал Дробунин и о нравах XIX века. Тогда дубовый гроб был отличным подарком. «Сегодня вас выгонят со скандалом и больше не позовут в гости, если вы придете с таким презентом. Многие в то время даже писали сценарий собственных похорон. Вы пишите, во что вас должны одеть, на чем вас должны везти, кого должны пригласить на похороны, как вас должны похоронить. Кто-то, например, хочет в вазочке над телевизором стоять. Я сам видел у одного человека на полке — бабушка, дедушка и еще кто-то. Он на кладбище не ездит, родные у него в квартире в виде праха», — поделился Дробунин.
В исторической части некрополя можно увидеть место захоронения кожевенного магната Тюмени Филимона Колмогорова, поставлявшего кожу за границу, прежде всего, в Англию, Германию, а также в США.
Посещение завершилось знакомством с захоронением венгерских военнопленных.
На территории Тюмени в наши дни насчитывается 19 кладбищ.
«АРТ-маршрут» — площадка для творческого развития тюменских представителей визуального искусства. По итогам погружения в городскую среду и последующего общения с экспертами из Уральского филиала Государственного центра современного искусства, участники под их кураторством подготовят уникальную художественную выставку работ о Тюмени.