Тюменцы против УК «Русь»: кто кого?

Вот уже не первый месяц собственники нежилых помещений, обслуживаемых управляющей компанией «Русь», выражают недовольство своей управляющей организацией. Один из тюменцев обратился в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru.
В обслуживаемых домах ООО «УК «Русь» расположено до тысячи собственников нежилых помещений. Это крупнейшая управляющая организация в Тюмени.
Как сообщил один из представителей собственников Евгений Якубенко, все началось с того, что на протяжении нескольких месяцев ООО «УК «Русь» не убирало прилегающую к нежилым помещениям территорию, несмотря на неоднократные устные и письменные просьбы и требования.
«Мы стали разбираться в своих платежах, — говорит Евгений. — При этом хочу заметить, что счета выставлялись таким образом, что непонятно, за что происходит оплата — в платежке была указана единая сумма, баз расшифровки вида услуг (не как счета, которые мы получаем за квартиру)».
В ООО «УК «Русь» тюменцу объяснили, что у них такой порядок работы с собственниками нежилых помещений.
«В ходе разбирательства по платежам я выяснил, что ООО «УК „Русь“ с собственников нежилых помещений, под видом завуалированных дополнительных договоров, дважды взимает плату за уборку территории (при этом ее и не убирает), а за вывоз ТБО плата бралось более чем в десять раз больше установленной суммы, — продолжает он. — Все указанные платежи, являются платежами за содержание общего имущества многоквартирного дома».
В целом, за срок, чуть более четырех лет, с офиса Евгения, площадью — 183,4 м2, ООО «УК «Русь» получила «дополнительных» платежей более 200 тысяч рублей.
Действующим законодательством определены равные условия для собственников жилых и нежилых помещений по оплате работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома — п. 4 ст. 162 ЖК РФ «Условия договора управления многоквартирным домом устанавливаются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме».
В целом, за срок, чуть более четырех лет, с офиса Евгения, площадью — 183,4 м2, ООО «УК «Русь» получила «дополнительных» платежей более 200 тысяч рублей.
Прокуратура провела проверку, в результате которой директора ООО «УК «Русь» привлекли к административной ответственности. Государственной жилищной инспекцией Тюменской области было вынесено предписание об устранении нарушений лицензионных требований, в том числе с указанием сделать перерасчет платы за вывоз ТБО, содержание и благоустройство прилегающей территории.
Но на этом, по словам Евгения Якубенко, история не закончилась.
После проведения проверки, по результатам перерасчёта, он получил от ООО «УК «Русь» счет, в котором указан долг за вывоз ТБО в сумме более 14 тысяч рублей.
«Чтобы разобраться, откуда у меня появился долг, ведь должна быть переплата на сумму более 200 тысяч рублей, я обратился в ГЖИ Тюменской области, где пояснили, что все, что платилось сверх установленных сумм, являлось якобы моей инициативой, мол, сами виноваты, что не знаете законов в сфере ЖКХ. Таким образом, никакого перерасчёта сделано не было, суммы, уплаченные за вывоз ТБО по отдельным договорам, а это более 150 тысяч рублей, в расчет не взялись, а вот то, что должны были платить, то есть около 14 тысяч рублей, и было доначислено. Двойная плата за уборку территории вообще проверкой не рассматривалась!», — негодует тюменец.
Внимательно ознакомившись с материалом проверки, Евгений выянил, что директора ООО «УК «Русь» привлекли к ответственности за то, что организация на протяжении более четырех лет «забывала» собирать установленную плату за вывоз ТБО с собственников нежилых помещений (1,34 руб. с м2).
После проведения проверки, по результатам перерасчёта, он получил от ООО «УК «Русь» счет, в котором указан долг за вывоз ТБО в сумме более 14 тысяч рублей.
С началом отопительного сезона у Евгения произошла еще одна неприятность — по его словам, в качестве мести заявителям, без разъяснения причин, ООО «УК «Русь» с начала отопительного сезона отключило подачу тепла в помещения. Как утверждает тюменец, тепла в офисе по сегодняшний день нет.
Директор УК «Русь» Екатерина Золотухина объяснила корреспонденту интернет-портала Nashgorod.ru, что отопление в офисе Евгения не включили на законных основаниях.
«Все, предоставляют в свою УК акты готовности к отопительному сезону. Только тогда мы даем тепло, — говорит Екатерина Анатольевна. — В данном случае нам не был предоставлен акт, поэтому мы не включили тепло. Это не новшество, а практика, о которой знают все».
Что касается взимания лишних денег (мнению собственников нежилых помещений), то, по словам директора управляющей организации, вся оплата берется, согласно протоколу общего собрания, и ни копейки больше.
Собственники нежилых помещений готовы и дальше отстаивать свои законные права, добиваться перерасчета с возвратом всех незаконно взысканных ООО «УК «Русь» денежных средств.