Тюменцы против УК «Русь»: кто кого?

«Чтобы разобраться, откуда у меня появился долг, ведь должна быть переплата на сумму более 200 тысяч рублей, я обратился в ГЖИ Тюменской области, где пояснили, что все, что платилось сверх установленных сумм, являлось якобы моей инициативой, мол, сами виноваты, что не знаете законов в сфере ЖКХ . Таким образом, никакого перерасчёта сделано не было, суммы, уплаченные за вывоз ТБО по отдельным договорам, а это более 150 тысяч рублей, в расчет не взялись, а вот то, что должны были платить, то есть около 14 тысяч рублей, и было доначислено. Двойная плата за уборку территории вообще проверкой не рассматривалась!», — негодует тюменец.