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Тюменцы против УК «Русь»: кто кого?

3 октября 2016, 12:51
Вот уже не первый месяц собственники нежилых помещений, обслуживаемых ООО «УК «Русь», выражают недовольство своей управляющей организацией.
Сюжет
Тюмень

Вот уже не первый месяц собственники нежилых помещений, обслуживаемых управляющей компанией «Русь», выражают недовольство своей управляющей организацией. Один из тюменцев обратился в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru.

В обслуживаемых домах ООО «УК «Русь» расположено до тысячи собственников нежилых помещений. Это крупнейшая управляющая организация в Тюмени.

Как сообщил один из представителей собственников Евгений Якубенко, все началось с того, что на протяжении нескольких месяцев ООО «УК «Русь» не убирало прилегающую к нежилым помещениям территорию, несмотря на неоднократные устные и письменные просьбы и требования.

«Мы стали разбираться в своих платежах, — говорит Евгений. — При этом хочу заметить, что счета выставлялись таким образом, что непонятно, за что происходит оплата — в платежке была указана единая сумма, баз расшифровки вида услуг (не как счета, которые мы получаем за квартиру)».

В ООО «УК «Русь» тюменцу объяснили, что у них такой порядок работы с собственниками нежилых помещений.

«В ходе разбирательства по платежам я выяснил, что ООО «УК „Русь“ с собственников нежилых помещений, под видом завуалированных дополнительных договоров, дважды взимает плату за уборку территории (при этом ее и не убирает), а за вывоз ТБО плата бралось более чем в десять раз больше установленной суммы, — продолжает он. — Все указанные платежи, являются платежами за содержание общего имущества многоквартирного дома».

В целом, за срок, чуть более четырех лет, с офиса Евгения, площадью — 183,4 м2, ООО «УК «Русь» получила «дополнительных» платежей более 200 тысяч рублей.

Действующим законодательством определены равные условия для собственников жилых и нежилых помещений по оплате работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома — п. 4 ст. 162 ЖК РФ «Условия договора управления многоквартирным домом устанавливаются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме».

В целом, за срок, чуть более четырех лет, с офиса Евгения, площадью — 183,4 м2, ООО «УК «Русь» получила «дополнительных» платежей более 200 тысяч рублей.

Прокуратура провела проверку, в результате которой директора ООО «УК «Русь» привлекли к административной ответственности. Государственной жилищной инспекцией Тюменской области было вынесено предписание об устранении нарушений лицензионных требований, в том числе с указанием сделать перерасчет платы за вывоз ТБО, содержание и благоустройство прилегающей территории.

Но на этом, по словам Евгения Якубенко, история не закончилась.

После проведения проверки, по результатам перерасчёта, он получил от ООО «УК «Русь» счет, в котором указан долг за вывоз ТБО в сумме более 14 тысяч рублей.

«Чтобы разобраться, откуда у меня появился долг, ведь должна быть переплата на сумму более 200 тысяч рублей, я обратился в ГЖИ Тюменской области, где пояснили, что все, что платилось сверх установленных сумм, являлось якобы моей инициативой, мол, сами виноваты, что не знаете законов в сфере ЖКХ. Таким образом, никакого перерасчёта сделано не было, суммы, уплаченные за вывоз ТБО по отдельным договорам, а это более 150 тысяч рублей, в расчет не взялись, а вот то, что должны были платить, то есть около 14 тысяч рублей, и было доначислено. Двойная плата за уборку территории вообще проверкой не рассматривалась!», — негодует тюменец.

Внимательно ознакомившись с материалом проверки, Евгений выянил, что директора ООО «УК «Русь» привлекли к ответственности за то, что организация на протяжении более четырех лет «забывала» собирать установленную плату за вывоз ТБО с собственников нежилых помещений (1,34 руб. с м2).

После проведения проверки, по результатам перерасчёта, он получил от ООО «УК «Русь» счет, в котором указан долг за вывоз ТБО в сумме более 14 тысяч рублей.

С началом отопительного сезона у Евгения произошла еще одна неприятность — по его словам, в качестве мести заявителям, без разъяснения причин, ООО «УК «Русь» с начала отопительного сезона отключило подачу тепла в помещения. Как утверждает тюменец, тепла в офисе по сегодняшний день нет.

Директор УК «Русь» Екатерина Золотухина объяснила корреспонденту интернет-портала Nashgorod.ru, что отопление в офисе Евгения не включили на законных основаниях.

«Все, предоставляют в свою УК акты готовности к отопительному сезону. Только тогда мы даем тепло, — говорит Екатерина Анатольевна. — В данном случае нам не был предоставлен акт, поэтому мы не включили тепло. Это не новшество, а практика, о которой знают все».

Что касается взимания лишних денег (мнению собственников нежилых помещений), то, по словам директора управляющей организации, вся оплата берется, согласно протоколу общего собрания, и ни копейки больше.

Собственники нежилых помещений готовы и дальше отстаивать свои законные права, добиваться перерасчета с возвратом всех незаконно взысканных ООО «УК «Русь» денежных средств.

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