Полиция и общество инвалидов: не подавайте милостыню дорожным попрошайкам

Попрошайничество на загруженных перекрестках давно стало явлением, привычным для жителей Тюмени. Как борются с нарушителями, и стоит ли подавать милостыню людям, лавирующим на инвалидных колясках между машинами, выяснял корреспондент NashGorod.ru.
Люди, живущие на подаяния были в областном центре всегда, однако в конце 2000-х на вооружении у попрошаек появился новый метод. Сидение на паперти потеряло актуальность, а передовым местом для сбора милостыни стали заторы на перекрестках.
Примерно в тот же период в городе появились настоящие профессионалы этого «промысла». Пожалуй, многие жители заречных микрорайонов вспомнят женщину, уже много лет собирающую деньги на операцию в районе ТЦ «Зеленый берег». Каким тяжелым недугом страдает горожанка, кто назначил ей оперативное лечение и как она смогла в течение стольких лет выжить, так и не оказавшись на операционном столе — вопросы без ответа. Обычно попрошайка работает на парковке, однако время от времени женщина выходит на улицу Эрвье, перенимая практику своих коллег, осаждающих сложнейшие перекрестки областного центра.
На то, что инвалиды вновь «дежурят» на светофорах, корреспондент NashGorod.ru обратил внимание еще весной. Тогда, в мае, сотрудники ГИБДД дали категоричную рекомендацию тюменцам — ни в коем случае не потакать попрошайкам, а об их появлении незамедлительно сообщать в полицию по телефону «02». При этом в автоинспекции отметили, что методы работы «дорожных нищих» противоречат закону — эти люди катаются на колясках по проезжей части без цели пересечь дорогу, рискуют угодить под колеса автомобилей, ставят под угрозу свою жизнь и безопасность других участников движения.
Понаблюдать за «работой» одной из попрошаек удалось на днях работнику портала NashGorod.ru. Женщина средних лет, каталась в инвалидной коляске в заторе на улице Пермякова. Судя по уверенным движениям, было ясно, что человек это делает не в первый раз. Несмотря на ограниченные физические возможности, попрошайка уверенно каталась между рядами, подъезжая к окнам машин с водительской стороны. Окна некоторых автомобилей периодически опускались, из салона протягивалась рука с купюрой.
Взяв подаяние, женщина с коляской быстро благодарила добродетелей и спешила с следующим машинам. Несмотря на то, что большая часть автомобилистов отказывала в «помощи», доходы от более сердобольных соседей по потоку вполне оправдывали усилия — каждый раз, когда загорался запрещающий сигнал, попрошайка вновь и вновь совершала круговой рейс по затору, каждый раз возвращаясь не с пустыми руками.
О происходящем корреспондент сообщил на номер «02». Как позже рассказали в пресс-службе УМВД, некоторое время спустя на место приехал экипаж ДПС. Информацию передали участковому уполномоченному для проверки.
Это артисты или гастролеры?
Действительно ли инвалиды на перекрестках — люди, попавшие в настолько тяжелую жизненную ситуацию, что выжить иным способом невозможно? С этим вопросом редакция NashGorod.ru обратилась в Тюменскую областную организацию всероссийского общества инвалидов, однако заместитель председателя Андрей Бекиров сразу отметил, что резко негативно относится к данному явлению.
«Мы в курсе, что некоторые люди с особенностями здоровья бродяжничают и попрошайничают на тюменских перекрестках. Наши активисты неоднократно пытались поговорить с ними, однако на контакт попрошайки не пошли. Наша организация готова предложить поддержку, дать возможность заниматься спортом и общественной работой, но это предложение оказалось неинтересным. Судя по всему, попрошайки не хотят что-либо менять в своей жизни и к чему-то стремиться. Примечательно и то, что никто из тюменских инвалидов не знает, кто все эти люди на перекрестках. Не исключено, что это гастролеры, которых привозят в Тюмень на заработки. Это вполне могут быть артисты, мастерски притворяющиеся больными», — пояснил общественник.
Не подавать!
Как рассказали в ГИБДД, с проблемой попрошаек в заторах тюменские автоинспекторы знакомы не понаслышке. По словам полицейских, наряды ДПС реагируют на поступающие сигналы от горожан и пресекают противоправное поведение, заставляя просящих милостыню инвалидов покинуть проезжую часть. «Но возникает сложный вопрос — что делать с таким попрошайкой дальше? Это очевидно, что как только автомобиль ДПС отъедет, нарушитель вновь выедет на перекресток и продолжит побираться», — рассказал начальник отдела организации ДПС и ИАЗ Валерий Коробейников.
Как отметили автоинспекторы, немаловажную роль в решении этой проблемы могут сыграть сами автомобилисты. «Мы неоднократно обращались к тюменцам с просьбой ни в коем случае не подавать милостыню инвалидам-нарушителям. Как только попрошайки перестанут получать доход от своих занятий, они перестанут выезжать на перекрестки и проблема решится сама собой», — отметили стражи порядка.