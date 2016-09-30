Полиция и общество инвалидов: не подавайте милостыню дорожным попрошайкам

«Мы в курсе, что некоторые люди с особенностями здоровья бродяжничают и попрошайничают на тюменских перекрестках. Наши активисты неоднократно пытались поговорить с ними, однако на контакт попрошайки не пошли. Наша организация готова предложить поддержку, дать возможность заниматься спортом и общественной работой, но это предложение оказалось неинтересным. Судя по всему, попрошайки не хотят что-либо менять в своей жизни и к чему-то стремиться. Примечательно и то, что никто из тюменских инвалидов не знает, кто все эти люди на перекрестках. Не исключено, что это гастролеры, которых привозят в Тюмень на заработки. Это вполне могут быть артисты, мастерски притворяющиеся больными», — пояснил общественник.