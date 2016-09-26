Что предлагают застройщики: обзор жилых комплексов Тюмени

Сегодня первичный рынок недвижимости Тюмени предлагает более 10 тыс. объектов. Около половины из них сданы или готовятся к сдаче в 2016 году. Выбор огромен. Интернет-портал Nashgorod.ru составил обзор самых интересных и востребованных жилых комплексов.
Выгода от 300 тыс.рублей при покупке квартиры в центре города
АО «Мостострой-11» снизил цены на квартиры в жилом доме по ул. Максима Горького, 83:
• на однокомнатные квартиры — 300 000 руб.,
• на двухкомнатные квартиры — 400 000 руб.,
• на трехкомнатные квартиры — 500 000 руб.
Помимо выгодной цены, дом обладает рядом преимуществ:
По условиям приобретения квартиры, Вы можете уточнить информацию в офисе продаж АО «Мостострой-11». Адрес: г. Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, 58 или по телефонам +7 (3452) 540–540, 680–756.
При покупке студии в центре интерьерное решение — в подарок!
«Мостострой-11» объявляет о новом предложении по приобретению студии в готовом жилом комплексе по ул. Циолковского, 20а. Акция* проходит с 12.09.2016 по 30.11.2016 г. Именно в этот период Вы можете воспользоваться скидкой на квартиру до 650 000 руб., любая студия от 59 до 62 м2 по цене 3500 000 руб.
Приятным бонусом при покупке квартиры станет интерьерное решение, которое мы подготовили специально для Вас!
Квартира-студия отлично подойдет молодым, активным людям, тем, кто стремится быть в центре бурной жизни города. Отличная транспортная развязка, при этом удаленность от шумных магистралей города, закрытый двор, все это — несомненные плюсы дома и комфортного проживание в нем.
*Организатор акции — АО «Мостострой-11».
По условиям приобретения квартиры, вы можете уточнить информацию в офисе продаж АО «Мостострой-11». Адрес: г. Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, 58 или по телефонам +7 (3452) 540–540, 680–756.
ЖК «Линейная»: комфорт по сниженным ценам
До 31 декабря 2016 г. застройщик ООО ПСК «Дом» снизил цены на квартиры в ЖК «Линейная»: кирпичное домостроение, четыре квартиры на площадке, просторные комнаты.
Микрорайон расположен на улице Линейная рядом с ЖК «Суходолье». Удобный выезд к большим торговым комплексам — «Лента», «Метро», «Ашан», «О’кей».
Транспортная развязка очень удобная — близость к развязке на улице Монтажников и объездной дороге по улице Федюнинского. Ходят все основные городские маршруты, остановки рядом.
Придомовая территория оснащена всеми объектами соцкультбыта — больницы, аптеки, кафе, отделения банков, продуктовые и хозяйственные магазины.
Много мест для парковки и большие детские площадки.
Телефон отдела продаж ПСК «Дом» 8(3452) 55-55-51.
На десять квартир в ЖК «Первый Плехановский» действует акция «Правильная арифметика»
Берем десять квартир и вычитаем из стоимости до 200 000 рублей! Согласитесь, это приятная экономия, если учесть, что до сдачи дома осталось совсем немного времени!
Жилой комплекс «Первый Плехановский» расположен в районе «Московский тракт» по улице Кремлевская. 100% кирпичное исполнение. Хорошо развитая транспортная сеть позволит легко добраться до центра Тюмени за 15 минут. Во дворе — детская площадка с современным игровым оборудованием и футбольно-баскетбольный корт.
Работы по строительству ГП-1.2 практически завершены. Идет подготовка к вводу объекта в эксплуатацию (срок ввода в эксплуатацию — 1-й квартал 2017 года).
Запись на просмотр по телефону: 38-38-22.
Организатор акции — ЗАО «Жилье-2000». Срок действия: с 5 сентября по 5 октября 2016 года.
Просторные квартиры от 47 600 рублей за кв. м от застройщика ООО «Инко и К»
До 30 сентября 2016 г. застройщик «Инко и К» проводит акцию: трёхкомнатные квартиры на 2–4 этажах в новостройке ГП-6 по адресу Прокопия Артамонова, 3 — по цене 47 600 руб. за м2.
В двухподъездном 9-ти этажном доме из керамического кирпича только по три квартиры на этаже, что гарантирует новосёлам комфортное проживание. Ввод дома в эксплуатацию 29 октября 2017 года.
Хиты продаж: 2-комнатные квартиры 68 м2 (кухня-столовая 21,64 м2),
3-комнатные — 101 и 116 м2 (соответственно кухня 16,20 м2 или кухня-столовая 28,53 м2).
Для ценителей полной свободы — квартиры с абсолютно свободными планировками:
1-комнатные — от 118 м2 (кухня-столовая от 45 м2 и жилая комната от 43 м2)
Телефон отдела продаж (3452) 58-08-75.
Квартиры с оформленным свидетельством права собственности от ГК «ТюменьСтройСервис»
ООО «ГК «ТюменьСтройСервис» открыло краткосрочную акцию по продаже квартир с оформленным свидетельством права собственности* (дома введены в эксплуатацию):
— В поселке Тарманы по ул. Маршака, д. 5 (застройщик ООО «СМУ Тюменьстройсервис» ) — 1-комн. 40 м2 — 1 880 000 рублей. Дом расположен в экологически чистом районе города, рядом с остановочными комплексами. Во дворе имеется просторная автомобильная стоянка.
— В жилом доме по ул. Бабарынка, д. 20А, корп. 3 (застройщик ООО «Тюменьдевелопмент») — 2-комн. 65 м2 — 2 450 000 рублей, 3-комн. 86 м2 — 3 020 000 рублей. Дом находится в малой удаленности от центра города, территория огорожена. Удобная транспортная развязка. Два отдельных земельных участка под автомобильную стоянку.
По информации о скидках и рассрочке платежа обращаться в офис продаж: 8(3452) 37-40-05, 37-40-17.
*Цены действительны до 31.10.2016 г.
Покупаем выгодно в ЖК Горизонт!
Только до конца октября специальная цена на просторные двухкомнатные квартиры с выгодой в 150 тыс. рублей!
ЖК «Горизонт» — это новый жилой комплекс из 19 домов с подземным и просторным наземным паркингом, комплексной застройкой территории, безопасными дворами с детскими игровыми площадками, зонами для отдыха взрослого населения, спортивными площадками, оборудованными резиновым бесшовным покрытием.
Застройщик АО «Аква», долевое участие.
Тест-драйв квартиры — бесплатная программа в ЖК «Плеханово»
Застройщик ОАО «Тюменская домостроительная компания» предлагает посетить готовые квартиры с ремонтом и мебелью в 3 жилом квартале «Плеханово». Опытные менеджеры проведут экскурсию по жилому комплексу, расскажут об особенностях комплекса, транспортных развязках, объектах соцкультбыта, технологии выполнения домов и многом другом.
Квартиры в ЖК «Плеханово» относятся к формату доступного жилья, стоимость квадратного метра в готовых квартирах с улучшенной черновой отделкой здесь начинается от 36 тыс. рублей за м2.
Тест-драйв проводят специалисты отдела продаж в будние дни с 8.00 до 19.00 часов, в субботу с 10.00 до 14.00 часов, предварительная запись по тел.: +7 (9044) 98-55-10.
Офис продаж ЖК «Плеханово» находится по адресу: ул. Кремлевская, 112 корп. 4.
Тел.: +7 (9044) 98-55-10, 98-20-90.
ЖК «Москва» — квартиры от 790 тыс. рублей
Жилой квартал «МОСКВА» продолжает нести знамя доступного жилья. У Покупателей есть возможность улучшить свои жилищные условия начиная от 790 тыс. рублей. С сентября строительная компания «Сибстройсервис» открыла новую очередь строительства с квартирами площадью от 16,5 м2.
Новые дома отличаются от своих соседей по кварталу. Планировки студий в ГП-3 получили хороший отклик при реализации домов предыдущих очередей строительства. Однако теперь появилась возможность выгодного приобретения квартир с бОльшим количеством комнат. 1,2,3-х комнатные квартиры проектировались по опыту уже реализованных жилых комплексов. Также отличием дома является максимальная функциональность в планировочных решениях.
ЖК «Заречный»: пожалуй, самое доступное предложение в Тюмени
Жилой квартал «Заречный» — новый проект компании «Меридиан». Это комплексная застройка по ул. Щербакова — восемь домов на площадке 8 га с детскими и спортивными площадками, зелеными зонами отдыха. В первой очереди строительства (это четыре дома) предусмотрен полуподземный паркинг с эксплуатируемой кровлей, три детских и две спортивных площадки. Закрытый двор, wi-fi, в домах предусмотрено два входа (с обеих сторон зданий).
Ассортимент квартир — 1-комнатные, 2-х комнатные и 3-комнатные квартиры от 41 до 103 м2. Стоимость «однушки», площадью 41 м2, стоит 1780 тыс. рублей.