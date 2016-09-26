Что предлагают застройщики: обзор жилых комплексов Тюмени

«Мостострой-11» объявляет о новом предложении по приобретению студии в готовом жилом комплексе по ул. Циолковского, 20а. Акция* проходит с 12.09.2016 по 30.11.2016 г. Именно в этот период Вы можете воспользоваться скидкой на квартиру до 650 000 руб., любая студия от 59 до 62 м2 по цене 3500 000 руб.