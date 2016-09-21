У жителей домов по улице К.Цеткин начало отопительного сезона под вопросом

В редакцию интернет-портала Nashgorod.ru тюменцы, живущие по улице Клары Цеткин сообщили, что их управляющая компания «Домовой» остановила свою работу. Не вывозит мусор и что самое главное — не дает тепло.
В ведении УК «Домовой» находится восемь жилых многоквартирных домов. Как пояснили местные жители корреспонденту интернет-портала Nashgorod.ru, с этого года вокруг этой организации стали происходить странные события: внезапно сменилось несколько директоров, учредитель, затем организация и вовсе прекратила деятельность. Вот так выглядит двор рядом с домом № 61 по улице Клары Цеткин.
«В середине августа работники ООО УК Домовой заявляли о том, что директора нет, и деятельность полностью парализована. 22 августа директор ООО „УК Домовой“ Сергей Александрович Доровиков в офисе не появляется, сантехники, электрики, бухгалтера уволились», — сообщают жильцы домов по улице Клары Цеткин.
По данным сайта ФССП Российской Федерации, указанной службой ведется 14 исполнительных производств о взыскании задолженности с ООО «УК Домовой» на общую сумму 3 млн 980 тыс. рублей. Указанные производства возбуждены за период с 09.10.2015 по 07.07.2016. Кроме того, в производстве арбитражного суда Тюменской области находится 4 дела о взыскании с ООО УК «Домовой» задолженности в размере 1 млн 249 тыс. рублей (всего накоплена задолженность в размере не менее 5 млн. рублей).
Жители домов по ул. К.Цеткин отмечают, что все дома, находящиеся в обслуживании организации являются новыми (2008–2012 гг. постройки) и не требуют больших затрат по их содержанию и текущему ремонту. В связи с этим законность возникновения значительной кредиторской задолженности ООО «УК «Домовой» вызывает у тюменцев сомнения.
Еще один вопрос, который беспокоит местных жителей — теплоснабжение четырех домов, расположенных по адресу г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, дом 61, корпус 1–4 осуществляется от котельной, расположенной неподалеку (ул. Клары Цеткин, 61, корпус 1, строение 2). При этом, согласно решения Арбитражного суда Тюменской области от 8 апреля 2016 года, УК «Домовой» эксплуатирует эту котельную без соответствующей лицензии. Так, у людей есть серьезные опасения по поводу возможности эксплуатации указанной котельной с началом отопительного сезона.
На вопрос корреспондента Nashgorod.ru о работе котельной, Сергей Доровиков ответил, что по поводу отопительного сезона нам лучше обратиться к энергетикам. В компании «Тепло Тюмени» пояснили, что у компании отсутствуют договорные обязательства по снабжению тепловой энергией указанных многоквартирных домов, а судя по ответу областной жилищной инспекции на заявление жильцов, котельная по сей день находится в ведении УК «Домовой».
Кто даст тепло в дома жителей этих домов — большой вопрос.