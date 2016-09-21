У жителей домов по улице К.Цеткин начало отопительного сезона под вопросом

По данным сайта ФССП Российской Федерации, указанной службой ведется 14 исполнительных производств о взыскании задолженности с ООО «УК Домовой» на общую сумму 3 млн 980 тыс. рублей. Указанные производства возбуждены за период с 09.10.2015 по 07.07.2016. Кроме того, в производстве арбитражного суда Тюменской области находится 4 дела о взыскании с ООО УК «Домовой» задолженности в размере 1 млн 249 тыс. рублей (всего накоплена задолженность в размере не менее 5 млн. рублей).