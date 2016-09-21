Фотографии, пластинки, предметы быта: что тюменцы бросают в старых домах?

Да, стоит признать, заброшенные дома таят в себе немало тайн и загадок. В каждом населенном пункте нашей огромной страны есть строения, которые могут похвастаться долгой, а порой и не простой историей.
Тюмень — не исключение.
Подобные места представляют интерес для городских исследователей или сталкеров, ценителей старины. Одни приходят в расселенные дома за яркими впечатлениями и необычными фотографиями, другие нацелены на поиск предметов прошлого — таких, как дореволюционные и советские монеты, статуэтки из гипса и фарфора, редкие книги и журналы, которые уже не увидишь на полках в магазинах, предметы крестьянского и городского быта.
Заброшенные дома могут немало рассказать о людях, которые некогда жили в них. Увидишь в шкафу позабытую коллекцию разномастных виниловых пластинок и понимаешь, что владельцем квартиры был меломан.
В другом доме по полу разбросаны фотопленки и специализированная литература. Здесь явно жил человек, увлеченный фотоделом.
Бывшие владельцы, перебравшиеся в более пригодное жилье, оставляют после себя много занятных и любопытных вещей, а порой кажется, что абсолютно все. Невольно из глубины памяти всплывают мысли о Чернобыле. Складывается впечатление, будто людей эвакуировали в срочном порядке, а владельцы квартир еще надеются вернуться обратно. Хотя, наверное, им эти вещи уже не нужны.
Понятное дело, трудно выкорчевывать наружу громоздкие старые столы, комоды и диваны. Но как можно позабыть фотоснимки? Их выгребают из шкафов и сметают с полок бомжи, подростки-хулиганы. Снимки рвут на части, по ним ходят ногами…
Разбросанные повсюду черно-белые и цветные фотографии — явление нередкое. Порой в заброшенных домах можно встретить целые альбомы со снимками. Непонятно, как можно оставить или выбросить фотографии со своими родными. Это остается для меня загадкой. Чужие старые снимки интересны. По ним можно отследить моду ушедшего времени, увидеть, как изменился город. Некоторые из снимков датированы и снабжены памятными надписями.
В тюменских домах попадается и посмертная фотография — канувший в Лету обычай запечатления недавно умерших людей. Фотографирование мертвецов зародилось в XIX веке. Ранее покойников наряжали, усаживали на кресла и диваны, открывали им глаза или рисовали зрачки на закрытых веках. Таким образом создавалась иллюзия жизни или сна. Позднее умерший изображался лежащим в гробу, в окружении своих родственников.
Старожилы рассказывали о том, что в Тюмени покойников фотографировали на долгую память вплоть до 1995 года. У местных фотографов и музыкантов это дело называлось «ходить на жмура».