Фотографии, пластинки, предметы быта: что тюменцы бросают в старых домах?

Бывшие владельцы, перебравшиеся в более пригодное жилье, оставляют после себя много занятных и любопытных вещей, а порой кажется, что абсолютно все. Невольно из глубины памяти всплывают мысли о Чернобыле. Складывается впечатление, будто людей эвакуировали в срочном порядке, а владельцы квартир еще надеются вернуться обратно. Хотя, наверное, им эти вещи уже не нужны.