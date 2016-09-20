Тюнинг и доработка: как сделать внедорожник «настоящим»?

Наверное, многие фанаты охоты и рыбалки легко вспомнят ту скептическую улыбку, которую время от времени вызывают предложения автосалонов. Даже заслуживший уважение УАЗ «Хантер» в заводском исполнении имеет ряд недостатков — дифференциалы без блокировок, тонкие пластиковые бамперы. Как же сделать из машины, пригодной разве что для сельских грунтовок, настоящего монстра, готового к штурму таежных троп, крутых косогоров и болотных топей?
Как рассказал редакции NashGorod.ru коммерческий директор компании «Артель-трудъ» Сергей Важенин, ничего невозможного в деле усовершенствования off-road автомобилей нет. «Мы уже несколько лет профессионально занимаемся тюнингом таких машин, готовя их к решению именно тех задач, которые ставит клиент. Более того, по нашим данным, Артель-Трудъ — единственное в Тюмени предприятие, которое предлагает решения „под ключ“ — от разработки проекта до установки оборудования», — отметил он. Подтверждая эти слова, руководители пригласили корреспондента портала лично посмотреть производство и понаблюдать за процессом метаморфозы.
«Фактически, мы занимаемся любой доработкой внедорожников. От установки силового бампера и багажника до полного переоборудования машины. Можем поменять мосты, видоизменить подвеску, заменить двигатель и раздаточную коробку, словом, отталкиваемся от желаний заказчика», — рассказал один из представителей компании по пути в цех. Как пояснил Сергей Важенин, «Артель-Трудъ» не только дорабатывает машины, но и оформляет все необходимые документы. «У клиентов не будет проблем с ГИБДД. Все изменения сертифицируются, а вопросы регистрации тюнингованного транспорта в автоинспекции мы возьмем на себя», — добавил руководитель.
В самом производственном помещении нас ожидало несколько машин, вокруг которых суетились специалисты. Стоящие на ремонтных позициях УАЗы меняли пластиковые бамперы на серьезно выглядящие силовые, оснащались лебедками и стальными порогами.
«Вот интересный автомобиль», — Сергей Важенин указал на черный «хантер». «Установлены „военные“ мосты с блокируемыми дифференциалами, заменены карданные валы, усилены амортизаторы. Также мы доработали коробку передач — новые шестерни обеспечивают более подходящие для бездорожья передаточные числа», — отметил специалист.
Рядом с «хантером» стоял еще один любопытный внедорожник — белый «Патриот пикап», покрытый защитной полимерной краской. По словам работников «Артель-трудъ», нанесение такого покрытия — еще одно направление деятельности компании. Краска Raptor — это двухкомпонентное полиуретановое защитное покрытие повышенной прочности. Защищает от ржавчины, коррозии, солей, плесени и экстремальных температур. Восстанавливает максимально изношенные поверхности пикапов и грузовиков, образует поверхность повышенной прочности стойкую к механическим повреждениям и ультрафиолетовому излучению, не пропускающая воду.
Здесь же стоял уже готовый, ожидающий клиента прицеп, превращенный мастерами компании в стильный серебристый фургон. «Еще одна наша услуга. Можем сделать все — от установки тента до создания дома на колесах», — прокомментировал Сергей Важенин.
В завершении встречи руководители компании рассказали о еще одном важном преимуществе. Значительная часть комплектующих, используемых в процессе тюнинга, производится здесь же, на собственных мощностях. Силовые бамперы и другие детали собственного производства отлично проявили себя в деле. Как показала практика, изделия выдерживают значительные перегрузки без разрушения и деформаций. Такая надежность обеспечивается еще на этапе проектирования — каждый элемент скрупулёзно просчитывается и прорабатывается. Используется только качественный металл без раковин, ржавчины, вмятин. Применяется аргонно-дуговая сварка. Проводится безжалостный контроль каждого миллиметра сварного шва готового изделия.
Если для тюнинга потребуются комплектующие сторонних производителей, специалисты «Артель-Трудъ» смогут посоветовать именно те детали, в качестве которых уверены настолько же, насколько убеждены в надежности собственной продукции. Кстати, компания поддерживает партнерские отношения с дистрибьюторами и дилерами ведущих компаний, что позволит сэкономить денежные средства.
Напомним, «Артель-Трудъ» принимала участие в выставке Автомир-2016. Тогда, в середине мая, увидеть возможности компании смогли все тюменцы, посетившие выставочный зал.
Пожалуй, УАЗ, получивший взамен колес гусеничное шасси, как нельзя лучше проиллюстрировал слова руководителей компании: «мы решим любую задачу, поставленную клиентом». А убедиться в этом на практике может любой обладатель off-road автомобиля, обратившийся к специалистам тюменского предприятия.