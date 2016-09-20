Тюнинг и доработка: как сделать внедорожник «настоящим»?

«Фактически, мы занимаемся любой доработкой внедорожников. От установки силового бампера и багажника до полного переоборудования машины. Можем поменять мосты, видоизменить подвеску, заменить двигатель и раздаточную коробку, словом, отталкиваемся от желаний заказчика», — рассказал один из представителей компании по пути в цех. Как пояснил Сергей Важенин, «Артель-Трудъ» не только дорабатывает машины, но и оформляет все необходимые документы. «У клиентов не будет проблем с ГИБДД. Все изменения сертифицируются, а вопросы регистрации тюнингованного транспорта в автоинспекции мы возьмем на себя», — добавил руководитель.