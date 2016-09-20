Поселок «Санрайз»: от первого кирпича до полной готовности

В Тюменской области состоялось техническое открытие клубного поселка «Санрайз». На праздник приехали не только будущие новоселы, но и те, кто еще только присматривает уютный и просторный дом за городом.
Место для строительства клубного поселка крупнейший тюменский поставщик и производитель кирпича на Урале и в Сибири — ООО «Инвест-Силикат стройсервис» — выбрала в одном из самых красивых мест Тюменской области — на берегу Пышмы.
Полюбоваться природными красотами, в которых удобно расположился комплекс из кирпичных двухэтажных домов, приехало немало потенциальных покупателей. Интерес тюменцев к клубному поселку «Санрайз» неудивителен, ведь осталось всего два месяца до того, как здесь появятся первые жители. Сейчас готовность поселка составляет 90%. Все дома уже возведены, дороги уже строятся, налаживается инфраструктура.
«Мы даем пять лет гарантии на конструкции постройки, три года на оборудование и страхуем недвижимость, — говорит заместитель генерального директора компании Владислав Колодяжный. — Мы эти все затраты несем. В то же время, те цены, которые мы предлагаем — 25800 за 1 м2, с центральными коммуникациями и земельным участком — таких предложений на рынке нет».
Сейчас готовность поселка составляет 90%. Все дома уже возведены, осталось построить дороги и наладить инфраструктуру.
Всего в поселке построено 45 домов. Из них уже продано более половины квартир. Внушительная часть покупателей — жители ЯНАО и ХМАО, которые, как правило, бронируют крупную покупку на расстоянии и зачастую выбирают для своего жилья дизайн-проекты. Ремонт дома формата «Эконом+" обойдется хозяевам в шесть тысяч рублей за м2 (стройматериалы и работа). Впрочем, можно сделать ремонт самостоятельно.
Площадь первого этажа — 65 м2, мансарды — 65 м2, цоколя — 56 м2. К каждому дому предлагается от трех до семи соток земли и все центральные коммуникации: газ, электричество, канализация, водопровод, Интернет, телевидение. Отдельно Владислав Колодяжный сказал об индивидуальном газовом котле.
«Котел удобен тем, что он двухконтурный — на горячую воду и тепло, — поясняет он. — Управлять домом можно и дистанционно. Это позволяет экономить зимой до 20% газа. Например, уходя из дома, нажимается кнопка „дежурный режим“. Устанавливается температура +12+14 градусов. За полчаса до прихода можно позвонить на свой котел и отрегулировать температуру дистанционно».
В поселке располагаются: магазин, площадь для праздников, надземные парковки, собственная управляющая компания, спортивные площадки, детские игровые зоны, зеленые насаждения, выход на собственный пляж и, что немаловажно, территория будет закрыта от посторонних. Специально для гостей построена отдельная парковка.
«Это не значит, что гостям сюда нельзя заезжать, — поясняет Владислав Колодяжный. — Можно, но если к тебе пришли, ты за гостей несешь ответственность. Встреть, сопроводи, объясни правила проживания на этой территории».
В поселке будут располагаться: магазин, площадь для праздников, надземные парковки, собственная управляющая компания, спортивные площадки, детские игровые зоны, зеленые насаждения, выход на собственный пляж и, что немаловажно, территория будет закрыта от посторонних. Специально для гостей построена отдельная парковка.
В коттеджном поселке уделяют особое внимание правилам проживания в поселке. Главное здесь — комфорт и безопасность жильцов.
«Мы сразу же работаем с возражениями наших покупателей, потому что потом, когда они принимают дом и мы формируем управляющую компанию, мы говорим что здесь такие правила проживания, для них это не новость, — подчеркнул Владислав Колодяжный. — Часто девелоперы, продавая землю, не предупреждают покупателей о том, что здесь будет, какую ответственность они будут нести. Люди строят так называемые „Шанхаи“, затем их начинают объединять в управляющую компанию. И не получается. А все потому, что людей не предупреждали на стадии покупки, какие дополнительные затраты они будут нести. Если бы они сразу формировали тот образ жизни, который они делают, им бы сейчас было гораздо легче. Мы же это делаем на нулевом уровне».
В коттеджном поселке уделяют особое внимание правилам проживания в поселке. Главное здесь — комфорт и безопасность жильцов.
Создатели КП «Санрайз» отмечают, поскольку здесь главная цель — создание семейного поселка, во главе которого стоят интересы, как отдельной семьи, так и всех проживающих в целом.
Кроме этого, неподалеку от поселка «Санрайз» скоро будет возведен «Санрайз-2». Формат этого проекта — эконом.
«Первый проект „Санрайз“ мы тоже задумывали его как эконом, — говорит Владислав Колодяжный. — Однако рыночная ситуация так сложилась, что он перешел в премиум сегмент. „Санрайз-2“ будет эконом-класса, он делается под конкретных потребителей. Его экономичность и отличие от первого клубного поселка будет в том, что уменьшится площадь домов, но будут возможности роста — вверх или вширь. Покупателям предложат на выбор несколько типовых проектов».
Однако несмотря на уменьшение площади домов, качество строительства клубного поселка «Санрайз-2» будет не хуже, чем в первом проекте. Кстати, первые покупатели домов здесь уже появились.