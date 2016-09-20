Поселок «Санрайз»: от первого кирпича до полной готовности

«Мы сразу же работаем с возражениями наших покупателей, потому что потом, когда они принимают дом и мы формируем управляющую компанию, мы говорим что здесь такие правила проживания, для них это не новость, — подчеркнул Владислав Колодяжный. — Часто девелоперы, продавая землю, не предупреждают покупателей о том, что здесь будет, какую ответственность они будут нести. Люди строят так называемые „Шанхаи“, затем их начинают объединять в управляющую компанию. И не получается. А все потому, что людей не предупреждали на стадии покупки, какие дополнительные затраты они будут нести. Если бы они сразу формировали тот образ жизни, который они делают, им бы сейчас было гораздо легче. Мы же это делаем на нулевом уровне».