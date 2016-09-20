Из-за бэби-бума в тюменских школах не хватает учителей младших классов

В школы Тюменской области ежегодно приходят более 400 молодых учителей, выпускников высших образовательных организаций и организаций профессионального образования. Как сообщили интернет-порталу NashGorod.ru в областном департаменте образования, укомплектованность педагогами обеспечена на сегодня на 100 процентов.
При этом средний возраст учителей 41 год, но каждый третий педагог в школе еще не достиг возраста 35 лет. Однако, как отмечают в департаменте, все же ощущается нехватка учителей начальных классов. Это связывают с увеличением числа детей младшего звена. Напомним, в общей сложности за школьные парты в этом году сели более 174 тысяч учеников — из них более 22 тысяч пошли в первый класс.
Также наблюдается нехватка преподавателей иностранных языков в связи с введением в школы второго иностранного языка.
Несмотря на трудности, данный процесс четко контролируется, подчеркивают в департаменте образования. Используется ресурс целевого приема и обучения, а также привлекаются высококвалифицированные специалисты из других регионов.
Как показала приемная компания этого года, абитуриентов ТюмГУ, желающих посвятить свою жизнь профессии учителя, было около двух тысяч человек. Средний конкурс на направления педагогического профиля достигал 10–13 человек на место. В таблице российского рейтинга ТюмГУ занимает по данному направлению шестую строчку.
Первокурсники, поступившие в этом году в ТюмГУ на различные программы педагогического профиля, продемонстрировали один из самых высоких средних баллов в стране — 74,6. Ежегодное исследование качества приема в российские вузы представила Высшая школа экономики.
Данный мониторинг основан на среднем проходном балле ЕГЭ. В этом году эксперты отмечают, что в целом качество приема в российские вузы улучшилось и на 1,4 увеличился средний балл абитуриентов. Самый серьезный рост качества произошел на педагогических направлениях подготовки, где доля абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ (более 70) выросла на 10 процентов.
В этом году педагогические направления были в числе лидирующих по количеству бюджетных мест: 63 места на «Педагогику» было выделено в Институте психологии и педагогики, еще 45 — в три института ТюмГУ на направление «Педагогическое образование с двумя профилями».