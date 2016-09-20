Из-за бэби-бума в тюменских школах не хватает учителей младших классов

При этом средний возраст учителей 41 год, но каждый третий педагог в школе еще не достиг возраста 35 лет. Однако, как отмечают в департаменте, все же ощущается нехватка учителей начальных классов. Это связывают с увеличением числа детей младшего звена. Напомним, в общей сложности за школьные парты в этом году сели более 174 тысяч учеников — из них более 22 тысяч пошли в первый класс.