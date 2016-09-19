«Пресса, знай свое место?»: подсчет голосов ознаменовался скандалом

Уже в полицейском участке я созвонился с Владимиром Ардашовым. «Лидирует „Единая Россия“, на втором месте ЛДПР», — сообщил он. «Неудивительно…», — ответил я и отдал заполненные бланки оперативному дежурному. Как позже предположили другие наблюдатели, я стал участником типичного «фокуса», позволяющего комиссиям избавляться от неудобных лиц. Человека выманивают из помещения (или дожидаются выхода), а затем не впускают обратно. Вести о схожих случаях поступили из других регионов, в частности из Саратовской области. Вероятно, именно поэтому странный молодой человек просил Ардашова «выйти на пару слов» после окончания голосования, а телефонная атака была направлена лишь на одно — побудить наблюдателя, не желающего мешать членам УИК разговором, к выходу из помещения.