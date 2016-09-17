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В Ялуторовске построят мост через железную дорогу

17 сентября 2016, 15:32
Еще один мост через Транссиб появится в ближайшие годы в городе Ялуторовске. О принятии такого решения в интервью ТК «Стелла» заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Как сообщает телеканал, о решении построить мост на улице Сирина глава региона заявил во время рабочей поездки в районный центр. «Ялуторовчане поднимали вопрос о необходимости строительства здесь виадука, и это решение принято»,- подчеркнул он.

По словам губернатора, этот проект можно будет реализовать в 2018–2019 гг. «Виадук важен для города. Он решает не только проблему неудобства движения транспорта, но и повышает безопасность на этом участке», — высказал мнение Владимир Якушев.

Напомним, что в последние несколько лет на территории региона идет большая работа по приведению в порядок дорожной инфраструктуры. В 2016 году в Тюменской области ведется строительство четырнадцати крупных дорожных объектов и реконструкция двух районных мостов.

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