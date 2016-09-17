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Не прошло и двух лет: СУЭНКО выполнит условия договора, заключенного в 2014 году

17 сентября 2016, 12:48
В редакцию интернет-портала Nashgorod.ru обратилась жительница Тюмени Вера Петровна. По ее словам, энергетики не выполняют свои договорные обязательства.
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Тюмень

«Компания „СУЭНКО“ в лице Петренко Светланы Михайловны уже в течение 2х лет не выполняет условия договора по технологическому присоединению к электрическим сетям в посёлке Войновка, улица Роз, 110. Договор заключён 23.09.2014, предусмотренный тариф оплачен», — жалуется тюменка.

В «СУЭНКО» подтвердили, что между организацией и Верой Петровной действительно был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Для технического присоединения требуется выполнение производства земляных работ. ПАО «СУЭНКО» не имело возможности своевременно исполнить обязательства по договору технологического присоединения заявителя в результате незаконных действий третьих лиц.

«Распределительный электрический щит, от которого необходимо выполнить строительство кабельной линии, находится в пределах огражденной территории, доступ к которой невозможен без согласия собственника. Это препятствовало получению разрешения на производство земляных работ в установленные сроки», — пояснили в компании.

По результатам правовых консультаций, в том числе с органами местного самоуправления города Тюмени, ПАО «СУЭНКО» получило официальное разрешение на производство земляных работ в пределах огражденной территории и с 19.09.2016 г. приступит к выполнению работ. По планам, строительство займет не более двух-трех недель.

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