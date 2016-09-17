Не прошло и двух лет: СУЭНКО выполнит условия договора, заключенного в 2014 году

По результатам правовых консультаций, в том числе с органами местного самоуправления города Тюмени, ПАО «СУЭНКО» получило официальное разрешение на производство земляных работ в пределах огражденной территории и с 19.09.2016 г. приступит к выполнению работ. По планам, строительство займет не более двух-трех недель.