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70% россиян не готовы покинуть страну навсегда

17 сентября 2016, 13:46
Большинство россиян — 70% — не готовы покинуть страну навсегда ради лучшей жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Среди тех, кто рассматривает возможность переезда за границу, чаще встречается молодежь от 18 до 24 лет, москвичи и петербуржцы.

Как сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения, ключевым признаком самоидентификации для россиян остается принадлежность к России: 59% опрошенных прежде всего называют себя гражданами страны. Подавляющее большинство россиян гордятся историей (90%) и культурой (88%) страны, сильной армией (90%), наукой (82%). Предметом гордости также являются спорт (75%), позиция России на международной арене (72%). Причем за последние годы патриотические чувства заметно окрепли. На этом фоне выделяется отношение к уровню жизни населения: данный вопрос вызывает высокое чувство только у 19%, тогда как 76% не могут сказать того же.

Среди событий последних полутора десятилетий отмечается значимость, прежде всего, присоединения Крыма, Зимней Олимпиады в Сочи и укрепления состояния Вооруженных Сил, а среди ныне живущих россиян каждый четвертый опрошенный наиболее достойным называет президента страны.

#Новости#Россия#ВЦИОМ#Таня#Общество
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