Запасаемся водой: в некоторых районах Тюмени будут отключения

Отключат водоснабжение в границах улиц: Интернациональная-Кремлёвская-Закалужская (Объездная дорога)-9 января, в микрорайонах «Ямальский-2», «Плеханово», «Преображенский», поселке Московский, деревне Плеханово, перебои в водоснабжении до полного отсутствия могут наблюдаться в границах: от улицы Червишевский тракт до улицы Ленинградской между улицей Степной и Объездной дорогой, от Транссибирской магистрали до Объездной дороги между улицами Пермякова и Червишевский тракт, а также в поселке Комарово и жилом комплексе «Ожогино». Также проверить попадает ли Ваш дом под отключение водоснабжения при проведении работ, Вы можете с помощью специального сервиса на официальном сайте тюменского водоканала.
«Подключение нового микрорайона будет проводиться к одному из магистральных водоводов, питающих город водой с Метелёвской водоочистной станции, специфика таких работ подразумевает обязательное осушение участка водовода для установки водопроводного узла и монтажа запорной арматуры, без отключения водоснабжения такие работы выполнить невозможно, — поясняет директор по производству компании „Тюмень Водоканал“ Виталий Гурский. — Тем не менее, мы провели необходимые подготовительные работы, в том числе и по сборке данного узла, чтоб сократить время перебоев в водоснабжении».
Для врезки нового микрорайона специалистам тюменского водоканала предстоит установить так называемую рассекающую задвижку на магистральном водоводе. Для этого необходимо будет демонтировать часть существующего водовода, в том месте, куда будет устанавливаться водопроводный узел. Монтаж такой рассекающей задвижки в перспективе позволит проводить работы на сетях нового жилого микрорайона «Комарово» — локально, без отключения магистрального водовода.
Работы по подключению нового жилого микрорайона к системе городского водоснабжения пройдут с 09.00 до 13.00 20 сентября. Специалистам водоканала предстоит полностью локализовать участок магистрального водовода и его осушить. Работы по демонтажу участка водовода и монтажа водопроводного узла продлятся с 13.00 до 02.00. Оставшееся время потребуется на промывку и выход системы водоснабжения в штатный режим работы.
«Мы рекомендуем тюменцам, попадающим в районы отключения и перебоев в водоснабжении, произвести минимальный запас воды на время производства работ, — говорит руководитель пресс-службы компании „Тюмень Водоканал“ Иван Камельских. — Большая часть домов, попадающих в район перебоев водоснабжения может ощутить их лишь в часы максимального водопотребления. Все будет зависеть от общего водопотребления в городе. Со своей стороны мы постараемся обеспечить максимальную подачу воды по остающимся в работе водоводам, чтобы свести эти перебои к минимуму».