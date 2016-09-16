Запасаемся водой: в некоторых районах Тюмени будут отключения

Отключат водоснабжение в границах улиц: Интернациональная-Кремлёвская-Закалужская (Объездная дорога)-9 января, в микрорайонах «Ямальский-2», «Плеханово», «Преображенский», поселке Московский, деревне Плеханово, перебои в водоснабжении до полного отсутствия могут наблюдаться в границах: от улицы Червишевский тракт до улицы Ленинградской между улицей Степной и Объездной дорогой, от Транссибирской магистрали до Объездной дороги между улицами Пермякова и Червишевский тракт, а также в поселке Комарово и жилом комплексе «Ожогино». Также проверить попадает ли Ваш дом под отключение водоснабжения при проведении работ, Вы можете с помощью специального сервиса на официальном сайте тюменского водоканала.