В Тюмени задержан мошенник, находившийся в федеральном розыске

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, фигуранту 21 год. Несмотря на молодой возраст, он имеет судимость за мошенничество. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Расследование продолжается.