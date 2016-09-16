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В Тюмени задержан мошенник, находившийся в федеральном розыске

16 сентября 2016, 09:47
Сотрудники уголовного розыска задержали в Тюмени местного жителя, который с 2015 года находился в федеральном розыске по подозрению в серии мошенничеств.
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Тюмень

Установить местонахождение злоумышленника удалось в ходе оперативной разработки.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, фигуранту 21 год. Несмотря на молодой возраст, он имеет судимость за мошенничество. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Расследование продолжается.

В настоящее время полицейские устанавливают, причастен ли данный гражданин к другим аналогичным преступлениям. Задержанный молодой человек заключен под стражу.

Видео пресс-службы УМВД России по Тюменской области

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