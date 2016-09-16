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В Сургуте незаконно установили памятник Сталину

16 сентября 2016, 12:28
Накануне в Сургуте инициативные граждане торжественно открыли памятник Иосифу Сталину. Статуя «вождя народов» появилась на новой набережной.

«Бюст был установлен незаконно. Рядом комиссией по топонимике согласовано место для установки памятника репрессированным, на который сейчас собирают средства», — цитирует ТАСС начальника управления информационной политики администрации Сургута Екатерину Швидкую.

Чиновница отмечает также, что сейчас на месте работает муниципальный контроль: «Скорее всего, будет составлен акт о незаконной установке. Если это будет доказано, то строение снесут», — уточняет Швидкая.

С заявлением об установке памятника Сталину общественники обратились в администрацию Сургута еще в мае этого года. Проект направили в комиссию по топонимике, но мнения разделилось. Предложено было учесть мнение репрессированных, многие из которых высказались против.

Спорную ситуацию должен был разъяснить после думских выборов общественный совет, в который планировалось включить авторитетных люди города. Ответ с изложением ситуации был отправлен общественникам. Однако они заявили, что его не получали и создали свой совет, который на первом заседании и принял решение об установке конструкции.

«Мы установили памятник на муниципальной земле, которая принадлежит народу. Монумент поставлен на берегу Оби в месте, откуда люди уходили на фронт. Если суд примет решение о том, что установка незаконна, мы пойдем в вышестоящие инстанции», — приводит ТАСС слова инициатора установки Дениса Ханьжина.

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