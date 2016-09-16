В Сургуте незаконно установили памятник Сталину

«Бюст был установлен незаконно. Рядом комиссией по топонимике согласовано место для установки памятника репрессированным, на который сейчас собирают средства», — цитирует ТАСС начальника управления информационной политики администрации Сургута Екатерину Швидкую.
Чиновница отмечает также, что сейчас на месте работает муниципальный контроль: «Скорее всего, будет составлен акт о незаконной установке. Если это будет доказано, то строение снесут», — уточняет Швидкая.
С заявлением об установке памятника Сталину общественники обратились в администрацию Сургута еще в мае этого года. Проект направили в комиссию по топонимике, но мнения разделилось. Предложено было учесть мнение репрессированных, многие из которых высказались против.
Спорную ситуацию должен был разъяснить после думских выборов общественный совет, в который планировалось включить авторитетных люди города. Ответ с изложением ситуации был отправлен общественникам. Однако они заявили, что его не получали и создали свой совет, который на первом заседании и принял решение об установке конструкции.
«Мы установили памятник на муниципальной земле, которая принадлежит народу. Монумент поставлен на берегу Оби в месте, откуда люди уходили на фронт. Если суд примет решение о том, что установка незаконна, мы пойдем в вышестоящие инстанции», — приводит ТАСС слова инициатора установки Дениса Ханьжина.