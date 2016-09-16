В Сургуте незаконно установили памятник Сталину

Спорную ситуацию должен был разъяснить после думских выборов общественный совет, в который планировалось включить авторитетных люди города. Ответ с изложением ситуации был отправлен общественникам. Однако они заявили, что его не получали и создали свой совет, который на первом заседании и принял решение об установке конструкции.