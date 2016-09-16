В первом полугодии бюджет Тюменской области исполнен с профицитом

15 сентября на заседании областной думы пятого созыва был принят закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». Основные источники в структуре поступлений доходов в областном бюджете — налог на прибыль организаций — (69,6%) и налог на доходы физических лиц (12,5%).