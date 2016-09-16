В первом полугодии бюджет Тюменской области исполнен с профицитом

Депутаты Тюменской облдумы заслушали отчет об исполнении регионального бюджета за первое полугодие 2016 года. По доходам областной бюджет выполнен в сумме 67 млрд рублей, это 64 процента от годового плана. Бюджет выполнен с профицитом 15,9 млрд рублей, который сложился из-за разницы между исполнением расходных и доходных частей казны.
15 сентября на заседании областной думы пятого созыва был принят закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». Основные источники в структуре поступлений доходов в областном бюджете — налог на прибыль организаций — (69,6%) и налог на доходы физических лиц (12,5%).
Расходы бюджета за первое полугодие 2016 года составили 51 млрд рублей, то есть 40% от плана. На реализацию государственных программ направлено 78,7% от общего объема расходов. Государственные программы профинансированы на 41,5% к уточненному плану на год.