nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В первом полугодии бюджет Тюменской области исполнен с профицитом

16 сентября 2016, 10:26
Народные избранники Тюменской областной думы на совещании в четверг, 15 сентября, приняли изменения в областной бюджет на 2016 и 2017 годы.

Депутаты Тюменской облдумы заслушали отчет об исполнении регионального бюджета за первое полугодие 2016 года. По доходам областной бюджет выполнен в сумме 67 млрд рублей, это 64 процента от годового плана. Бюджет выполнен с профицитом 15,9 млрд рублей, который сложился из-за разницы между исполнением расходных и доходных частей казны.

15 сентября на заседании областной думы пятого созыва был принят закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». Основные источники в структуре поступлений доходов в областном бюджете — налог на прибыль организаций — (69,6%) и налог на доходы физических лиц (12,5%).

Расходы бюджета за первое полугодие 2016 года составили 51 млрд рублей, то есть 40% от плана. На реализацию государственных программ направлено 78,7% от общего объема расходов. Государственные программы профинансированы на 41,5% к уточненному плану на год.

#Новости#Тюменская областная Дума#Бюджет Тюменской области#Коля#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25