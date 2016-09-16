В Музее ИЗО представят уникальную выставку уличной фотографии

Ежедневно люди делают тысячи снимков на улице, дома, в офисе, на работе. Образно говоря, каждый из нас — фотограф. Но в колоссальном объеме фотографий нередко теряются те, что действительно заслуживают внимания. Отделить зерна от плевел, продемонстрировать зрителю живой образ современности — задача, которую поставили перед собой организаторы и кураторы проекта Innervisions 2.