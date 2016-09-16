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В Музее ИЗО представят уникальную выставку уличной фотографии

16 сентября 2016, 09:26
Сегодня, 16 сентября, в Музее изобразительных искусств (ул. Орджоникидзе, 47) откроется уникальная выставка уличной и документальной фотографии Innervisions 2. Она будет открыта для посещения до 25 октября.

Передвижная фотовыставка Innervisions проводится второй сезон. В Тюмени она представлена благодаря совместной работе Музейного комплекса им. И. Я. Словцова и Тюменского дома фотографии.

Уникальная экспозиция включает в себя работы таких мастеров как Александр Гроусс, Артём Житенев и Александр Слюсарев. Каждого из представленных авторов отличает неповторимый стиль и свой, оригинальный взгляд на мир. Большинство снимков выполнены в стиле стрит-фотографии, сообщают в пресс-службе Музейного комплекса.

Уличная фотография бывает документальной, но не ограничивается исключительно документальным жанром. Документальная фотография окружающего мира сегодня по праву считается самым демократичным жанром. Практически у всех есть фотоаппарат или смартфон.

Ежедневно люди делают тысячи снимков на улице, дома, в офисе, на работе. Образно говоря, каждый из нас — фотограф. Но в колоссальном объеме фотографий нередко теряются те, что действительно заслуживают внимания. Отделить зерна от плевел, продемонстрировать зрителю живой образ современности — задача, которую поставили перед собой организаторы и кураторы проекта Innervisions 2.

#Новости#Музей изобразительного искусства#Фотография#Выставки#Алексей#Культура
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