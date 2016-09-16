В Музее ИЗО представят уникальную выставку уличной фотографии

Передвижная фотовыставка Innervisions проводится второй сезон. В Тюмени она представлена благодаря совместной работе Музейного комплекса им. И. Я. Словцова и Тюменского дома фотографии.
Уникальная экспозиция включает в себя работы таких мастеров как Александр Гроусс, Артём Житенев и Александр Слюсарев. Каждого из представленных авторов отличает неповторимый стиль и свой, оригинальный взгляд на мир. Большинство снимков выполнены в стиле стрит-фотографии, сообщают в пресс-службе Музейного комплекса.
Уличная фотография бывает документальной, но не ограничивается исключительно документальным жанром. Документальная фотография окружающего мира сегодня по праву считается самым демократичным жанром. Практически у всех есть фотоаппарат или смартфон.
Ежедневно люди делают тысячи снимков на улице, дома, в офисе, на работе. Образно говоря, каждый из нас — фотограф. Но в колоссальном объеме фотографий нередко теряются те, что действительно заслуживают внимания. Отделить зерна от плевел, продемонстрировать зрителю живой образ современности — задача, которую поставили перед собой организаторы и кураторы проекта Innervisions 2.