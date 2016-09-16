Тюменский активист вышел на пикет к Облизбиркому

Игорь Халин в свою очередь заявил в ответ, что фестиваль не нарушает закон: «Подобная практика у нас сложилась уже на протяжении пяти лет. Розыгрыш призов не противоречит закону, запрещается лишь проводить лотерею — то, что сопряжено с денежным риском. Совмещения с работой избирательных комиссий нет абсолютно никакого — это отдельное помещение, отдельные люди. В этот день будет и концертно-развлекательная программа, и организация выездной торговли, поскольку выборы — это праздник».