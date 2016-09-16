Тюменский активист вышел на пикет к Облизбиркому

У центрального входа Облизбиркома сегодня, 16 сентября, состоялся одиночный пикет. Тюменский общественник Юрий Рябцев выступил против привлечения горожан на избирательные участки. По его мнению, явку избирателей должен обеспечить фестиваль «Золотая осень», запланированный на 18 сентября.
Напомним, в понедельник, на встрече с главой Облизбиркома Юрий Рябцев назвал фестиваль с розыгрышем призов «Золотая осень» принуждением граждан к участию в голосовании. Общественник сравнил его с покупкой земли у индейцев за побрякушки колонизаторами Дикого Запада. Возмущение Рябцева вызвало, что призы будут разыгрывать в тех же муниципальных учреждениях, где будут находиться участковые избирательные комиссии.
Игорь Халин в свою очередь заявил в ответ, что фестиваль не нарушает закон: «Подобная практика у нас сложилась уже на протяжении пяти лет. Розыгрыш призов не противоречит закону, запрещается лишь проводить лотерею — то, что сопряжено с денежным риском. Совмещения с работой избирательных комиссий нет абсолютно никакого — это отдельное помещение, отдельные люди. В этот день будет и концертно-развлекательная программа, и организация выездной торговли, поскольку выборы — это праздник».
Сегодня лидер Тюменского жилищного комитета вышел на одиночный пикет к офису областного отделения Избирательной комиссии. Как сообщил Рябцев, ожидавший на месте наряд полиции после предоставления разрешительных документов не помешал акции. Активист раздал листовки прохожим, не менее двух десятков листов взяли для ознакомления представители власти.