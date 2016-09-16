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Тюменская область подвела итоги экономического развития за 8 месяцев

16 сентября 2016, 08:15
В Тюменской области подвели итоги экономического развития региона за восемь месяцев 2016 года. Индекс промышленного производства составил 104,4%.

Как сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, индекс промышленного производства за январь—август 2016 года в Тюменской области составил 104,4%. Показатели добычи полезных ископаемых — 106,9%, обрабатывающих производств — 103,9%.

«По целому ряду значимых направлений мы удержали позиции, а по некоторым улучшили свои результаты. Наша главная задача — это сохранение экономического роста, помочь в этом призваны инвестиции. Они дают налоги, рабочие места и возможность решать социальные вопросы», — отмечает губернатор области Владимир Якушев.

Глава региона уверен, новые экономические субъекты должны появляться не только в крупных городах, но и в самых отдаленных сельских территориях: «Для этого надо мотивировать и по-хорошему „заразить“ этой идеей глав муниципалитетов и предпринимательское сообщество на местах. Сегодня новые проекты реализуются практически во всех районах области».

Только за последнюю неделю состоялся запуск второй очереди завода «Динаэнерджетикс Сибирь» в Нижнетавдинском районе, начали работу единственный в Уральском федеральном округе завод по производству гофротруб в Тюмени и новый цех ООО «Веста» в поселке Боровский. Свою первую миллионную тонну стали выпустил металлургический завод «Электросталь Тюмени».

#Новости#Производство#Коля#Экономика
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