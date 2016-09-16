Тюменская область подвела итоги экономического развития за 8 месяцев

Глава региона уверен, новые экономические субъекты должны появляться не только в крупных городах, но и в самых отдаленных сельских территориях: «Для этого надо мотивировать и по-хорошему „заразить“ этой идеей глав муниципалитетов и предпринимательское сообщество на местах. Сегодня новые проекты реализуются практически во всех районах области».