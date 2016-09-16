По этажности домов Тюмень приближается к Москве

В начале 19 века в Тюмени проживало 7 230 человек, было 1 733 дома, из них — два каменных одноэтажных и семь каменных двухэтажных. С тех пор население областной столицы выросло в сто раз, а о количестве домов и материалах, из которых они строятся, и говорить нечего. А вот на этажность обратить внимание стоит.

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