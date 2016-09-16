По этажности домов Тюмень приближается к Москве

В начале 19 века в Тюмени проживало 7 230 человек, было 1 733 дома, из них — два каменных одноэтажных и семь каменных двухэтажных. С тех пор население областной столицы выросло в сто раз, а о количестве домов и материалах, из которых они строятся, и говорить нечего. А вот на этажность обратить внимание стоит.
Тюмень долгое время оставалась низкоэтажным городом. Жившим два века назад тюменцам и не снились высотные дома, а сегодня — это норма.
Первым самым высоким домом стал 13-этажный «муравейник», или, как его еще называют, дом-«гармошка». Сейчас в Тюмени есть почти что небоскребы (таковым, по мировым меркам, считается здание высотностью не менее 30 этажей). Например, 25-этажный жилой комплекс «Паруса», расположенный на углу улиц Таймырской — Мельникайте, 24-этажный жилой комплекс «Северная жемчужина» и 20-этажный ЖК «Ривьера» в Заречных микрорайонах. 16- и 19-этажные дома сегодня становятся привычными.
Недавно компания «2ГИС» провела исследование, в котором выяснила среднюю этажность разных городов России. Так вот, этот показатель для Тюмени равен 5, то есть областную столицу можно назвать пятиэтажным городом. Здесь мы недалеко ушли от Москвы, чья средняя этажность равна 6.