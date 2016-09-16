Облизбирком предупредил «Яблоко» и «Партию роста» о нарушении законодательства

Обе партии нарушили сроки опубликования своих предвыборных программ при проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы. Согласно законодательству, это необходимо было сделать не менее чем в одном государственном периодическом издании, а также в сети «Интернет» не позднее 7 сентября.
Как уточнил секретарь Облизбиркома Андрей Николаев, партия «Яблоко» опубликовала свою предвыборную программу с нарушением установленного срока. «Партия Роста» же на момент мониторинга ТИК не опубликовала ее вовсе. В таких случаях мерой реагирования является предупреждение, которое доводится до сведения избирателей при помощи СМИ и интернета.