Облизбирком предупредил «Яблоко» и «Партию роста» о нарушении законодательства

Обе партии нарушили сроки опубликования своих предвыборных программ при проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы. Согласно законодательству, это необходимо было сделать не менее чем в одном государственном периодическом издании, а также в сети «Интернет» не позднее 7 сентября.